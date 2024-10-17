https://ukraina.ru/20241017/1058158137.html

"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке

"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке - 17.10.2024 Украина.ру

"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке

Пресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ

2024-10-17T10:58

2024-10-17T10:58

2024-10-17T10:58

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Пару дней назад глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что больше двух третей территории города Дзержинск за российскими силами. Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также известно, что российские силы продвигаются по направлению к Курахово.В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241015/1058092406.html

https://ukraina.ru/20241015/1058098235.html

https://ukraina.ru/20241017/1058156013.html

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дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф