Главное за ночь 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058206743.html
Главное за ночь 19 октября
Главное за ночь 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 октября
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА (в том числе три реактивных), нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор. Украина.ру, 19.10.2024
2024-10-19T09:14
2024-10-19T09:14
новости
россия
дональд трамп
сша
камала харрис
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59fa138c8b85d71afe54c8df9dd78600.jpg
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА (в том числе три реактивных), нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор.Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области есть значительные продвижения ВС России в районе н.п. Викторовка, Мартыновка и Плехово. Поступают данные об освобождении Леонидово (восточнее Зелёного Шляха). Прошедшие сутки серьёзно осложнили положение нацистов в регионе;- на Купянском направлении бои в Кругляковке, расширяется зона контроля наших войск в Колесниковке;- на Торецком (Дзержинском) направлении наши войска заняли южную часть села Щербиновка на восточном берегу реки Кривой Торец, что означает серьезное движение в вопросе охвата Торецка с юга;- в Часовом Яре ВС России продвинулись в Октябрьском (Жовтневом) районе до улицы Серова.За госизмену и шпионаж в первом полугодии в РФ осуждены 70 человек. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде.Российские войска в разы превзошли ВСУ по дронам перед штурмом Угледара как количеством, так и качеством, рассказал пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков.Трамп ненамного опережает Харрис во всех колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют данные анализа последних опросов в США, проведенного порталом RealClearPolitics. Согласно исследованию, 48,3% жителей колеблющихся штатов готовы поддержать Трампа, а 47,5% — Харрис.Подробнее о политике двух кандидатов в президенты США - в материале Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет на сайте Украина.ру.
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffe694befc319cfd4ebe978141df795a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дональд трамп, сша, камала харрис, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 19 октября

09:14 19.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА (в том числе три реактивных), нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор.
Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области есть значительные продвижения ВС России в районе н.п. Викторовка, Мартыновка и Плехово. Поступают данные об освобождении Леонидово (восточнее Зелёного Шляха). Прошедшие сутки серьёзно осложнили положение нацистов в регионе;
- на Купянском направлении бои в Кругляковке, расширяется зона контроля наших войск в Колесниковке;
- на Торецком (Дзержинском) направлении наши войска заняли южную часть села Щербиновка на восточном берегу реки Кривой Торец, что означает серьезное движение в вопросе охвата Торецка с юга;
- в Часовом Яре ВС России продвинулись в Октябрьском (Жовтневом) районе до улицы Серова.
За госизмену и шпионаж в первом полугодии в РФ осуждены 70 человек. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде.
Российские войска в разы превзошли ВСУ по дронам перед штурмом Угледара как количеством, так и качеством, рассказал пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков.
Трамп ненамного опережает Харрис во всех колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют данные анализа последних опросов в США, проведенного порталом RealClearPolitics. Согласно исследованию, 48,3% жителей колеблющихся штатов готовы поддержать Трампа, а 47,5% — Харрис.
Подробнее о политике двух кандидатов в президенты США - в материале Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАКамала ХаррисВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:02Брестская уния: как создавалась УГКЦ
08:00Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
07:50Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
07:30Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
07:20Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская
07:00Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется
06:40Эксперт выложил всю подноготную БПЛА и назвал факторы, которые приведут пилотов к успеху в небе
06:30Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры
06:10Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
06:00Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
05:50Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
05:40Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
Лента новостейМолния