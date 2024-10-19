https://ukraina.ru/20241019/1058195974.html
Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях
Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях - 19.10.2024 Украина.ру
Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях
Заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Астана не желает ущемить Россию, в то же время делая реверанс в сторону Запада
2024-10-19T05:30
2024-10-19T05:30
2024-10-19T05:30
новости
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оон
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.По его словам, отказ Казахстана присоединяться к БРИКС еще раз подтверждает многовекторность казахстанской внешней политики, нежелание ссориться и создавать дополнительный раздражитель для своих отношений с Западом.Он отметил, что западники рассматривают БРИКС как антизападную структуру, хотя она таковой не является.Он также добавил, что одновременно Казахстан делает реверанс Западу — что не присоединится к БРИКС. При этом заявление не стоит республике какого-то большого политического капитала, потому что Астану никто и не приглашал в объединение, подметил эксперт."Мне кажется, что согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — продолжил Суслов.В заключении эксперт заявил, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, подвел итог Суслов.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал, что у казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада."Некоторые из государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт."Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньКазахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСПолный текст интервью — Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
https://ukraina.ru/20241017/1058139290.html
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новости, казахстан, запад, россия, брикс, оон, детали
Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях
Заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Астана не желает ущемить Россию, в то же время делая реверанс в сторону Запада
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.
По его словам, отказ Казахстана присоединяться к БРИКС еще раз подтверждает многовекторность казахстанской внешней политики, нежелание ссориться и создавать дополнительный раздражитель для своих отношений с Западом.
Он отметил, что западники рассматривают БРИКС как антизападную структуру, хотя она таковой не является.
"Запад уже оказывает на Казахстан большое давление, заставляя, принуждая его выполнять односторонние незаконные санкции. И, кстати, Астана, этого скорее не делает, нежели наоборот. Недавно эта позиция была публично озвучена — что для Казахстана неприемлемо присоединяться к антироссийским санкциям Запада, потому что Россия является экзистенциально важным для Казахстана торговым партнером", — напомнил Суслов.
Он также добавил, что одновременно Казахстан делает реверанс Западу — что не присоединится к БРИКС. При этом заявление не стоит республике какого-то большого политического капитала, потому что Астану никто и не приглашал в объединение, подметил эксперт.
"Мне кажется, что согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — продолжил Суслов.
В заключении эксперт заявил, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, подвел итог Суслов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
Андрей Грозин рассказал, что у казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада.
"Некоторые из государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.
То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт.
"Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН
как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.