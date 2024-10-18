Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб - 18.10.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб - 18.10.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям ПВО, то можно переместить ЗРК, создать ложные цели и эшелонировать оборону. Реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет такое нападение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-18T05:15
2024-10-18T05:15
новости
россия
украина
крым
алексей живов
ракеты
ракетный удар
пво
детали
сво
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Когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет, сообщил эксперт."Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — подчеркнул волонтер.Может ли Украина нанести реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет нападение. Потому что на войне есть два участника, отметил обозреватель.Противник рассчитывает выбить российское ПВО массированными налетами. Сначала идет много беспилотников, которые выискивают районы с российскими ЗРК и разряжают их, и только после этого идут высокоточные ракеты. "Мы делаем тоже самое, когда наносим удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры: ложные цели, беспилотники, серьезные ракеты. Надеюсь, мы примем соответствующие контрмеры", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, крым, алексей живов, ракеты, ракетный удар, пво, детали, сво, спецоперация, атака, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Крым, Алексей Живов, ракеты, ракетный удар, ПВО, детали, СВО, Спецоперация, атака, беспилотники

Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб

05:15 18.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям ПВО, то можно переместить ЗРК, создать ложные цели и эшелонировать оборону. Реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет такое нападение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Когда Иран ответил Израилю на известные события, по Израилю одновременно прилетело 400 ракет, которые произвели определенный эффект. И если Украина давно не использует свои ATACMS, Storm Shadow и дальнобойные американские авиабомбы, то она может готовить крупный налет, сообщил эксперт.
"Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — подчеркнул волонтер.
Может ли Украина нанести реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет нападение. Потому что на войне есть два участника, отметил обозреватель.
"Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям нашей ПВО, мы можем наши ЗРК переместить, создать ложные цели и эшелонировать нашу оборону, чтобы через нее нельзя была пробиться даже в случае массированной атаки", — указал Живов.
Противник рассчитывает выбить российское ПВО массированными налетами. Сначала идет много беспилотников, которые выискивают районы с российскими ЗРК и разряжают их, и только после этого идут высокоточные ракеты.
"Мы делаем тоже самое, когда наносим удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры: ложные цели, беспилотники, серьезные ракеты. Надеюсь, мы примем соответствующие контрмеры", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе и что происходит на Купянском направлении — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово читайте на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 05:34
Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеМедленно отступать Украина еще будет долго. У нее еще достаточно территорий, куда можно отступать
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград
05:30"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
05:15Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
05:00Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
04:45Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
04:30Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
04:15"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине
04:00"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина"
03:45Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму
03:15Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука
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