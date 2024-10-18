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Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС

Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС - 18.10.2024 Украина.ру

Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС

Президент США Джо Байден 18 октября в ФРГ на встрече с мировыми лидерами чуть не присвоил США убийство лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара

2024-10-18T13:35

2024-10-18T13:35

2024-10-18T13:35

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"Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син…", - чуть не оговорился американский лидер. - "Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину. - Ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара".Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль в октябре 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. Байден тут же заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заверила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ.Замглавы МИД РФ Михаил Багданов назвал ликвидацию Синвара не первым драматическим событием и указал, что оно вряд ли повлияет на ситуацию в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Израиль выполняет свои действия, ликвидировав лидера ХАМАС.Подробнее о конфликте - в материале ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС на сайте Украина.ру.

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