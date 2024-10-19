https://ukraina.ru/20241019/1058206743.html

Главное за ночь 19 октября

Главное за ночь 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 октября

Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА (в том числе три реактивных), нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор. Украина.ру, 19.10.2024

2024-10-19T09:14

2024-10-19T09:14

2024-10-19T09:14

новости

россия

дональд трамп

сша

камала харрис

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59fa138c8b85d71afe54c8df9dd78600.jpg

Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА (в том числе три реактивных), нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор.Обстановку на фронтах сообщает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области есть значительные продвижения ВС России в районе н.п. Викторовка, Мартыновка и Плехово. Поступают данные об освобождении Леонидово (восточнее Зелёного Шляха). Прошедшие сутки серьёзно осложнили положение нацистов в регионе;- на Купянском направлении бои в Кругляковке, расширяется зона контроля наших войск в Колесниковке;- на Торецком (Дзержинском) направлении наши войска заняли южную часть села Щербиновка на восточном берегу реки Кривой Торец, что означает серьезное движение в вопросе охвата Торецка с юга;- в Часовом Яре ВС России продвинулись в Октябрьском (Жовтневом) районе до улицы Серова.За госизмену и шпионаж в первом полугодии в РФ осуждены 70 человек. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде.Российские войска в разы превзошли ВСУ по дронам перед штурмом Угледара как количеством, так и качеством, рассказал пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков.Трамп ненамного опережает Харрис во всех колеблющихся штатах. Об этом свидетельствуют данные анализа последних опросов в США, проведенного порталом RealClearPolitics. Согласно исследованию, 48,3% жителей колеблющихся штатов готовы поддержать Трампа, а 47,5% — Харрис.Подробнее о политике двух кандидатов в президенты США - в материале Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет на сайте Украина.ру.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, сша, камала харрис, вооруженные силы украины