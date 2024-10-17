https://ukraina.ru/20241017/1058150090.html

Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"

Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин" - 17.10.2024 Украина.ру

Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"

Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T03:30

2024-10-17T03:30

2024-10-17T03:30

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владимир зеленский

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мобилизация

детали

депутат

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Владимир Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, рассказал эксперт.То есть фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому", отметил политолог.Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции. Все помнят историю с митрополитом Лонгиным, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию, отметил обозреватель."Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину

https://ukraina.ru/20241016/1058139031.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, закон, мобилизация, детали, депутат