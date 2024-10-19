Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Запад вновь идет по дорожке, которая обречена на провал: он пытается напугать Россию, чтобы создать иллюзию, якобы что она не может закончить конфликт, и единственное ее решение — соглашаться на условия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Он считает, что у Харрис и Трампа намерения одни.
"План у них одинаковый – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет", — отметил Брутер.
Отвечая на вопрос, чем Запад может надавить на Россию, эксперт напомнил, что за прошедшие два с половиной года ситуация по переговорам не изменилась.
16 октября, 15:26"Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" ЗеленскогоВладимир Зеленский представил на Украине "план победы", который на поверку оказался нереалистичным словоблудием. Такое мнение доминирует в высказываниях украинских парламентариев, прослушавших 16 октября выступление Зеленского
"Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, Рютте намекает, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, естественно, в долг. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия", — пояснил Брутер.