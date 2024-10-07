Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество - 07.10.2024 Украина.ру
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Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество - 07.10.2024 Украина.ру
Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество
Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". Об этом 7 октября сообщили в Генеральной прокуратуре РФ
2024-10-07T13:45
2024-10-07T13:45
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Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года. В феврале 2022-го американец начал воевать за ВСУ за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.Свою вину Хаббард признал, суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам лишения свободы из максимально возможных 15 по этой статье. Адвокат гражданина США заявил, что будет обжаловать приговор.Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.Еще чуть позже Верховный суд ДНР заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества.По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
https://ukraina.ru/20241004/1057882196.html
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новости, россия, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховный суд, следственный комитет, иностранные наемники
Новости, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Верховный Суд, Следственный комитет, иностранные наемники

Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество

13:45 07.10.2024
 
© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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Московский городской суд признал 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". Об этом 7 октября сообщили в Генеральной прокуратуре РФ
"Установлено, что Хаббард в результате проводимой неустановленными лицами вербовки наемников в феврале 2022 г. добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны г. Изюм Харьковской области", уточняется в комментарии ведомства.
Стефан Хаббард – 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. На Украине проживал с 2014 года. В феврале 2022-го американец начал воевать за ВСУ за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов (92,7 тысяч рублей) в месяц.
Известно также, что Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он воевал, пока не был задержан российским военнослужащим.
Свою вину Хаббард признал, суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам лишения свободы из максимально возможных 15 по этой статье. Адвокат гражданина США заявил, что будет обжаловать приговор.
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)
4 октября, 10:15
Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страныОбвиненный в наемничестве американский пенсионер Стефан Хаббард женат на японке, хотя в Изюме у него была украинская невеста. Эта информация стала достояние общественности в суде
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор и в отношении 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикальный исламист Джихади Адам. Ему дали 14 лет тюрьмы.
25 сентября, 14:00
В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает ЛондонВерховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 26-летнего наемника Абдельфетаха Нурина, известного также как радикального исламиста Джихади Адама, к 14 годам тюрьмы. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 сентября
Еще чуть позже Верховный суд ДНР заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества.
Фото: украинские СМИ. Денис Десятник
1 октября, 16:51
Донецкий суд заочно решил судьбу израильского наемника ВСУВерховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника к 10-ти годам строгого режима по факту наемничества. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 1 октября
По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Еще по теме: "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
 
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