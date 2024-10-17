https://ukraina.ru/20241017/1058161001.html
"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу
"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу - 17.10.2024 Украина.ру
"Эти неловкие 30 минут". Интервью Fox News превратилось для Харрис в катастрофу
Чем закончилось интервью вице-президента США Камалы Харрис на телеканале Fox News, который поддерживает предыдущего президента-республиканца Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок
2024-10-17T14:22
2024-10-17T14:22
2024-10-17T14:22
эксклюзив
сша
президентские выборы
камала харрис
дональд трамп
fox news
республиканцы
демократическая партия
миграционный кризис
джо байден
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056417685_0:128:3358:2017_1920x0_80_0_0_45037619b302c64e2a33d9ebdc84adb0.jpg
Публичными выступлениями кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис общественность не балует, поэтому к каждому её интервью приковано огромное внимание, а одна только новость о том, что вице-президент выступит на прореспубликанском телеканале Fox News, который поддерживает её соперника, 45-го президента США Дональда Трампа, произвела мощный эффект.По собственному желанию вице-президент на подобный шаг вряд ли бы решилась, но обстоятельства вынудили: менее чем за три недели до президентских выборов явного фаворита в гонке нет, . Разрыв между кандидатами остаётся на уровне статистической погрешности (агрегаторы опросов общественного мнения на сегодняшний день дают Харрис преимущество на уровне от 1,6% до 2,4%), поэтому оба предвыборных штаба бросили все силы на колеблющиеся штаты (из семи таковых Харрис лидирует лишь в Висконсине, и то всего +0,3%) и неопределившихся избирателей.Выступление Харрис на Fox News - часть этой стратегии, поскольку именно этот телеканал имеет самый высокий рейтинг во всех колеблющихся штатах. В сентябре, согласно исследованию YouGov, его смотрели 54% республиканцев, 22% демократов и 28% независимых избирателей.Политики-демократы в последнее время вообще часто стали посещать Fox News, за счёт чего, по словам вице-президента телесети по политическим вопросам Джессики Локер, рейтинги телеканала выросли. В эфире появлялись губернаторы штатов Гэвин Ньюсом, Джош Шапиро, Уэс Мур, Гретхен Уитмер и участники партийных праймериз-2020 – сенаторы Эми Клобушар, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и министр транспорта США Пит Буттиджич (на национальном съезде партии в августе он сказал: “Вы, возможно, узнали меня по Fox News”).Вот и Харрис пришла на Fox News в борьбе за симпатии американцев. В ситуации, когда следующего хозяина Белого дома определят всего несколько сотен или тысяч голосов, кандидаты готовы даже на самые рискованные шаги, а ставка в тот вечер была очень высокой. Как отметила газета The New York Times, это станет проверкой способности Харрис вести потенциально спорное интервью в недружественной обстановке.В отличие от всех предыдущих интервью, которые Харрис давала лояльным Демократической партии СМИ, один из самых опытных телеведущих Fox News Бретт Байер задавал вице-президенту неудобные вопросы, от ответа на которые она всегда пытается уходить. Так же она старалась делать и сейчас.Одна из главных тем, волнующих граждан США – это миграционный кризис, обострившийся при нынешней администрации. Отвечая на вопрос о том, как власти страны решают проблему наплыва нелегальных мигрантов, Харрис пыталась перевести стрелки на республиканцев, блокировавших в начале года законопроект об укреплении границы с Мексикой, и лично на Трампа: мол, нынешняя ситуация - это следствие его правления.Байер попросил вице-президента уточнить, сколько нелегальных иммигрантов, по её оценке, действующая администрация впустила в Соединённые Штаты за время правления, но Харрис явно не была готова просто назвать цифру. Правильный ответ подсказывает в своём телеграм-канале американист Малек Дудаков - 7 млн."Брет, давай перейдём к сути, хорошо? Дело в том, что у нас сломанная иммиграционная система, которую нужно починить", — заявила Харрис.Тогда телеведущий привёл несколько примеров бесчинств приезжих. В частности историю, которую часто упоминают республиканцы: в феврале в Джорджии 22-летнюю студентку-медсестру Лейкен Райли во время пробежки убил нелегальный мигрант из Венесуэлы Хосе Антонио Ибарра, которого арестовали в 2022 году после незаконного въезда на территорию США, но затем освободили для дальнейшего разбирательства.