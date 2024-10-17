Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин" - 17.10.2024 Украина.ру
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Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"
Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин" - 17.10.2024 Украина.ру
Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"
Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T03:30
2024-10-17T03:30
новости
украина
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
верховная рада
закон
мобилизация
детали
депутат
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Владимир Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, рассказал эксперт.То есть фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому", отметил политолог.Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции. Все помнят историю с митрополитом Лонгиным, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию, отметил обозреватель."Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, закон, мобилизация, детали, депутат
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Верховная Рада, Закон, мобилизация, детали, депутат

Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"

03:30 17.10.2024
 
Зеленский радостный
Зеленский радостный
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Фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Владимир Зеленский моментально отреагировал на законопроект Верховной Рады, который освобождает от мобилизации молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Видимо, был к этому уже готов. Он сразу же поручил Кабмину отменить все бронирование на Украине, рассказал эксперт.
То есть фактически на Украине бронирования больше нет. Там любого можно отправить на фронт. И это ответ Зеленского Верховной Раде: "Не хотите по-хорошему, будем по-плохому", отметил политолог.
"Потому что эти полтора миллиона бронированных – это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать", — подчеркнул Ищенко.
Причем эти 1,5 миллиона мобилизованных – это люди, которые работают на предприятиях депутатов Рады и олигархов, которые содержат парламентские фракции.
Все помнят историю с митрополитом Лонгиным, у которого ТЦК в срочном порядке начал мобилизовывать приемных детей. Одного отбили, но второго все равно на фронт отправили. Хотя они оба не попадали под мобилизацию, отметил обозреватель.
"Так и здесь. Можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, как в кружках по авиамоделированию взращивают профессионалов для тыла и фронта — в интервью Павла Наркевича: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 16:19
Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до ДзержинскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВерховная РадаЗаконмобилизациядеталидепутат
 
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Заголовок открываемого материала
04:00"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
03:45"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
03:30Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"
03:15Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
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