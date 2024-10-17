Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058155869.html
Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады
Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады - 17.10.2024 Украина.ру
Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады
Украинские власти продолжают блокаду Крыма и это повод обратиться в международные суды. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов
2024-10-17T10:12
2024-10-17T10:12
новости
крым
россия
украина
владимир константинов
суд
блокада
чей крым
международные отношения
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052333763_0:0:455:256_1920x0_80_0_0_275c5093c9c4d1bdd56cc09f8f032eec.jpg
"Мы будем обращаться в международные суды. Мы будем транслировать наши иски во все инстанции, продолжим заявлять о нашей работе и призывать к ней другие регионы России, пострадавшие в результате преступных действий киевской хунты", - заявил Константинов.Он сообщил, что ожидаются решения по заявлениям в крымских судебных инстанциях, а также о подготовке новых исков."Для нас важно, чтобы наши претензии имели юридическую силу, поэтому мы уделяем пристальное внимание этой работе", - отметил глава парламента Крыма.По его оценкам, нанесённый украинскими властями ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак с украинской стороны.Крым воссоединился с Россией после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, ставшего поводом для референдумов в Крыму и Севастополе. В марте того же года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Воссоединение оформлено законодательно в России. Киев и западные столицы не признают итоги этих референдумов.Ранее в новостях: Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из КрымаБольше новостей в обзоре Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября
крым
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052333763_54:0:455:301_1920x0_80_0_0_0ac4cd15ffc0c596cef4c08c759ef367.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия, украина, владимир константинов, суд, блокада, чей крым, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Суд, блокада, Чей Крым, международные отношения, международное право, Международная политика

Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады

10:12 17.10.2024
 
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
© Константинов | Крым Z телеграм-канал
Читать в
Украинские власти продолжают блокаду Крыма и это повод обратиться в международные суды. Об этом заявил РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов
"Мы будем обращаться в международные суды. Мы будем транслировать наши иски во все инстанции, продолжим заявлять о нашей работе и призывать к ней другие регионы России, пострадавшие в результате преступных действий киевской хунты", - заявил Константинов.
Он сообщил, что ожидаются решения по заявлениям в крымских судебных инстанциях, а также о подготовке новых исков.
"Для нас важно, чтобы наши претензии имели юридическую силу, поэтому мы уделяем пристальное внимание этой работе", - отметил глава парламента Крыма.
По его оценкам, нанесённый украинскими властями ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак с украинской стороны.
Крым воссоединился с Россией после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, ставшего поводом для референдумов в Крыму и Севастополе. В марте того же года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Воссоединение оформлено законодательно в России. Киев и западные столицы не признают итоги этих референдумов.
Ранее в новостях: Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма
Больше новостей в обзоре Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября
 
НовостиКрымРоссияУкраинаВладимир КонстантиновСудблокадаЧей Крыммеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20В ходе наступления ВС РФ на Курахово: освобождена Максимильяновка
12:13Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИ
12:06Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
12:06СКР расследует гибель и ранения мирных жителей ДНР после атаки БПЛА
12:04Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
12:02Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются
11:54Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор
10:58"Некорректно говорить, что ВСУ контролируют город": на Украине рассказали о происходящем в Торецке
10:53Карлсон против глубинного государства. Кто победит?
10:44Зеленский летит в Брюссель для участия в заседании Евросовета
10:39США затягивают подготовку пилотов F-16 для Украины
10:34О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов
10:32Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУ
10:12Крым обратится в международные суды из-за украинской блокады
09:59Зеленский удивил власти США одной короткой фразой
09:34Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцах
09:30Марочко: ВС РФ подошли к пяти населенным пунктам под Купянском
09:14Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября
08:59Неизвестные в балаклавах напали на храм канонической УПЦ в Черкассах
08:29Российские военные сбили 13 украинских дронов над тремя регионами - Минобороны
Лента новостейМолния