В ответ Харрис назвала подобные случаи трагическими, сказав, что не представляет, какую боль испытали семьи жертв из-за потери, которая не должна была произойти, а также посетовала на нехватку пограничников, чтобы удержать потоки желающих проникнуть в Штаты."Я не горжусь тем, что говорю, что это идеальная иммиграционная система. Я ясно дала понять, думаю, мы все так говорим, что её нужно исправить", — заявила политик.А что же мешало Харрис решить за 3,5 года на нынешнем посту все те проблемы, которые она обещает решить, став президентом, спросил телеведущий, напомнив, что более 70% американцев считают, что США движутся в неверном направлении."Дональд Трамп всё это время вёл свою предвыборную кампанию", - ответила вице-президент, вновь переведя тему на своего конкурента.Но ведь у власти стоят 46-й президент США Джо Байден и сама Харрис, а не Трамп. Значит, и ответственность за всё происходящее лежит на них.На Fox News Харрис напомнили о её высказывании в программе The View на телеканале ABC неделю назад, когда на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден за последние четыре года, вице-президент ответила, что ей ничего не приходит на ум."Позвольте мне прояснить ситуацию: моё президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила Харрис, добавив, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.Действительно, с января 2004-го до января 2017 года она работала в Калифорнии, сначала окружным прокурором Сан-Франциско, затем генеральным прокурором штата, 3 января 2017-го вступила в должность сенатора, а ещё через четыре года, 20 января 2021-го, заняла пост вице-президента США. Байден же, уроженец Пенсильвании, известен не только как самый пожилой американский президент, но и как самый молодой сенатор: он вступил в должность ещё до достижения 30 лет (минимального возраста члена Сената), причём присягу принёс в больнице, где находились его сыновья после автокатастрофы, в которой погибли их мать и младшая сестра - и отработал в верхней палате Конгресса 36 лет. В 2009 году он стал вице-президентом и пробыл на этом посту восемь лет, а в 2021-м возглавил Соединённые Штаты.Раз уж зашла речь о действующем президенте, Байер спросил Харрис, когда она впервые заметила, что "умственные способности Байдена, по-видимому, снизились". Естественно, она ни в коей мере не стала признавать недееспособность главы государства (а то потом последовал бы вопрос, почему Байдена не отстраняют от власти на основании 25-й поправки к Конституции), а заявила, что у президента есть суждение и опыт, чтобы сделать то, что необходимо сделать от имени американского народа.После этого она снова переключилась на свою любимую тему - люди, которые знали Трампа лучше всего, заявили, что он больше никогда не сможет быть президентом, парировала Харрис, добавив: "Джо Байдена нет в избирательном бюллетене, а Дональд Трамп есть". Она назвала своего конкурента "нестабильным", хотя отвечала-то на вопрос о психическом состоянии Байдена.Харрис обещает, что её администрация ознаменует собой переворот в истории, которую она назвала расколом эпохи Трампа в политике США.В целом интервью Камалы Харрис телеканалу Fox News выглядело не как попытка донести до как можно большего числа избирателей с разными политическими предпочтениями детали своей предвыборной программы, чтобы они осознали, что при её администрации им будет житься лучше. Оно выглядело как стремление очернить в их глазах Трампа и закошмарить американцев перспективной его возвращения в Белый дом.А ведь ждали от неё совсем другого – прежде всего, ясного и чёткого представления стратегии по спасению национальной экономики, снижению цен и инфляции. Менее чем за месяц до президентских выборов население до сих пор не знает, какова экономическая программа кандидата в президенты от Демократической партии, и вообще существует ли она.Ряд экспертов сходится во мнении, что её нет, и именно поэтому Харрис и избегает обсуждения этой темы. Недавно агентство Bloomberg и экономический клуб Чикаго предложили обоим претендентам на высший государственный пост дать развёрнутые интервью, посвящённые их экономической повестке, и, в отличие от Трампа, Харрис от этого предложения отказалась. Стоит отметить, что в вопросах экономики американцы традиционно доверяют бывшему президенту больше, чем нынешнему вице-президенту.