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Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады

Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады - 17.10.2024 Украина.ру

Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады

Украинские власти продолжают блокаду Крыма и это повод обратиться в международные суды. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов

2024-10-17T10:12

2024-10-17T10:12

2024-10-17T10:12

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"Мы будем обращаться в международные суды. Мы будем транслировать наши иски во все инстанции, продолжим заявлять о нашей работе и призывать к ней другие регионы России, пострадавшие в результате преступных действий киевской хунты", - заявил Константинов.Он сообщил, что ожидаются решения по заявлениям в крымских судебных инстанциях, а также о подготовке новых исков."Для нас важно, чтобы наши претензии имели юридическую силу, поэтому мы уделяем пристальное внимание этой работе", - отметил глава парламента Крыма.По его оценкам, нанесённый украинскими властями ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак с украинской стороны.Крым воссоединился с Россией после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, ставшего поводом для референдумов в Крыму и Севастополе. В марте того же года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Воссоединение оформлено законодательно в России. Киев и западные столицы не признают итоги этих референдумов.Ранее в новостях: Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из КрымаБольше новостей в обзоре Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября

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