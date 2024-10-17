От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму - 17.10.2024 Украина.ру
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От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму - 17.10.2024 Украина.ру
От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
Недопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".
2024-10-17T13:47
2024-10-17T13:49
украина
владимир зеленский
нато
сша
рютте
джо байден
европа
россия
рамштайн
европарламент
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Теперь, ясно дело, пребывая в шоке недоумения, посмеются еще и европейские лидеры, как до этого были шокированы народные депутаты Украины и все, кому было интересно послушать, как же Зеленский собирается "побеждать Путина".И европейцев уже сейчас можно понять: им предложат повевать с Россией вместо Украины. И в первую очередь это касается НАТО, которая, по задумке Зеленского, должна принять в свои ряды Украину, а потом отправиться воевать. За свои же деньги, но за Украину. И, судя по всему, в значительной мере вместо Украины. Потому что из пяти пунктов "плана победы" Зеленского есть только один, который касается непосредственно военных на Украине: она остается плацдармом и полигоном войны Европы с Россией, а после победы ее армия становится главным полицейским, если хотите, жандармом Европы. Сменив на этом посту американцев, которые собираются утянуть свою шкуру назад, за Атлантику, и оттуда руководить раздавленной и поверженной Европой с помощью своих добровольных прокси типа украинцев, поляков или прибалтов.В общем-то, это - повышение, от холуя до0 надсмотрщика. Так видит Зеленский свое кредо и роль Украины на фоне европейского помешательства, если Европа с чем-то согласится.Но Европа даже в состоянии полного подчинения США – это, как некогда говорили, все же не непалец. То есть не человек, "сделанный" непальцем и непалкой. Зеленский уже анонсировала свою главную встречу, уже третью в этом октябре: "Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Мы также готовимся к заседанию Совета Украина -- НАТО на уровне министров обороны. Главное -- больше защиты для Украины сейчас, перед зимой".Однако известный политический флюгер Рютте – хоть как военный никогда погоны и не носил, но уже ответил Зеленскому на его планы с военной прямотой: на фиг, на фиг. Нет, он, по его словам, готов "услышать от него (Зеленского. – Авт.) информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". Но не более того. "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", -- сказал Рютте.Однако НАТО и он сам уже фактически ответили Зеленскому. Причем с подачи именно американцев, главных выгодополучателей со всей этой кровавой заварушки в Европе. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уже заявила, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину к себе. "Мы не в той точке сейчас, чтобы Альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе", -- сказала она в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе.Затем там же 16 октября 2024 года высказался и сам Рютте на встрече с журналистами: "НАТО не может сообщить о поддержке украинского "плана победы". …Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты".Что изменилось или может измениться за один день, чтобы позиция НАТО сделала кульбит в пользу Украины, пока не ясно никому. На упомянутой пресс-конференции Рютте на вопрос "Когда примете Украину в НАТО?" заявил: это произойдет, "когда придет время". А "время"-то как раз и задерживается: все не приходит и не приходит.А вот агентство Associated Press сообщило, что дипломаты стран НАТО уже намекнули о своей позиции по этому вопросу: они требуют четкой демаркации границы Украины, прежде чем она получит возможность опять поскрестись в двери Альянса. Натовцы хотят четко знать, при каких условиях и на каких границах новой Украины будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне. То есть куда должны дойти российские войска, чтобы с ними схлестнулись армии стран НАТО.Однако, судя по всему, даже США пока не хотят непосредственно воевать с Россией, а предпочитают придерживать старой схемы эксплуатации Украины и украинцев -- Запад дает деньги и оружие, а кровь проливают "аборигены демократии". До пресловутого последнего украинца.Постпред США в НАТО Смит подчеркнула, что НАТО по-прежнему уверено в том, что Украина когда-нибудь станет участником организации. Но на данном этапе в ходе предстоящей министерской встречи НАТО участники Альянса обсудят лишь продолжение помощи Киеву. А также возможности ее увеличения "в зависимости от запросов Украины".Как говорится, тотчас же отдуплился и президент США Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 млн долл, куда входят средства ПВО, боеприпасы и бронетехника. Однако видеть "внучка" в камуфляже лично более не желает. Пресс-секретарь "Сонного Джо" Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден приедет в Европу, однако пообщаться с Зеленским у американского президента "не будет возможности". Поэтому он ограничится телефонным звонком.Жан-Пьер также добавила, что отмененное заседание контактной группы "Рамштайн" по координации помощи Украине все же состоится в ноябре текущего года. Скорее всего, уже после президентских выборов в США. Байден проведет встречу с лидерами стран, которые входят в контактную группу по Украине, в онлайн-режиме. И о том, сможет ли Зеленский припасть напоследок к фалдам пиджачишки уходящего хоть на мониторе, кучерявая Карин ничего не сказала. И шансов у Зеленского в этом деле, как у любого желающего жениться на Анджелине Джоли мужика – 50 на 50: либо да, либо нет…Известно так же, что именно генсек НАТО Рютте отшил советника главы Офиса (ОПУ) Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который через немецкую газету Welt попросил о поставках дальнобойных ракет, чтобы бить им по России. "Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент. …Когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую", — умолял Подоляк. И натолкнулся непосредственно на позицию Рютте, который раньше уже обозначил: разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в российско-украинском конфликте и победы не принесет.А самое красочное, наглядное и позорной будущее для режима Зеленского нарисовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, встречаясь с членами комитета по европейским делам Европарламента, напророчил Украине "второй Мюнхен" 1938 года, в результате которого она потеряет свои территории и станет жертвой великих держав. И что самое противное для Зеленского – все будет решено без него и за его спиной, то есть об Украине поговорят без Украины."Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. …Мне очень жаль, но пока что они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – сказал Фицо.Взгляд России на всевозможные ультиматумы в своей адрес озвучила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда ее попросили прокомментировать заявление лидера Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиции в Германии Фридриха Мерца. Этот человек уверен, что на будущих парламентских выборах в своей стране победит и потому же сейчас заверяет, что, став канцлером вместо нынешней "ливерной колбасы" Олафа Шольца, в первые же сутки предъявит России ультиматум, "в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus". То есть сделать то, от чего сегодня отказывается упомянутый канцлер Шольц.А Захарова сказала: "Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит". Вот фрау Мерц-то обрадуется.Впрочем, а что еще от 68-летнего Мерца ждать-то? Ведь известно, что в 2006 году Ахенское карнавальное общество присудило ему свой традиционный ежегодный приз — орден "Против зверской серьезности". Что-то вроде местной "Шнобелевской премии", с 1950 года присуждаемой в Ахене (земля Северный Рейн-Вестфалия) за выдающийся идиотизм.Точнее – протестуя против идиотизма политика. В феврале 2023 года такой орден имеет глава МИД Германии Анналена Бербок. Что тут можно комментировать?О последних заявлениях генсека НАТО по Украине - в статье "Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20241017/1058161491.html
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украина, владимир зеленский, нато, сша, рютте, джо байден, европа, россия, рамштайн, европарламент, мнения
Украина, Владимир Зеленский, НАТО, США, Рютте, Джо Байден, Европа, Россия, Рамштайн, Европарламент, Мнения

