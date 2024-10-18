Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)
Бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
В июле Курбангалеева* пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала "Россия 1". По словам ведущей, она лишилась высокого заработка и статуса.
"Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"" - сказала она, уточнив, что расставание с "Вестями" было мучительным.
Курбангалеева* была включена в реестр иноагентов в июне. В Минюсте РФ отметили, что она "распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов", а также распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.
Примерно 10 дней назад ведущая была объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании террористической деятельности и распространении фейков о ВС РФ.
До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.
Ведущая не первая, кто пытается снять с себя статус иноагента. Ранее это пытались сделать шоумен Максим Галкин**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**.
Суд отказал им всем.
21 сентября, 11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
* Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Иноагент.