По факту Харрис на Fox News не ответила по сути ни на один вопрос. Более того, интервью оборвалось на полуслове. Как объяснил позже Бретт Байер, в тот момент четверо сотрудников штаба вице-президента за кадром размахивали руками, давая понять, что нужно прекращать, и телеведущий был вынужден отказаться от продолжения беседы.За выступлением соперницы внимательно следили в стане республиканцев. Пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт оценила его так: "Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы. Камала не справилась с давлением во время интервью Fox News, и она, конечно же, не справится с давлением, которое ей придётся испытать в должности президента Соединённых Штатов".Ряд западных СМИ разделяет точку зрения соратницы Трампа: Харрис не просто не воспользовалась шансом привлечь на свою сторону новых избирателей – её выступление на Fox News окончилось провалом. "Эти неловкие 30 минут", так охарактеризовал интервью колумнист The Telegraph Тони Дайвер.Трудно представить, что стратегия, подразумевающая упоминание Трампа в ответе на каждый вопрос, могла оказаться убедительной для зрителей Fox News, которые почти все считают политическую позицию бывшего президента как минимум оправданной или даже похвальной, отмечает автор публикации."Избиратели хотят президента, у которого есть план на будущее. Но Харрис едва могла выдавить из себя слова, чтобы рассказать нам, какой у неё план. И что случилось с голосом Харрис? Её тон колебался. Трудно было поверить, что это та самая женщина, которая с комфортом обыгрывала Трампа на первых дебатах. Это интервью было катастрофой: за три недели до выборов Харрис всё ещё выглядит любителем", - говорится в статье.Зачастую именно в октябре происходит такое событие, которое способно перевернуть ход избирательной кампании, в Америке это называется "октябрьским сюрпризом". Посмотрим, станет ли не очень удачное интервью кандидата от демократов вражескому Fox News таковым.Борются избирательные штабы не только за избирателей колеблющихся штатов, но и за представителей отдельных диаспор. Почему на предстоящих выборах так важно мнение выходцев из Польши, читайте в статье Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков
https://ukraina.ru/20240830/1057133205.html
https://ukraina.ru/20210120/1030269032.html
https://ukraina.ru/20240902/1057183249.html
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эксклюзив, сша, президентские выборы, камала харрис, дональд трамп, fox news, республиканцы, демократическая партия, миграционный кризис, джо байден
Публичными выступлениями кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис общественность не балует, поэтому к каждому её интервью приковано огромное внимание, а одна только новость о том, что вице-президент выступит на прореспубликанском телеканале Fox News, который поддерживает её соперника, 45-го президента США Дональда Трампа, произвела мощный эффект.
По собственному желанию вице-президент на подобный шаг вряд ли бы решилась, но обстоятельства вынудили: менее чем за три недели до президентских выборов явного фаворита в гонке нет, . Разрыв между кандидатами остаётся на уровне статистической погрешности (агрегаторы опросов общественного мнения на сегодняшний день дают Харрис преимущество на уровне от 1,6% до 2,4%), поэтому оба предвыборных штаба бросили все силы на колеблющиеся штаты (из семи таковых Харрис лидирует лишь в Висконсине, и то всего +0,3%) и неопределившихся избирателей.
Выступление Харрис на Fox News - часть этой стратегии, поскольку именно этот телеканал имеет самый высокий рейтинг во всех колеблющихся штатах. В сентябре, согласно исследованию YouGov, его смотрели 54% республиканцев, 22% демократов и 28% независимых избирателей.
Политики-демократы в последнее время вообще часто стали посещать Fox News, за счёт чего, по словам вице-президента телесети по политическим вопросам Джессики Локер
, рейтинги телеканала выросли. В эфире появлялись губернаторы штатов Гэвин Ньюсом
, Джош Шапиро
, Уэс Мур
, Гретхен Уитмер
и участники партийных праймериз-2020 – сенаторы Эми Клобушар
, Элизабет Уоррен
, Берни Сандерс
и министр транспорта США Пит Буттиджич
(на национальном съезде партии в августе он сказал: “Вы, возможно, узнали меня по Fox News”).
