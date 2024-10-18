Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям ПВО, то можно переместить ЗРК, создать ложные цели и эшелонировать оборону. Реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет такое нападение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
"Где больше всего ВСУ охотятся за нашими системами ПВО? В Крыму. Следовательно, противник может применить его при наступлении на Крым", — подчеркнул волонтер.
Может ли Украина нанести реальный военный ущерб зависит от того, насколько интенсивно будет нападение. Потому что на войне есть два участника, отметил обозреватель.
"Если Россия осведомлена, что Украина готовит массовый удар по позициям нашей ПВО, мы можем наши ЗРК переместить, создать ложные цели и эшелонировать нашу оборону, чтобы через нее нельзя была пробиться даже в случае массированной атаки", — указал Живов.
Противник рассчитывает выбить российское ПВО массированными налетами. Сначала идет много беспилотников, которые выискивают районы с российскими ЗРК и разряжают их, и только после этого идут высокоточные ракеты.
"Мы делаем тоже самое, когда наносим удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры: ложные цели, беспилотники, серьезные ракеты. Надеюсь, мы примем соответствующие контрмеры", — заключил собеседник издания.
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