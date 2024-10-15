Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма - 15.10.2024 Украина.ру
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Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма
Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма - 15.10.2024 Украина.ру
Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма
Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении капитана конфискованного в июле 2024 года морского судна USKO MFU под флагом Камеруна
2024-10-15T14:21
2024-10-15T14:21
новости
украина
крым
севастополь
генпрокуратура
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"Ему инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства... Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - указали в телеграм-канале прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым".По данным украинских следователей, весной 2024 года капитан завел судно в Севастопольский морской торговый порт. В июне - вышел из порта. В июле Киев задержал судно в акватории одесского порта Рени. Британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что это случилось в румынской части реки Дунай, USKO MFU вышло из молдавского порта Джурджулешты.По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию" и выезда оттуда.На прошлой неделе Украина конфисковала судно.Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования.О других кораблях - в материале Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, крым, севастополь, генпрокуратура
Новости, Украина, Крым, Севастополь, генпрокуратура

Украина пытается засудить капитана сухогруза, конфискованного за вывоз зерна из Крыма

14:21 15.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Читать в
Украинская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении капитана конфискованного в июле 2024 года морского судна USKO MFU под флагом Камеруна
"Ему инкриминировано нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства... Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - указали в телеграм-канале прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым".
По данным украинских следователей, весной 2024 года капитан завел судно в Севастопольский морской торговый порт. В июне - вышел из порта.
"Также сообщено о подозрении другому капитану этого судна, руководившему им во время незаконного входа и выхода из Севастопольского морского торгового порта в 2023 году", - указали в прокуратуре.
В июле Киев задержал судно в акватории одесского порта Рени. Британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что это случилось в румынской части реки Дунай, USKO MFU вышло из молдавского порта Джурджулешты.
По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию" и выезда оттуда.
На прошлой неделе Украина конфисковала судно.
Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования.
О других кораблях - в материале Затонувшее у берегов Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом - СМИ на сайте Украина.ру.
 
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