https://ukraina.ru/20241016/1058126856.html

Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ

Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ - 16.10.2024 Украина.ру

Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ

Запросы российских военных о доставке в зону специальной военной операции бензопил и продвижение российской Армии связаны. Такое заявление 16 октября в своем телеграм-канале сделал депутат ГД РФ от Свердловской области Максим Иванов

2024-10-16T11:01

2024-10-16T11:01

2024-10-16T11:01

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Он отметил, что доставка каждого гуманитарного груза на фронт согласовывается с командирами подразделений, чтобы военным приехало то, что им нужно в данный момент.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Другие темы: Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов.

https://ukraina.ru/20241015/1058098235.html

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новости, россия, госдума, сво, вс рф, продвижение, бензопилы