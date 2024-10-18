Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы - 18.10.2024 Украина.ру
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Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы
Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы - 18.10.2024 Украина.ру
Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы
Бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
2024-10-18T12:10
2024-10-18T12:10
новости
россия
ведущая
иноагент
суд
максим галкин
семен слепаков
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В июле Курбангалеева* пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.Курбангалеева* была включена в реестр иноагентов в июне. В Минюсте РФ отметили, что она "распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов", а также распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.Примерно 10 дней назад ведущая была объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании террористической деятельности и распространении фейков о ВС РФ.До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.Ведущая не первая, кто пытается снять с себя статус иноагента. Ранее это пытались сделать шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.Суд отказал им всем.Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.* Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Иноагент.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ведущая, иноагент, суд, максим галкин, семен слепаков, макаревич
Новости, Россия, ведущая, иноагент, Суд, Максим Галкин, Семен Слепаков, Макаревич

Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы

12:10 18.10.2024
 
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)
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Бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
В июле Курбангалеева* пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.
"Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"" - сказала она, уточнив, что расставание с "Вестями" было мучительным.
Курбангалеева* была включена в реестр иноагентов в июне. В Минюсте РФ отметили, что она "распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов", а также распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.
Примерно 10 дней назад ведущая была объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании террористической деятельности и распространении фейков о ВС РФ.
До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.
Ведущая не первая, кто пытается снять с себя статус иноагента. Ранее это пытались сделать шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.
Суд отказал им всем.
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Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.
* Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Иноагент.
 
НовостиРоссияведущаяиноагентСудМаксим ГалкинСемен СлепаковМакаревич
 
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