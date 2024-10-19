https://ukraina.ru/20241019/1058143920.html

Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет

Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет - 19.10.2024 Украина.ру

Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет

Запад вновь идет по дорожке, которая обречена на провал: он пытается напугать Россию, чтобы создать иллюзию, якобы что она не может закончить конфликт, и единственное ее решение — соглашаться на условия

2024-10-19T04:40

2024-10-19T04:40

2024-10-19T04:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Он считает, что у Харрис и Трампа намерения одни.Отвечая на вопрос, чем Запад может надавить на Россию, эксперт напомнил, что за прошедшие два с половиной года ситуация по переговорам не изменилась."Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, Рютте намекает, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, естественно, в долг. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия", — пояснил Брутер.Полный текст интервью — Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

https://ukraina.ru/20241016/1058136729.html

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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, камала харрис, детали, дебаты