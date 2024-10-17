Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под Купянском
09:30 17.10.2024 (обновлено: 09:31 17.10.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Вооруженные силы РФ вплотную подошли к пяти населенным пунктам на Купянском направлении, идут интенсивные бои. Об этом 16 октября агентству РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко
"В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенным пунктам Кучеровка, Петропавловка, Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Во всех этих населённых пунктах идут интенсивные боевые действия, при этом в некоторых из них ВС РФ уже удалось закрепиться на окраинах", - рассказал Марочко.
Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам осталось шесть километров до Купянска Харьковской области. А глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское и Красный Яр.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также российские военные продвигаются в Дзержинске и по направлению к Курахово.
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