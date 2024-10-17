"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
Пресс-секретарь украинской оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова пришла на эфир "Киев 24". Во время беседы журналисты уточнили у нее, сколько процентов города Дзержинск (украинское название - Торецк) ВСУ сейчас контролируют, и получили неожиданный для себя ответ
"Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50, или еще как-то, - очень-очень трудно. И пожалуй, даже немного некорректно", - сказала Бобовникова, отметив, что в городе "очень страшно", ведь ВС РФ активно вытравливают украинских военных из занятых ими жилых домов.
Пару дней назад глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал СМИ, что больше двух третей территории города Дзержинск за российскими силами. Он добавил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели выезжать и ждут, когда наладится мирная жизнь.
15 октября, 09:21ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - ПушилинБольше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) за российскими силами. Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также известно, что российские силы продвигаются по направлению к Курахово.
15 октября, 12:40Русские уже в двух километрах от Курахово: эксперт Bild Репке предупредил ВСУРоссийские силы за последний месяц совершили прорыв и уже находятся в двух километрах от города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление 15 октября сделал эксперт немецкой газеты Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке
В четверг, 17 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении: Кучеровке, Петропавловке, Глушковке, Колесниковке и Кругляковке.
Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области.
09:30Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под КупянскомВооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко