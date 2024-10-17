https://ukraina.ru/20241017/1058137258.html

"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"

"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев" - 17.10.2024 Украина.ру

"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"

Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних. И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T06:00

2024-10-17T06:00

2024-10-17T06:00

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курахово

ростислав ищенко

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верховная рада

мобилизация

детали

сво

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Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", рассказал эксперт.И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Но по сути этот закон ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних, добавил политолог.То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058119391.html

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новости, украина, россия, курахово, ростислав ищенко, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, детали, сво, спецоперация