Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США
Владимир Зеленский
Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после ноябрьских выборов президента в США. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times (FT) сказал Владимир Зеленский
"Мы видим три разных варианта развития событий. Один из них - дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут "опасаться некоторых рисков". В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути", -сказал Зеленский, но назвать их не смог.
Ему также не удалось ответить на уточняющий вопрос британских журналистов, будут ли эти варианты более или менее позитивными для Киева. Зеленский сказал лишь, что "данный вопрос является очень чувствительным для украинцев".
Ранее американское агентство Associated Press (АР) написало о том, что Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Однако при этом в материале не уточнялось, что именно будет предпринимать киевский режим, если в указанный срок его требования не будут выполнены.
16 октября, 14:27Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
Выборы в США запланированы на 5 ноября.
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