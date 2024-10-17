"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев" - 17.10.2024 Украина.ру
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"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев" - 17.10.2024 Украина.ру
"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних. И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T06:00
2024-10-17T06:00
новости
украина
россия
курахово
ростислав ищенко
владимир зеленский
верховная рада
мобилизация
детали
сво
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Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", рассказал эксперт.И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Но по сути этот закон ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних, добавил политолог.То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, курахово, ростислав ищенко, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Курахово, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, мобилизация, детали, СВО, Спецоперация

"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"

06:00 17.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних. И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.
Еще несколько месяцев назад военные и часть украинских депутатов говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", рассказал эксперт.
И вдруг Верховная Рада принимает закон, диаметрально противоположный по смыслу, который запрещает мобилизацию молодежи. Но по сути этот закон ничего не отменит. ТЦК и раньше спокойно отправляли на фронт 18-летних, добавил политолог.
"Военкомы ловили ребят на улицах, отвозили к себе и били до тех пор, пока 18-летний не становился "добровольцем". "Мы его не били, он сам пришел". У них же все сплошные "добровольцы на контракте", — подчеркнул Ищенко.
То есть по формальным признакам мобилизованных на Украине не так много. Потому что хромых и безруких призвать нельзя, но можно оформить как добровольцев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, чем "аукнулась" для Украины Курская авантюра — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Экономика Украины, коллаж
Вчера, 05:50
Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки"В середине октября Минобороны Украины (МО) объявило войну Минздраву, пытаясь лишить его денежных потоков за уклоняющихся от мобилизации, кроме того МО Украины массово пошло по увеселительным и развлекательным заведениям и наведалось в техникумы и ВУЗы.
 
НовостиУкраинаРоссияКураховоРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВерховная РадамобилизациядеталиСВОСпецоперация
 
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