Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин - 18.10.2024 Украина.ру
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Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин
Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин - 18.10.2024 Украина.ру
Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин
По словам российского лидера, возникновение новых центров силы - это естественный процесс, не связанный с событиями на Украине. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
2024-10-18T17:18
2024-10-18T17:19
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Он добавил, что изменения в мире начали происходить раньше 2014 года, когда США "если не организовали, то поддержали госпереворот" в Киеве."Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира", - резюмировал российский лидер.Также во время пленарного заседания Делового форума БРИКС Путин отметил, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Другие темы: Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США.
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, брикс
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, БРИКС

Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин

17:18 18.10.2024 (обновлено: 17:19 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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По словам российского лидера, возникновение новых центров силы - это естественный процесс, не связанный с событиями на Украине. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
"Мы не стремимся на самом деле (к переустройству миропорядка. - Ред.), это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать", - сказал Путин, подчеркнув, что "новые центры силы возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса".
Он добавил, что изменения в мире начали происходить раньше 2014 года, когда США "если не организовали, то поддержали госпереворот" в Киеве.
"Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира", - резюмировал российский лидер.
Также во время пленарного заседания Делового форума БРИКС Путин отметил, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
12:46
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил ПутинРазрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Другие темы: Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США.
 
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