Вот и Харрис пришла на Fox News в борьбе за симпатии американцев. В ситуации, когда следующего хозяина Белого дома определят всего несколько сотен или тысяч голосов, кандидаты готовы даже на самые рискованные шаги, а ставка в тот вечер была очень высокой. Как отметила газета The New York Times, это станет проверкой способности Харрис вести потенциально спорное интервью в недружественной обстановке.
В отличие от всех предыдущих интервью, которые Харрис давала лояльным Демократической партии СМИ, один из самых опытных телеведущих Fox News Бретт Байер задавал вице-президенту неудобные вопросы, от ответа на которые она всегда пытается уходить.
Так же она старалась делать и сейчас.
Одна из главных тем, волнующих граждан США – это миграционный кризис, обострившийся при нынешней администрации. Отвечая на вопрос о том, как власти страны решают проблему наплыва нелегальных мигрантов, Харрис пыталась перевести стрелки на республиканцев, блокировавших в начале года законопроект об укреплении границы с Мексикой, и лично на Трампа: мол, нынешняя ситуация - это следствие его правления.
Байер попросил вице-президента уточнить, сколько нелегальных иммигрантов, по её оценке, действующая администрация впустила в Соединённые Штаты за время правления, но Харрис явно не была готова просто назвать цифру. Правильный ответ подсказывает в своём телеграм-канале американист Малек Дудаков
- 7 млн.
"Брет, давай перейдём к сути, хорошо? Дело в том, что у нас сломанная иммиграционная система, которую нужно починить", — заявила Харрис.
Тогда телеведущий привёл несколько примеров бесчинств приезжих. В частности историю, которую часто упоминают республиканцы: в феврале в Джорджии 22-летнюю студентку-медсестру Лейкен Райли во время пробежки убил нелегальный мигрант из Венесуэлы Хосе Антонио Ибарра, которого арестовали в 2022 году после незаконного въезда на территорию США, но затем освободили для дальнейшего разбирательства.
В ответ Харрис назвала подобные случаи трагическими, сказав, что не представляет, какую боль испытали семьи жертв из-за потери, которая не должна была произойти, а также посетовала на нехватку пограничников, чтобы удержать потоки желающих проникнуть в Штаты.
"Я не горжусь тем, что говорю, что это идеальная иммиграционная система. Я ясно дала понять, думаю, мы все так говорим, что её нужно исправить", — заявила политик.
А что же мешало Харрис решить за 3,5 года на нынешнем посту все те проблемы, которые она обещает решить, став президентом, спросил телеведущий, напомнив, что более 70% американцев считают, что США движутся в неверном направлении.
"Дональд Трамп всё это время вёл свою предвыборную кампанию", - ответила вице-президент, вновь переведя тему на своего конкурента.
Но ведь у власти стоят 46-й президент США Джо Байден
и сама Харрис, а не Трамп. Значит, и ответственность за всё происходящее лежит на них.
На Fox News Харрис напомнили о её высказывании в программе The View на телеканале ABC неделю назад, когда на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден за последние четыре года, вице-президент ответила, что ей ничего не приходит на ум.
"Позвольте мне прояснить ситуацию: моё президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства", — заявила Харрис, добавив, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне
.
Действительно, с января 2004-го до января 2017 года она работала в Калифорнии, сначала окружным прокурором Сан-Франциско
, затем генеральным прокурором штата, 3 января 2017-го вступила в должность сенатора, а ещё через четыре года, 20 января 2021-го, заняла пост вице-президента США.
Байден же, уроженец Пенсильвании, известен не только как самый пожилой американский президент, но и как самый молодой сенатор: он вступил в должность ещё до достижения 30 лет (минимального возраста члена Сената
), причём присягу принёс в больнице, где находились его сыновья после автокатастрофы, в которой погибли их мать и младшая сестра - и отработал в верхней палате Конгресса 36 лет. В 2009 году он стал вице-президентом и пробыл на этом посту восемь лет, а в 2021-м возглавил Соединённые Штаты.
