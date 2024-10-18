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Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин

Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин - 18.10.2024 Украина.ру

Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин

По словам российского лидера, возникновение новых центров силы - это естественный процесс, не связанный с событиями на Украине. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:19

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Он добавил, что изменения в мире начали происходить раньше 2014 года, когда США "если не организовали, то поддержали госпереворот" в Киеве."Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира", - резюмировал российский лидер.Также во время пленарного заседания Делового форума БРИКС Путин отметил, что разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится.Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС - 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Другие темы: Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США.

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