От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму

13:47 17.10.2024 (обновлено: 13:49 17.10.2024)
 
Зеленский у флага США
Зеленский у флага США
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Недопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".
Теперь, ясно дело, пребывая в шоке недоумения, посмеются еще и европейские лидеры, как до этого были шокированы народные депутаты Украины и все, кому было интересно послушать, как же Зеленский собирается "побеждать Путина".
И европейцев уже сейчас можно понять: им предложат повевать с Россией вместо Украины. И в первую очередь это касается НАТО, которая, по задумке Зеленского, должна принять в свои ряды Украину, а потом отправиться воевать. За свои же деньги, но за Украину. И, судя по всему, в значительной мере вместо Украины. Потому что из пяти пунктов "плана победы" Зеленского есть только один, который касается непосредственно военных на Украине: она остается плацдармом и полигоном войны Европы с Россией, а после победы ее армия становится главным полицейским, если хотите, жандармом Европы. Сменив на этом посту американцев, которые собираются утянуть свою шкуру назад, за Атлантику, и оттуда руководить раздавленной и поверженной Европой с помощью своих добровольных прокси типа украинцев, поляков или прибалтов.
В общем-то, это - повышение, от холуя до0 надсмотрщика. Так видит Зеленский свое кредо и роль Украины на фоне европейского помешательства, если Европа с чем-то согласится.
Но Европа даже в состоянии полного подчинения США – это, как некогда говорили, все же не непалец. То есть не человек, "сделанный" непальцем и непалкой. Зеленский уже анонсировала свою главную встречу, уже третью в этом октябре: "Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Мы также готовимся к заседанию Совета Украина -- НАТО на уровне министров обороны. Главное -- больше защиты для Украины сейчас, перед зимой".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Однако известный политический флюгер Рютте – хоть как военный никогда погоны и не носил, но уже ответил Зеленскому на его планы с военной прямотой: на фиг, на фиг. Нет, он, по его словам, готов "услышать от него (Зеленского. – Авт.) информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". Но не более того. "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", -- сказал Рютте.
Однако НАТО и он сам уже фактически ответили Зеленскому. Причем с подачи именно американцев, главных выгодополучателей со всей этой кровавой заварушки в Европе. Постпред США при НАТО Джулианна Смит уже заявила, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину к себе. "Мы не в той точке сейчас, чтобы Альянс говорил о приглашении в краткосрочной перспективе", -- сказала она в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе.
Затем там же 16 октября 2024 года высказался и сам Рютте на встрече с журналистами: "НАТО не может сообщить о поддержке украинского "плана победы". …Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты".
Что изменилось или может измениться за один день, чтобы позиция НАТО сделала кульбит в пользу Украины, пока не ясно никому. На упомянутой пресс-конференции Рютте на вопрос "Когда примете Украину в НАТО?" заявил: это произойдет, "когда придет время". А "время"-то как раз и задерживается: все не приходит и не приходит.
А вот агентство Associated Press сообщило, что дипломаты стран НАТО уже намекнули о своей позиции по этому вопросу: они требуют четкой демаркации границы Украины, прежде чем она получит возможность опять поскрестись в двери Альянса. Натовцы хотят четко знать, при каких условиях и на каких границах новой Украины будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне. То есть куда должны дойти российские войска, чтобы с ними схлестнулись армии стран НАТО.
Однако, судя по всему, даже США пока не хотят непосредственно воевать с Россией, а предпочитают придерживать старой схемы эксплуатации Украины и украинцев -- Запад дает деньги и оружие, а кровь проливают "аборигены демократии". До пресловутого последнего украинца.
