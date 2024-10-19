https://ukraina.ru/20241019/1058195974.html

Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях

Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях - 19.10.2024 Украина.ру

Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях

Заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Астана не желает ущемить Россию, в то же время делая реверанс в сторону Запада

2024-10-19T05:30

2024-10-19T05:30

2024-10-19T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.По его словам, отказ Казахстана присоединяться к БРИКС еще раз подтверждает многовекторность казахстанской внешней политики, нежелание ссориться и создавать дополнительный раздражитель для своих отношений с Западом.Он отметил, что западники рассматривают БРИКС как антизападную структуру, хотя она таковой не является.Он также добавил, что одновременно Казахстан делает реверанс Западу — что не присоединится к БРИКС. При этом заявление не стоит республике какого-то большого политического капитала, потому что Астану никто и не приглашал в объединение, подметил эксперт."Мне кажется, что согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — продолжил Суслов.В заключении эксперт заявил, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, подвел итог Суслов.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал, что у казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада."Некоторые из государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт."Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.Подробнее об отношениях Запада и Казахстана — в интервью Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньКазахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСПолный текст интервью — Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС

https://ukraina.ru/20241017/1058139290.html

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