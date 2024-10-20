https://ukraina.ru/20241020/1058218319.html
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября - 20.10.2024 Украина.ру
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
Украина попыталась атаковать столицу и регионы России при помощи БПЛА. Появились признаки возможной подготовки провокации со стороны прибалтийских государств
2024-10-20T09:44
2024-10-20T09:44
2024-10-20T12:56
эксклюзив
хроники
россия
украина
прибалтика
сергей собянин
нато
вооруженные силы украины
минобороны
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В ночь на 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом под столицей России беспилотнике."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своём телеграм-канале в 02:46.Атаковали дроны и Нижегородскую область."Беспилотники ВСУ попытались атаковать город Дзержинск в Нижегородской области. Местные жители сообщают о мощных взрывах и белом дыме в районе местного завода им. Свердлова. Как рассказали SHOT очевидцы, первые громкие хлопки прогремели в небе над городом примерно в 03:30, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также слышались звуки стрельбы и автоматных очередей. Предварительно, системой ПВО было сбито несколько воздушных целей. Официальной информации пока не было", - сообщил в 05:15 телеграм-канал SHOT.Позднее, в 07:13 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, что происходило в регионе."Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы", - отметил он.Вечером 19 октября об атаке на свой регион сообщил и губернатор Орловской области Андрей Клычков."Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы. Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", - писал он в своём телеграм-канале в 22:58.Позднее, 20 октября, в 00:21 он сообщил о том, что ПВО сбила очередные украинские дроны."Ещё четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Средства ПВО работают надёжно, в очередной раз благодарю наших защитников", - отметил Клычков.Утром, в 08:57 он подвёл итоги ночной атаки ВСУ на регион."Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще 7 вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной – огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы. Вижу в социальных сетях фото- и видеоматериалы, снятые жителями региона, поэтому напоминаю – категорически запрещено приближаться к обломкам сбитых БПЛА – это крайне опасно! При их обнаружении необходимо сообщить о находке по телефону 112. Также прошу не распространять информацию о последствиях атак или пролетах БПЛА – так вы помогаете врагу корректировать направление и точность новых ударов. Не ставьте под угрозу себя и своих близких! Несмотря на участившиеся вражеские атаки, Орловская область остается надежным тылом для нашей армии. Вместе мы сможем сделать все необходимое, чтобы помочь бойцам на передовой. Победа будет за нами!" - написал Клычков в своём телеграм-канале.Утром 20 октября Минобороны России сообщило об итогах налёта беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 – над территорией Нижегородской области, 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", - указывалось в сообщении.Позднее, утром 20 октября, Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полётов.Прибалтийская провокацияНемецкое издание Bild 19 октября сообщило, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Издание сослалось на данные американского Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России.Моделирование происходило при участии бывших генералов НАТО Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. По сценарию, атака России происходит в 2027 году, и Альянсу потребуется до 10 дней, чтобы направить наземные силы на помощь прибалтийским государствам в соответствии с 5-й статьей о коллективной обороне.Как уверены эксперты, в отражении российской атаки примут участие немецкие войска, дислоцированные в регионе. Россия, по сценарию, захватит Латвию и начнёт наступление на Литву с территорий Белоруссии и Калининграда.В итоге находящиеся в Прибалтике войска НАТО будут отступать до прибытия основных сил. При этом отмечается, что реакция НАТО не будет мгновенной.Ранее, 11 октября издание Bild сообщало, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. В частности, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, РФ поддержит Белоруссия.Публикация о российской угрозе Прибалтике насторожила инженера и ракетостроителя Алексея Васильева."Хотя данную новость и опубликовали почти все телеграм-каналы, тем не менее, почти никто не задался вопросом, а зачем нам через три года нападать на трибалтийские вымираты (прибалтийские государства — Ред.)?? Не, то что они уже фактически участвуют в войне, это понятно. С их территории работают ДРГ и запускаются дроны, там работает ВПК для ВСУ, их бойцы обкатываются в боях на Украине. Но нам сейчас нет никакого резона пытаться их захватить в лоб, имея нерешённую задачу с денацификацией Украины (а именно, ликвидацию украинства и освобождение Малороссии и Новороссии). Другой вопрос, что речь возможно идёт не о трёх годах, а о трёх месяцах (мы ж не верим на слово заявленной легенде учений?), и это увязано в единый замысел с мобилизацией молодёжи на Украине, и их самоубийственом броске на Белоруссию, как единственном направлении, где есть шансы выйти на оперативный простор. Причём к этому скорее всего подключат коллаборационистов-змагаров с территории вымиратов", - отметил Васильев.По его словам, именно в таких условиях возможен сценарий наступления ВС РФ на Прибалтику."Вот тогда этот сценарий вынужденного наступления русской армии с целью освобождения Белоруссию, позволит втянуть в войну блок НАТО, что и является целью ястребов на западе и соответственно их клиентов в Киеве. Так что угроза довольно серьёзная, и напомню, что они уже вынудили решать силовым способом проблему Украины, затянули нас в войну. А трибалтийские вымираты западу нужно поджечь, для более эффективной транспортной блокады России. Балтика это очень уязвимое звено нашей логистики, и антиблокадные прокладки в виде стран глобального Юга при минировании Финского залива не помогут", - отметил Васильев.Он указал, что конечная цель западных "ястребов" - "вызвать коллапс экономики России и внутреннюю смуту, не доводя до ядерной войны". Именно поэтому такой сценарий отлично ложится в любимую западную тактику тысячи порезов, подчеркнул эксперт.Об украинских потерях — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ".
