"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу

Чем закончилось интервью вице-президента США Камалы Харрис на телеканале Fox News, который поддерживает предыдущего президента-республиканца Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056417685_0:128:3358:2017_1920x0_80_0_0_45037619b302c64e2a33d9ebdc84adb0.jpg

Публичными выступлениями кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис общественность не балует, поэтому к каждому её интервью приковано огромное внимание, а одна только новость о том, что вице-президент выступит на прореспубликанском телеканале Fox News, который поддерживает её соперника, 45-го президента США Дональда Трампа, произвела мощный эффект.По собственному желанию вице-президент на подобный шаг вряд ли бы решилась, но обстоятельства вынудили: менее чем за три недели до президентских выборов явного фаворита в гонке нет, . Разрыв между кандидатами остаётся на уровне статистической погрешности (агрегаторы опросов общественного мнения на сегодняшний день дают Харрис преимущество на уровне от 1,6% до 2,4%), поэтому оба предвыборных штаба бросили все силы на колеблющиеся штаты (из семи таковых Харрис лидирует лишь в Висконсине, и то всего +0,3%) и неопределившихся избирателей.Выступление Харрис на Fox News - часть этой стратегии, поскольку именно этот телеканал имеет самый высокий рейтинг во всех колеблющихся штатах. В сентябре, согласно исследованию YouGov, его смотрели 54% республиканцев, 22% демократов и 28% независимых избирателей.Политики-демократы в последнее время вообще часто стали посещать Fox News, за счёт чего, по словам вице-президента телесети по политическим вопросам Джессики Локер, рейтинги телеканала выросли. В эфире появлялись губернаторы штатов Гэвин Ньюсом, Джош Шапиро, Уэс Мур, Гретхен Уитмер и участники партийных праймериз-2020 – сенаторы Эми Клобушар, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и министр транспорта США Пит Буттиджич (на национальном съезде партии в августе он сказал: “Вы, возможно, узнали меня по Fox News”).Вот и Харрис пришла на Fox News в борьбе за симпатии американцев. В ситуации, когда следующего хозяина Белого дома определят всего несколько сотен или тысяч голосов, кандидаты готовы даже на самые рискованные шаги, а ставка в тот вечер была очень высокой. Как отметила газета The New York Times, это станет проверкой способности Харрис вести потенциально спорное интервью в недружественной обстановке.В отличие от всех предыдущих интервью, которые Харрис давала лояльным Демократической партии СМИ, один из самых опытных телеведущих Fox News Бретт Байер задавал вице-президенту неудобные вопросы, от ответа на которые она всегда пытается уходить. Так же она старалась делать и сейчас.Одна из главных тем, волнующих граждан США – это миграционный кризис, обострившийся при нынешней администрации. Отвечая на вопрос о том, как власти страны решают проблему наплыва нелегальных мигрантов, Харрис пыталась перевести стрелки на республиканцев, блокировавших в начале года законопроект об укреплении границы с Мексикой, и лично на Трампа: мол, нынешняя ситуация - это следствие его правления.Байер попросил вице-президента уточнить, сколько нелегальных иммигрантов, по её оценке, действующая администрация впустила в Соединённые Штаты за время правления, но Харрис явно не была готова просто назвать цифру. Правильный ответ подсказывает в своём телеграм-канале американист Малек Дудаков - 7 млн."Брет, давай перейдём к сути, хорошо? Дело в том, что у нас сломанная иммиграционная система, которую нужно починить", — заявила Харрис.Тогда телеведущий привёл несколько примеров бесчинств приезжих. В частности историю, которую часто упоминают республиканцы: в феврале в Джорджии 22-летнюю студентку-медсестру Лейкен Райли во время пробежки убил нелегальный мигрант из Венесуэлы Хосе Антонио Ибарра, которого арестовали в 2022 году после незаконного въезда на территорию США, но затем освободили для дальнейшего разбирательства.В ответ Харрис назвала подобные случаи трагическими, сказав, что не представляет, какую боль испытали семьи жертв из-за потери, которая не должна была произойти, а также посетовала на нехватку пограничников, чтобы удержать потоки желающих проникнуть в Штаты."Я не горжусь тем, что говорю, что это идеальная иммиграционная система. Я ясно дала понять, думаю, мы все так говорим, что её нужно исправить", — заявила политик.А что же мешало Харрис решить за 3,5 года на нынешнем посту все те проблемы, которые она обещает решить, став президентом, спросил телеведущий, напомнив, что более 70% американцев считают, что США движутся в неверном направлении."Дональд Трамп всё это время вёл свою предвыборную кампанию", - ответила вице-президент, вновь переведя тему на своего конкурента.Но ведь у власти стоят 46-й президент США Джо Байден и сама Харрис, а не Трамп. Значит, и ответственность за всё происходящее лежит на них.На Fox News Харрис напомнили о её высказывании в программе The View на телеканале ABC неделю назад, когда на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден за последние четыре года, вице-президент ответила, что ей ничего не приходит на ум."Позвольте мне прояснить ситуацию: моё президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила Харрис, добавив, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.