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Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма

Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма - 15.10.2024 Украина.ру

Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма

Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении капитана конфискованного в июле 2024 года морского судна USKO MFU под флагом Камеруна

2024-10-15T14:21

2024-10-15T14:21

2024-10-15T14:21

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"Ему инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства... Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - указали в телеграм-канале прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым".По данным украинских следователей, весной 2024 года капитан завел судно в Севастопольский морской торговый порт. В июне - вышел из порта. В июле Киев задержал судно в акватории одесского порта Рени. Британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что это случилось в румынской части реки Дунай, USKO MFU вышло из молдавского порта Джурджулешты.По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию" и выезда оттуда.На прошлой неделе Украина конфисковала судно.Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования.О других кораблях - в материале Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ на сайте Украина.ру.

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