https://ukraina.ru/20241018/1058186850.html

Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы

Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы - 18.10.2024 Украина.ру

Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы

Бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости

2024-10-18T12:10

2024-10-18T12:10

2024-10-18T12:10

новости

россия

ведущая

иноагент

суд

максим галкин

семен слепаков

макаревич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058184869_0:16:590:348_1920x0_80_0_0_e5de8ca781e01fa5ff45dc4d7a88fbff.jpg.webp

В июле Курбангалеева* пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.Курбангалеева* была включена в реестр иноагентов в июне. В Минюсте РФ отметили, что она "распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов", а также распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.Примерно 10 дней назад ведущая была объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании террористической деятельности и распространении фейков о ВС РФ.До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.Ведущая не первая, кто пытается снять с себя статус иноагента. Ранее это пытались сделать шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.Суд отказал им всем.Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.* Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Иноагент.

https://ukraina.ru/20240921/1057594287.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ведущая, иноагент, суд, максим галкин, семен слепаков, макаревич