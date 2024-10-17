https://ukraina.ru/20241017/1058163010.html

От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму

От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму - 17.10.2024 Украина.ру

От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму

Недопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".

2024-10-17T13:47

2024-10-17T13:47

2024-10-17T13:49

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владимир зеленский

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Теперь, ясно дело, пребывая в шоке недоумения, посмеются еще и европейские лидеры, как до этого были шокированы народные депутаты Украины и все, кому было интересно послушать, как же Зеленский собирается "побеждать Путина".И европейцев уже сейчас можно понять: им предложат повевать с Россией вместо Украины. И в первую очередь это касается НАТО, которая, по задумке Зеленского, должна принять в свои ряды Украину, а потом отправиться воевать. За свои же деньги, но за Украину. И, судя по всему, в значительной мере вместо Украины. Потому что из пяти пунктов "плана победы" Зеленского есть только один, который касается непосредственно военных на Украине: она остается плацдармом и полигоном войны Европы с Россией, а после победы ее армия становится главным полицейским, если хотите, жандармом Европы. Сменив на этом посту американцев, которые собираются утянуть свою шкуру назад, за Атлантику, и оттуда руководить раздавленной и поверженной Европой с помощью своих добровольных прокси типа украинцев, поляков или прибалтов.В общем-то, это - повышение, от холуя до0 надсмотрщика. Так видит Зеленский свое кредо и роль Украины на фоне европейского помешательства, если Европа с чем-то согласится.Но Европа даже в состоянии полного подчинения США – это, как некогда говорили, все же не непалец. То есть не человек, "сделанный" непальцем и непалкой. Зеленский уже анонсировала свою главную встречу, уже третью в этом октябре: "Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Мы также готовимся к заседанию Совета Украина -- НАТО на уровне министров обороны. Главное -- больше защиты для Украины сейчас, перед зимой".Однако известный политический флюгер Рютте – хоть как военный никогда погоны и не носил, но уже ответил Зеленскому на его планы с военной прямотой: на фиг, на фиг. Нет, он, по его словам, готов "услышать от него (Зеленского. – Авт.) информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". Но не более того. "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", -- сказал Рютте.Однако НАТО и он сам уже фактически ответили Зеленскому. Причем с подачи именно американцев, главных выгодополучателей со всей этой кровавой заварушки в Европе. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уже заявила, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину к себе. "Мы не в той точке сейчас, чтобы Альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе", -- сказала она в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе.Затем там же 16 октября 2024 года высказался и сам Рютте на встрече с журналистами: "НАТО не может сообщить о поддержке украинского "плана победы". …Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты".Что изменилось или может измениться за один день, чтобы позиция НАТО сделала кульбит в пользу Украины, пока не ясно никому. На упомянутой пресс-конференции Рютте на вопрос "Когда примете Украину в НАТО?" заявил: это произойдет, "когда придет время". А "время"-то как раз и задерживается: все не приходит и не приходит.А вот агентство Associated Press сообщило, что дипломаты стран НАТО уже намекнули о своей позиции по этому вопросу: они требуют четкой демаркации границы Украины, прежде чем она получит возможность опять поскрестись в двери Альянса. Натовцы хотят четко знать, при каких условиях и на каких границах новой Украины будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне. То есть куда должны дойти российские войска, чтобы с ними схлестнулись армии стран НАТО.Однако, судя по всему, даже США пока не хотят непосредственно воевать с Россией, а предпочитают придерживать старой схемы эксплуатации Украины и украинцев -- Запад дает деньги и оружие, а кровь проливают "аборигены демократии". До пресловутого последнего украинца.Постпред США в НАТО Смит подчеркнула, что НАТО по-прежнему уверено в том, что Украина когда-нибудь станет участником организации. Но на данном этапе в ходе предстоящей министерской встречи НАТО участники Альянса обсудят лишь продолжение помощи Киеву. А также возможности ее увеличения "в зависимости от запросов Украины".Как говорится, тотчас же отдуплился и президент США Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 млн долл, куда входят средства ПВО, боеприпасы и бронетехника. Однако видеть "внучка" в камуфляже лично более не желает. Пресс-секретарь "Сонного Джо" Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден приедет в Европу, однако пообщаться с Зеленским у американского президента "не будет возможности". Поэтому он ограничится телефонным звонком.Жан-Пьер также добавила, что отмененное заседание контактной группы "Рамштайн" по координации помощи Украине все же состоится в ноябре текущего года. Скорее всего, уже после президентских выборов в США. Байден проведет встречу с лидерами стран, которые входят в контактную группу по Украине, в онлайн-режиме. И о том, сможет ли Зеленский припасть напоследок к фалдам пиджачишки уходящего хоть на мониторе, кучерявая Карин ничего не сказала. И шансов у Зеленского в этом деле, как у любого желающего жениться на Анджелине Джоли мужика – 50 на 50: либо да, либо нет…Известно так же, что именно генсек НАТО Рютте отшил советника главы Офиса (ОПУ) Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который через немецкую газету Welt попросил о поставках дальнобойных ракет, чтобы бить им по России. "Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент. …Когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую", — умолял Подоляк. И натолкнулся непосредственно на позицию Рютте, который раньше уже обозначил: разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в российско-украинском конфликте и победы не принесет.А самое красочное, наглядное и позорной будущее для режима Зеленского нарисовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, встречаясь с членами комитета по европейским делам Европарламента, напророчил Украине "второй Мюнхен" 1938 года, в результате которого она потеряет свои территории и станет жертвой великих держав. И что самое противное для Зеленского – все будет решено без него и за его спиной, то есть об Украине поговорят без Украины."Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. …Мне очень жаль, но пока что они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – сказал Фицо.Взгляд России на всевозможные ультиматумы в своей адрес озвучила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда ее попросили прокомментировать заявление лидера Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиции в Германии Фридриха Мерца. Этот человек уверен, что на будущих парламентских выборах в своей стране победит и потому же сейчас заверяет, что, став канцлером вместо нынешней "ливерной колбасы" Олафа Шольца, в первые же сутки предъявит России ультиматум, "в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus". То есть сделать то, от чего сегодня отказывается упомянутый канцлер Шольц.А Захарова сказала: "Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит". Вот фрау Мерц-то обрадуется.Впрочем, а что еще от 68-летнего Мерца ждать-то? Ведь известно, что в 2006 году Ахенское карнавальное общество присудило ему свой традиционный ежегодный приз — орден "Против зверской серьезности". Что-то вроде местной "Шнобелевской премии", с 1950 года присуждаемой в Ахене (земля Северный Рейн-Вестфалия) за выдающийся идиотизм.Точнее – протестуя против идиотизма политика. В феврале 2023 года такой орден имеет глава МИД Германии Анналена Бербок. Что тут можно комментировать?О последних заявлениях генсека НАТО по Украине - в статье "Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20241017/1058161491.html

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украина, владимир зеленский, нато, сша, рютте, джо байден, европа, россия, рамштайн, европарламент, мнения