"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке - 17.10.2024 Украина.ру
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"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке
"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке - 17.10.2024 Украина.ру
"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке
Пресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ
2024-10-17T10:58
2024-10-17T10:58
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей марочко
вооруженные силы украины
вс рф
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Пару дней назад глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что больше двух третей территории города Дзержинск за российскими силами. Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также известно, что российские силы продвигаются по направлению к Курахово.В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241015/1058092406.html
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россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке

10:58 17.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
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Пресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ

"Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50, или еще как-то, - очень-очень трудно. И пожалуй, даже немного некорректно", - сказала Бобовникова, отметив, что в городе "очень страшно", ведь ВС РФ активно вытравливают украинских военных из занятых ими жилых домов.

Пару дней назад глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что больше двух третей территории города Дзержинск за российскими силами. Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
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ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - ПушилинБольше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) за российскими силами. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также известно, что российские силы продвигаются по направлению к Курахово.
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В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.
Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.
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Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под КупянскомВооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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