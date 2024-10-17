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Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под Купянском

Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под Купянском - 17.10.2024 Украина.ру

Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под Купянском

Вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко

2024-10-17T09:30

2024-10-17T09:30

2024-10-17T09:31

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Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области. А глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Также российские военные продвигаются в Дзержинске и по направлению к Курахово.Еще по теме: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

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новости, россия, купянск, луганская народная республика, андрей марочко, госдума, вооруженные силы украины, вс рф