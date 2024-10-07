Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". Об этом 7 октября сообщили в Генеральной прокуратуре РФ
"Установлено, что Хаббард в результате проводимой неустановленными лицами вербовки наемников в феврале 2022 г. добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны г. Изюм Харьковской области", уточняется в комментарии ведомства.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Свою вину Хаббард признал, суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам лишения свободы из максимально возможных 15 по этой статье. Адвокат гражданина США заявил, что будет обжаловать приговор.
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