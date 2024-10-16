Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ, бензопила
Запросы российских военных о доставке в зону специальной военной операции бензопил и продвижение российской Армии связаны. Такое заявление 16 октября в своем телеграм-канале сделал депутат ГД РФ от Свердловской области Максим Иванов
Он отметил, что доставка каждого гуманитарного груза на фронт согласовывается с командирами подразделений, чтобы военным приехало то, что им нужно в данный момент.
"Каждый раз запросы меняются по качеству и количеству. В июле надо одно, в сентябре – другое. Всё зависит от оперативной обстановки. Поэтому по запросу командиров можно примерно понять, что происходит на фронте. Например, если командиры начинают заказывать много бензопил, значит, наши активно идут в наступление. Соответственно надо окапываться на новых позициях, строить защитные сооружения, пилить, рубить, строгать. Так вот. В октябре снова стали заказывать много бензопил. Хорошая новость. Привезем, конечно же", - написал Иванов.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
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