Действительно, с января 2004-го до января 2017 года она работала в Калифорнии, сначала окружным прокурором Сан-Франциско, затем генеральным прокурором штата, 3 января 2017-го вступила в должность сенатора, а ещё через четыре года, 20 января 2021-го, заняла пост вице-президента США. Байден же, уроженец Пенсильвании, известен не только как самый пожилой американский президент, но и как самый молодой сенатор: он вступил в должность ещё до достижения 30 лет (минимального возраста члена Сената), причём присягу принёс в больнице, где находились его сыновья после автокатастрофы, в которой погибли их мать и младшая сестра - и отработал в верхней палате Конгресса 36 лет. В 2009 году он стал вице-президентом и пробыл на этом посту восемь лет, а в 2021-м возглавил Соединённые Штаты.Раз уж зашла речь о действующем президенте, Байер спросил Харрис, когда она впервые заметила, что "умственные способности Байдена, по-видимому, снизились". Естественно, она ни в коей мере не стала признавать недееспособность главы государства (а то потом последовал бы вопрос, почему Байдена не отстраняют от власти на основании 25-й поправки к Конституции), а заявила, что у президента есть суждение и опыт, чтобы сделать то, что необходимо сделать от имени американского народа.После этого она снова переключилась на свою любимую тему - люди, которые знали Трампа лучше всего, заявили, что он больше никогда не сможет быть президентом, парировала Харрис, добавив: "Джо Байдена нет в избирательном бюллетене, а Дональд Трамп есть". Она назвала своего конкурента "нестабильным", хотя отвечала-то на вопрос о психическом состоянии Байдена.Харрис обещает, что её администрация ознаменует собой переворот в истории, которую она назвала расколом эпохи Трампа в политике США.В целом интервью Камалы Харрис телеканалу Fox News выглядело не как попытка донести до как можно большего числа избирателей с разными политическими предпочтениями детали своей предвыборной программы, чтобы они осознали, что при её администрации им будет житься лучше. Оно выглядело как стремление очернить в их глазах Трампа и закошмарить американцев перспективной его возвращения в Белый дом.А ведь ждали от неё совсем другого – прежде всего, ясного и чёткого представления стратегии по спасению национальной экономики, снижению цен и инфляции. Менее чем за месяц до президентских выборов население до сих пор не знает, какова экономическая программа кандидата в президенты от Демократической партии, и вообще существует ли она.Ряд экспертов сходится во мнении, что её нет, и именно поэтому Харрис и избегает обсуждения этой темы. Недавно агентство Bloomberg и экономический клуб Чикаго предложили обоим претендентам на высший государственный пост дать развёрнутые интервью, посвящённые их экономической повестке, и, в отличие от Трампа, Харрис от этого предложения отказалась. Стоит отметить, что в вопросах экономики американцы традиционно доверяют бывшему президенту больше, чем нынешнему вице-президенту.По факту Харрис на Fox News не ответила по сути ни на один вопрос. Более того, интервью оборвалось на полуслове. Как объяснил позже Бретт Байер, в тот момент четверо сотрудников штаба вице-президента за кадром размахивали руками, давая понять, что нужно прекращать, и телеведущий был вынужден отказаться от продолжения беседы.За выступлением соперницы внимательно следили в стане республиканцев. Пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт оценила его так: "Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы. Камала не справилась с давлением во время интервью Fox News, и она, конечно же, не справится с давлением, которое ей придётся испытать в должности президента Соединённых Штатов".Ряд западных СМИ разделяет точку зрения соратницы Трампа: Харрис не просто не воспользовалась шансом привлечь на свою сторону новых избирателей – её выступление на Fox News окончилось провалом. "Эти неловкие 30 минут", так охарактеризовал интервью колумнист The Telegraph Тони Дайвер.Трудно представить, что стратегия, подразумевающая упоминание Трампа в ответе на каждый вопрос, могла оказаться убедительной для зрителей Fox News, которые почти все считают политическую позицию бывшего президента как минимум оправданной или даже похвальной, отмечает автор публикации."Избиратели хотят президента, у которого есть план на будущее. Но Харрис едва могла выдавить из себя слова, чтобы рассказать нам, какой у неё план. И что случилось с голосом Харрис? Её тон колебался. Трудно было поверить, что это та самая женщина, которая с комфортом обыгрывала Трампа на первых дебатах. Это интервью было катастрофой: за три недели до выборов Харрис всё ещё выглядит любителем", - говорится в статье.Зачастую именно в октябре происходит такое событие, которое способно перевернуть ход избирательной кампании, в Америке это называется "октябрьским сюрпризом". Посмотрим, станет ли не очень удачное интервью кандидата от демократов вражескому Fox News таковым.Борются избирательные штабы не только за избирателей колеблющихся штатов, но и за представителей отдельных диаспор. Почему на предстоящих выборах так важно мнение выходцев из Польши, читайте в статье Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков

Евгения Кондакова

