Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ - 16.10.2024 Украина.ру
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Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ
Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ - 16.10.2024 Украина.ру
Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ
Запросы российских военных о доставке в зону специальной военной операции бензопил и продвижение российской Армии связаны. Такое заявление 16 октября в своем телеграм-канале сделал депутат ГД РФ от Свердловской области Максим Иванов
2024-10-16T11:01
2024-10-16T11:01
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Он отметил, что доставка каждого гуманитарного груза на фронт согласовывается с командирами подразделений, чтобы военным приехало то, что им нужно в данный момент.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Другие темы: Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов.
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новости, россия, госдума, сво, вс рф, продвижение, бензопилы
Новости, Россия, Госдума, СВО, ВС РФ, продвижение, бензопилы

Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ

11:01 16.10.2024
 
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ, бензопила
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ, бензопила
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Запросы российских военных о доставке в зону специальной военной операции бензопил и продвижение российской Армии связаны. Такое заявление 16 октября в своем телеграм-канале сделал депутат ГД РФ от Свердловской области Максим Иванов
Он отметил, что доставка каждого гуманитарного груза на фронт согласовывается с командирами подразделений, чтобы военным приехало то, что им нужно в данный момент.
"Каждый раз запросы меняются по качеству и количеству. В июле надо одно, в сентябре – другое. Всё зависит от оперативной обстановки. Поэтому по запросу командиров можно примерно понять, что происходит на фронте. Например, если командиры начинают заказывать много бензопил, значит, наши активно идут в наступление. Соответственно надо окапываться на новых позициях, строить защитные сооружения, пилить, рубить, строгать. Так вот. В октябре снова стали заказывать много бензопил. Хорошая новость. Привезем, конечно же", - написал Иванов.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
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