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эксклюзив, хроники, россия, украина, прибалтика, сергей собянин, нато, вооруженные силы украины, минобороны
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октября
09:44 20.10.2024 (обновлено: 12:56 20.10.2024)
Украина попыталась атаковать столицу и регионы России при помощи БПЛА. Появились признаки возможной подготовки провокации со стороны прибалтийских государств
В ночь на 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом под столицей России беспилотнике.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия
", - написал
Собянин в своём телеграм-канале в 02:46.
Атаковали дроны и Нижегородскую область.
"Беспилотники ВСУ попытались атаковать город Дзержинск в Нижегородской области. Местные жители сообщают о мощных взрывах и белом дыме в районе местного завода им. Свердлова. Как рассказали SHOT очевидцы, первые громкие хлопки прогремели в небе над городом примерно в 03:30, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут. Также слышались звуки стрельбы и автоматных очередей. Предварительно, системой ПВО было сбито несколько воздушных целей. Официальной информации пока не было
", - сообщил
в 05:15 телеграм-канал SHOT.
Позднее, в 07:13 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал
о том, что происходило в регионе.
"Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы", - отметил он.
Вечером 19 октября об атаке на свой регион сообщил
и губернатор Орловской области Андрей Клычков
.
"Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы. Наши войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Спасибо им за слаженную и надежную работу", - писал он в своём телеграм-канале в 22:58.
Позднее, 20 октября, в 00:21 он сообщил о том, что ПВО сбила очередные украинские дроны.
"Ещё четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью. Средства ПВО работают надёжно, в очередной раз благодарю наших защитников", - отметил Клычков.
Утром, в 08:57 он подвёл итоги ночной атаки ВСУ на регион.
"Минувшей ночью над Орловской областью сбито еще 7 вражеских БПЛА. В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной – огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту. К счастью, пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы. Вижу в социальных сетях фото- и видеоматериалы, снятые жителями региона, поэтому напоминаю – категорически запрещено приближаться к обломкам сбитых БПЛА – это крайне опасно! При их обнаружении необходимо сообщить о находке по телефону 112. Также прошу не распространять информацию о последствиях атак или пролетах БПЛА – так вы помогаете врагу корректировать направление и точность новых ударов. Не ставьте под угрозу себя и своих близких! Несмотря на участившиеся вражеские атаки, Орловская область остается надежным тылом для нашей армии. Вместе мы сможем сделать все необходимое, чтобы помочь бойцам на передовой. Победа будет за нами!" - написал Клычков в своём телеграм-канале.
Утром 20 октября Минобороны России сообщило
об итогах налёта беспилотников.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 - над территорией Орловской области, 8 – над территорией Нижегородской области, 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", - указывалось в сообщении.
Позднее, утром 20 октября, Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полётов.
Немецкое издание Bild 19 октября сообщило
, что России потребуется 10 дней на захват Латвии и части Литвы в случае гипотетического конфликта со странами Балтии. Издание сослалось на данные американского Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России.
Моделирование происходило при участии бывших генералов НАТО Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. По сценарию, атака России происходит в 2027 году, и Альянсу потребуется до 10 дней, чтобы направить наземные силы на помощь прибалтийским государствам в соответствии с 5-й статьей о коллективной обороне.
Как уверены эксперты, в отражении российской атаки примут участие немецкие войска, дислоцированные в регионе. Россия, по сценарию, захватит Латвию и начнёт наступление на Литву с территорий Белоруссии и Калининграда.
В итоге находящиеся в Прибалтике войска НАТО будут отступать до прибытия основных сил. При этом отмечается, что реакция НАТО не будет мгновенной.
Ранее, 11 октября издание Bild сообщало, что военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с Россией. В частности, советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По его словам, РФ поддержит Белоруссия.
Публикация о российской угрозе Прибалтике насторожила инженера и ракетостроителя Алексея Васильева.
"Хотя данную новость и опубликовали почти все телеграм-каналы, тем не менее, почти никто не задался вопросом, а зачем нам через три года нападать на трибалтийские вымираты (прибалтийские государства — Ред.)?? Не, то что они уже фактически участвуют в войне, это понятно. С их территории работают ДРГ и запускаются дроны, там работает ВПК для ВСУ, их бойцы обкатываются в боях на Украине. Но нам сейчас нет никакого резона пытаться их захватить в лоб, имея нерешённую задачу с денацификацией Украины (а именно, ликвидацию украинства и освобождение Малороссии и Новороссии). Другой вопрос, что речь возможно идёт не о трёх годах, а о трёх месяцах (мы ж не верим на слово заявленной легенде учений?), и это увязано в единый замысел с мобилизацией молодёжи на Украине, и их самоубийственом броске на Белоруссию, как единственном направлении, где есть шансы выйти на оперативный простор. Причём к этому скорее всего подключат коллаборационистов-змагаров с территории вымиратов
", - отметил
Васильев.
По его словам, именно в таких условиях возможен сценарий наступления ВС РФ на Прибалтику.
"Вот тогда этот сценарий вынужденного наступления русской армии с целью освобождения Белоруссию, позволит втянуть в войну блок НАТО, что и является целью ястребов на западе и соответственно их клиентов в Киеве. Так что угроза довольно серьёзная, и напомню, что они уже вынудили решать силовым способом проблему Украины, затянули нас в войну. А трибалтийские вымираты западу нужно поджечь, для более эффективной транспортной блокады России. Балтика это очень уязвимое звено нашей логистики, и антиблокадные прокладки в виде стран глобального Юга при минировании Финского залива не помогут", - отметил Васильев.
Он указал, что конечная цель западных "ястребов" - "вызвать коллапс экономики России и внутреннюю смуту, не доводя до ядерной войны". Именно поэтому такой сценарий отлично ложится в любимую западную тактику тысячи порезов, подчеркнул эксперт.