https://ukraina.ru/20241018/1058194717.html

Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США

Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США - 18.10.2024 Украина.ру

Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США

Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после ноябрьских выборов президента в США. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times (FT) сказал Владимир Зеленский

2024-10-18T15:58

2024-10-18T15:58

2024-10-18T15:58

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Ему также не удалось ответить на уточняющий вопрос британских журналистов, будут ли эти варианты более или менее позитивными для Киева. Зеленский сказал лишь, что "данный вопрос является очень чувствительным для украинцев".Зеленский отказался комментировать информацию о том, что Украина может уступить территории России в обмен на членство в НАТО. Он дал понять, что обижен "прощупыванием почвы" со стороны западных союзников, и предложил "положить данное предложение ему на стол не через третью сторону".Ранее американское агентство Associated Press (АР) написало о том, что Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Однако при этом в материале не уточнялось, что именно будет предпринимать киевский режим, если в указанный срок его требования не будут выполнены.Выборы в США запланированы на 5 ноября.Другие темы: Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС.

https://ukraina.ru/20241016/1058136035.html

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, нато