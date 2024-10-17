"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних. И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.
Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", рассказал эксперт.
И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Но по сути этот закон ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних, добавил политолог.
"Военкомы ловили ребят на улицах, отвозили к себе и били до тех пор, пока 18-летний не становился "добровольцем". "Мы его не били, он сам пришел". У них же все сплошные "добровольцы на контракте", — подчеркнул Ищенко.
То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
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