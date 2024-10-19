Грозин: Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки
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У казахстанских аналитиков за последние два месяца не найти ни одного прогноза по поводу возможного присоединения Казахстана к БРИКС. Лавируя между Западом и Востоком, Казахстан в этот раз прогибается в сторону Запада. В следующий раз что-то будет сторону России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По его словам, от Казахстана с его многовекторной политикой никто другого и не ждал.
"Казахстан не настолько влиятельное государство. Из стран Центральной Азии четко формулируют желание вступить в БРИКС на уровне экспертного сообщества и органов власти только Киргизия и отчасти в эту сторону подвигается Узбекистан. Туркмения со своим нейтралитетом никуда не вступает", — заявил Грозин.
Он напомнил, что БРИКС — это неформальное объединение государств вне Запада.
"Некоторые из этих государств, как Россия, находятся с Западом в состоянии прокси-конфликта. Запад воюет с нами через свою прокси-прокладку, которая располагается между нами и поляками. Китай находится в полушаге от столкновения с лидером западного блока. Остальные стараются сохранить с западными экономиками и отчасти с западным политическим классом более-менее нормальные отношения", — подробно объяснил Грозин.
То же самое стремится сделать казахстанская элита, отметил эксперт.
"Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки. В отличие от узбекистанских элит, которые тоже привлекают западный бизнес в свою экономику, но отстаивают свои национальные интересы. И делают это гораздо лучше, чем казахский политический класс", — заключил Грозин.
Вчера, 14:39Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал КиеваКиевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
В интервью изданию Украина.ру замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов высказал также свою точку зрения.
Он считает, что данное заявление для Казахстана является своего рода Win-win: победа без проигравших. Казахстан не нарушает и не ущемляет интересы России и при этом делает реверанс в сторону Запада, подвергаясь давлению со стороны последнего за неисполнение антироссийских санкций, развернуто пояснил эксперт.
"Западники, естественно, рассматривают БРИКС как антизападную структуру, хотя она таковой не является. Запад уже оказывает на Казахстан большое давление, заставляя, принуждая его выполнять односторонние незаконные санкции. И, кстати, Астана, этого скорее не делает, нежели наоборот. Согласие Астаны присутствовать на саммите в Казани — это намек на то, что страна желает стать партнером БРИКС, не вступая в него. Это полностью соответствует и российскому целеполаганию, потому что мы тоже рассматриваем Казахстан именно как партнера", — рассказал Суслов.
Подробнее об этом — в интервью Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, поскольку Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", заявил пресс-секретарь главы Казахстана в интервью TengriNews, опубликованном 16 октября.
Более подробно об этом — "Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКС
Полный текст интервью — Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь