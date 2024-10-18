https://ukraina.ru/20241018/1058179222.html

Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб

Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб - 18.10.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб

Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям ПВО, то можно переместить ЗРК, создать ложные цели и эшелонировать оборону. Реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет такое нападение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-18T05:15

2024-10-18T05:15

2024-10-18T05:15

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Когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет, сообщил эксперт."Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — подчеркнул волонтер.Может ли Украина нанести реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет нападение. Потому что на войне есть два участника, отметил обозреватель.Противник рассчитывает выбить российское ПВО массированными налетами. Сначала идет много беспилотников, которые выискивают районы с российскими ЗРК и разряжают их, и только после этого идут высокоточные ракеты. "Мы делаем тоже самое, когда наносим удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры: ложные цели, беспилотники, серьезные ракеты. Надеюсь, мы примем соответствующие контрмеры", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру

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