Постпред США в НАТО Смит подчеркнула, что НАТО по-прежнему уверено в том, что Украина когда-нибудь станет участником организации. Но на данном этапе в ходе предстоящей министерской встречи НАТО участники Альянса обсудят лишь продолжение помощи Киеву. А также возможности ее увеличения "в зависимости от запросов Украины".
Как говорится, тотчас же отдуплился и президент США Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 млн долл, куда входят средства ПВО, боеприпасы и бронетехника. Однако видеть "внучка" в камуфляже лично более не желает. Пресс-секретарь "Сонного Джо" Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден приедет в Европу, однако пообщаться с Зеленским у американского президента "не будет возможности". Поэтому он ограничится телефонным звонком.
Жан-Пьер также добавила, что отмененное заседание контактной группы "Рамштайн" по координации помощи Украине все же состоится в ноябре текущего года. Скорее всего, уже после президентских выборов в США. Байден проведет встречу с лидерами стран, которые входят в контактную группу по Украине, в онлайн-режиме. И о том, сможет ли Зеленский припасть напоследок к фалдам пиджачишки уходящего хоть на мониторе, кучерявая Карин ничего не сказала. И шансов у Зеленского в этом деле, как у любого желающего жениться на Анджелине Джоли мужика – 50 на 50: либо да, либо нет…
Известно так же, что именно генсек НАТО Рютте отшил советника главы Офиса (ОПУ) Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который через немецкую газету Welt попросил о поставках дальнобойных ракет, чтобы бить им по России. "Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент. …Когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую", — умолял Подоляк. И натолкнулся непосредственно на позицию Рютте, который раньше уже обозначил: разрешение на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России не изменит ситуацию в российско-украинском конфликте и победы не принесет.
12:49
Белый дом рассказал об "активных дискуссиях" США и Украины по "плану победы" ЗеленскогоСША и Украина ведут активные дискуссии относительно "плана победы", изложенного Владимиром Зеленским. Об этом 17 октября заявил журналистам РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США
А самое красочное, наглядное и позорной будущее для режима Зеленского нарисовал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, встречаясь с членами комитета по европейским делам Европарламента, напророчил Украине "второй Мюнхен" 1938 года, в результате которого она потеряет свои территории и станет жертвой великих держав. И что самое противное для Зеленского – все будет решено без него и за его спиной, то есть об Украине поговорят без Украины.
"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. …Мне очень жаль, но пока что они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – сказал Фицо.
Взгляд России на всевозможные ультиматумы в своей адрес озвучила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда ее попросили прокомментировать заявление лидера Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиции в Германии Фридриха Мерца. Этот человек уверен, что на будущих парламентских выборах в своей стране победит и потому же сейчас заверяет, что, став канцлером вместо нынешней "ливерной колбасы" Олафа Шольца, в первые же сутки предъявит России ультиматум, "в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus". То есть сделать то, от чего сегодня отказывается упомянутый канцлер Шольц.
А Захарова сказала: "Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит". Вот фрау Мерц-то обрадуется.
Впрочем, а что еще от 68-летнего Мерца ждать-то? Ведь известно, что в 2006 году Ахенское карнавальное общество присудило ему свой традиционный ежегодный приз — орден "Против зверской серьезности". Что-то вроде местной "Шнобелевской премии", с 1950 года присуждаемой в Ахене (земля Северный Рейн-Вестфалия) за выдающийся идиотизм.
Точнее – протестуя против идиотизма политика. В феврале 2023 года такой орден имеет глава МИД Германии Анналена Бербок. Что тут можно комментировать?
О последних заявлениях генсека НАТО по Украине - в статье "Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО"
 
УкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСШАРюттеДжо БайденЕвропаРоссияРамштайнЕвропарламентМнения
 
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