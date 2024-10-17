https://ukraina.ru/20241017/1058155511.html

Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября

Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября - 17.10.2024 Украина.ру

Убийство полковника спецназа, "Лютые" дроны. Главное на Украине на утро 17 октября

Под Москвой убили полковника армейского спецназа. Канал CNN показал запуск украинских дальнобойных беспилотников по территории России

2024-10-17T09:14

2024-10-17T09:14

2024-10-17T10:06

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Вечером 16 октября стали известны новые подробности убийства полковника армейского спецназа."После убийства полковника ВС РФ, полицейские начали разыскивать пешехода. По основной версии — убийца добрался в деревню Меленки своим ходом. Версию с авто завернули. В первые часы правоохранители ввели план "Перехват" — они останавливали все автомобили и досматривали их. 100% из них оказались "чистыми", принадлежали жителям деревни. Стрелок пришёл к деревне, где жил военнослужащий, пешком через лес", — сообщил телеграм-канал Mash.Канал вспомнил о другом похожем случае."Аналогичным образом действовал киллер, который застрелил бывшего украинского депутата Киву в декабре 2023 года — пули попали в грудь и голову", — указывалось в публикации.Примечательно, что тогда — после убийства Кивы — украинские журналисты распространили не только видео слежки за экс-нардепом на месте убийства, но и кадры, сделанные, когда Кива сидел в кафе в ГУМе, — т. е. за ним велось длительное наблюдение.Ранее в среду, 16 октября, старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что в Подмосковье неизвестный расстрелял мужчину в автомобиле.По данным следствия, это произошло около 9 часов утра на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. При этом, как сообщали СМИ, убийца, увидев машину, сражу же открыл огонь. Всего убийца сделал восемь выстрелов.Пострадавший умер на месте, а его машина продолжала ехать, пока не врезалась в забор дома.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Как рассказали РИА "Новости" в правоохранительных органах, погибший — заместитель начальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО.По информации телеграм-канала Mash, погибшего звали Никитой, он был полковником армейского спецназа. Меньше недели назад он вернулся из зоны спецоперации.Ранее, в марте, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* (внесён в список террористов и экстремистов. — Ред.) намекал на причастность спецслужбы к терактам, в которых погибли философ и журналист Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, водитель писателя Захара Прилепина Александр Шубин, бывший народный депутат Украины Илья Кива и генпрокурор ЛНР Сергей Горенко."Официально мы этого признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткое, нарезное. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский... там (в статуэтке. — Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида, было в кабинете", — отметил Малюк.По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго."Но официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина, Горенко, покушение на Прилепина. — Ред.) не прокомментирует никогда", — подчеркивал Малюк.До этого, в феврале, The New York Times опубликовало обширную статью, посвящённую украинским спецслужбам, а также роли американцев в их реформировании. В статье, среди прочего сообщалось о создании в украинских спецслужбах подразделений, занимающихся убийствами. В частности, рассказывалось об убийстве Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола" и Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".Также в начале февраля украинское государственное информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на собственные источники сообщало, что СБУ причастна к убийствам Кивы, Татарского, а также Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и ряда политиков. Как рассказали источники издания, "ликвидация врагов Украины" - являлась одним из направлений деятельности СБУ."Лютые" дроныТелеканал CNN показал, как подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины запускает для ударов по России БПЛА "Лютые".Как отмечалось в публикации издания, журналисты CNN провели два дня с командой специалистов ГУР, которые готовились к запуску более 100 беспилотников на территорию России в ночь на 29 сентября.Как рассказали журналистам сами гуровцы, их целью было депо на окраине села Котлубань в Волгоградской области. Расстояние до цели составляло более 600 км.Журналисты пообщались с представителями ГУР под позывными "Серж" и "Вектор". По их словам, планирование маршрутов в Россию происходит из тайного места. При этом сам дрон "Лютый" можно запрограммировать на более, чем 1 тыс. маршрутных точек. Делается это для того, чтобы избежать российских сил ПВО.При этом, как рассказал военный с позывным "Вектор", для отвлечения ПВО "Лютые" используются в комплексе с другим украинским дроном - "Рубакой". Последний и отвлекает силы ПВО, давая возможность "Лютым" проникать вглубь России.Как рассказал военнослужащий ГУР, они пытаются запускать дроны из разных мест запуска и с разных расстояний.В свою очередь "Серж" конкретизировал, что около 30% всех запущенных им дронов будут играть роль приманки.Согласно публикации, в ту же ночь около 80 других сотрудников ГУР МОУ готовили к полёту 90 других БПЛА.Также издание сообщило, что успехи применения дронов на Украине оценивают с помощью трёх способов: разведки на земле, сообщений в сообществах в Telegram, а также позднее с помощью спутниковых технологий.И лишь после того, как применение БПЛА оценят всеми тремя способами, миссию можно считать успешной или провальной.При этом ранее СМИ неоднократно сообщали, что в том, что касается спутниковой разведки Украина полагается на помощь западных союзников. Таким образом, в атаках вглубь России принимают участие страны Запада.Ранее, 25 сентября, на заседании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин указал, что основанием к применению ядерного оружия будет в т.ч. и массированный старт беспилотников."Чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты",— отмечал Путин.Он также указывал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии как участника Союзного Государства. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу суверенитету.О том, чему научилась армия России во время СВО — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО".

https://ukraina.ru/20241016/1058145223.html

https://ukraina.ru/20241016/1058130953.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, лнр, дмитрий кива, василий малюк, захар прилепин, cnn, сбу, гур моу