Раз уж зашла речь о действующем президенте, Байер спросил Харрис, когда она впервые заметила, что "умственные способности Байдена, по-видимому, снизились". Естественно, она ни в коей мере не стала признавать недееспособность главы государства (а то потом последовал бы вопрос, почему Байдена не отстраняют от власти на основании 25-й поправки к Конституции), а заявила, что у президента есть суждение и опыт, чтобы сделать то, что необходимо сделать от имени американского народа.
После этого она снова переключилась на свою любимую тему - люди, которые знали Трампа лучше всего, заявили, что он больше никогда не сможет быть президентом, парировала Харрис, добавив: "Джо Байдена нет в избирательном бюллетене, а Дональд Трамп есть". Она назвала своего конкурента "нестабильным", хотя отвечала-то на вопрос о психическом состоянии Байдена.
Харрис обещает, что её администрация ознаменует собой переворот в истории, которую она назвала расколом эпохи Трампа в политике США.
В целом интервью Камалы Харрис телеканалу Fox News выглядело не как попытка донести до как можно большего числа избирателей с разными политическими предпочтениями детали своей предвыборной программы, чтобы они осознали, что при её администрации им будет житься лучше. Оно выглядело как стремление очернить в их глазах Трампа и закошмарить американцев перспективной его возвращения в Белый дом.
А ведь ждали от неё совсем другого – прежде всего, ясного и чёткого представления стратегии по спасению национальной экономики, снижению цен и инфляции. Менее чем за месяц до президентских выборов население до сих пор не знает, какова экономическая программа кандидата в президенты от Демократической партии, и вообще существует ли она.
Ряд экспертов сходится во мнении, что её нет, и именно поэтому Харрис и избегает обсуждения этой темы. Недавно агентство Bloomberg
и экономический клуб Чикаго предложили обоим претендентам на высший государственный пост дать развёрнутые интервью, посвящённые их экономической повестке, и, в отличие от Трампа, Харрис от этого предложения отказалась. Стоит отметить, что в вопросах экономики американцы традиционно доверяют бывшему президенту больше, чем нынешнему вице-президенту.
По факту Харрис на Fox News не ответила по сути ни на один вопрос. Более того, интервью оборвалось на полуслове. Как объяснил позже Бретт Байер, в тот момент четверо сотрудников штаба вице-президента за кадром размахивали руками, давая понять, что нужно прекращать, и телеведущий был вынужден отказаться от продолжения беседы.
За выступлением соперницы внимательно следили в стане республиканцев. Пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт оценила его так: "Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы. Камала не справилась с давлением во время интервью Fox News, и она, конечно же, не справится с давлением, которое ей придётся испытать в должности президента Соединённых Штатов".
Ряд западных СМИ разделяет точку зрения соратницы Трампа: Харрис не просто не воспользовалась шансом привлечь на свою сторону новых избирателей – её выступление на Fox News окончилось провалом. "Эти неловкие 30 минут", так охарактеризовал интервью колумнист The Telegraph Тони Дайвер.
Трудно представить, что стратегия, подразумевающая упоминание Трампа в ответе на каждый вопрос, могла оказаться убедительной для зрителей Fox News, которые почти все считают политическую позицию бывшего президента как минимум оправданной или даже похвальной, отмечает автор публикации.
"Избиратели хотят президента, у которого есть план на будущее. Но Харрис едва могла выдавить из себя слова, чтобы рассказать нам, какой у неё план. И что случилось с голосом Харрис? Её тон колебался. Трудно было поверить, что это та самая женщина, которая с комфортом обыгрывала Трампа на первых дебатах. Это интервью было катастрофой: за три недели до выборов Харрис всё ещё выглядит любителем", - говорится в статье.
Зачастую именно в октябре происходит такое событие, которое способно перевернуть ход избирательной кампании, в Америке
это называется "октябрьским сюрпризом". Посмотрим, станет ли не очень удачное интервью кандидата от демократов вражескому Fox News таковым.
Борются избирательные штабы не только за избирателей колеблющихся штатов, но и за представителей отдельных диаспор. Почему на предстоящих выборах так важно мнение выходцев из Польши, читайте в статье Новое поле битвы Трампа и Харрис: кандидаты в президенты США сражаются за поляков