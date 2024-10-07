https://ukraina.ru/20241007/1057931047.html

Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество

Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество - 07.10.2024 Украина.ру

Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество

Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". Об этом 7 октября сообщили в Генеральной прокуратуре РФ

2024-10-07T13:45

2024-10-07T13:45

2024-10-07T13:45

новости

россия

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

верховный суд

следственный комитет

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057930448_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_80aacd9c40d579e08d125a39a27c0767.png

Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года. В феврале 2022-го американец начал воевать за ВСУ за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Свою вину Хаббард признал, суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам лишения свободы из максимально возможных 15 по этой статье. Адвокат гражданина США заявил, что будет обжаловать приговор.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.Еще чуть позже Верховный суд ДНР заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.

https://ukraina.ru/20241004/1057882196.html

https://ukraina.ru/20240925/1057674145.html

https://ukraina.ru/20241001/1057819481.html

россия

сша

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховный суд, следственный комитет, иностранные наемники