Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма
Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении капитана конфискованного в июле 2024 года морского судна USKO MFU под флагом Камеруна
"Ему инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства... Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - указали в телеграм-канале прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым".
По данным украинских следователей, весной 2024 года капитан завел судно в Севастопольский морской торговый порт. В июне - вышел из порта.
"Также сообщено о подозрении другому капитану этого судна, руководившему им во время незаконного входа и выхода из Севастопольского морского торгового порта в 2023 году", - указали в прокуратуре.
По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию" и выезда оттуда.
На прошлой неделе Украина конфисковала судно.
Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования.
О других кораблях - в материале Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ на сайте Украина.ру.