Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте

Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте - 17.10.2024 Украина.ру

Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте

С недавнего европейского турне Владимир Зеленский вернулся на Украину с пустыми руками. Он не получил ни разрешение на удары западным оружием по территории России, ни ясную перспективу вступления его страны в НАТО, пишет 16 октября Asia Times, подводя итоги визитов Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Рим

Издание в своей статье сравнивает последнюю поездку с той, которую Зеленский предпринял в мае 2023 года для того, чтобы заручиться поддержкой западных партнеров в преддверии летнего наступления ВСУ. Та поездка оказалась весьма успешной. Теперь ситуация не складывается в пользу Украины ни на фронте, ни на дипломатическом поприще, отмечают авторы публикации.По их словам, отмена встречи контактной группы по Украине в немецкой авиабазе "Рамштайн" лишила президента Украины возможности представить свой "план победы" ключевым союзникам. Соответственно, он не смог их убедить взять на себя обязательства, необходимые для его реализации.Asia Times напоминает, что об украинском "плане победы" мало что известно, но если судить по информации, просочившейся в прессу, в нем содержатся пять ключевых требований - некоторые из них для западных столиц заведомо неприемлемы.И так, Зеленский хочет ускоренного пути к членству в НАТО, создания бесполетной зоны НАТО над Западной Украиной и больше систем ПВО для защиты неба над страной. Также он добивается разрешения на удары дальнобойными западными ракетами в тыл России, поставки немецких баллистических ракет большой дальности Taurus и значительных инвестиций в оборонную промышленность Украины, отмечает издание.Однако западный альянс расколот по некоторым из этих вопросов. Это касается в первую очередь ударов вглубь территории России и приема Украины в НАТО, подчеркивается в статье.И хотя никто из основных союзников не намерен свернуть свою поддержку Украине, очевидно и то, что никто не готов увеличивать ее решительным образом, пишет Asia Times. Правда, объем финансовой поддержки, которую Украина уже получила от ЕС и США впечатляет, продолжает издание. Так общая помощь, полученная от Евросоюза с начала СВО в 2022 году составляет 162 млрд евро – против 84 млрд евро от США."Однако факт в том, что поддержка западных партнеров на данном этапе едва ли достаточна, чтобы предотвратить поражение Украины — не говоря уже о том, чтобы Киев мог реализовать свой победный план". – отмечается в публикации.С другой стороны, Россия последовательно наращивала военные усилия, чтобы противостоять любым вызовам, возникающим в ходе конфликта, констатирует авторы статьи. Поэтому встреча на высшем уровне в Рамштайне стала бы для Запада возможностью проявить решимость, но в итоге она не состоялась, пишут они."Украине же остается лишь надеяться, что отсрочка вместо прямой отмены означает, что ее союзники еще могут вмешаться", - резюмирует Asia Times.Что дальше? Сделка по Украине и НАТО у российской границы?Запад признает, что проигрывает опосредованную войну против России на Украине. ВСУ терпят огромные потери на фронте под Курском и в Донбассе, а их западные партнеры не горят желанием вечно выделять десятки миллиардов долларов на финансирование функционирования украинского государства.Что делать после того, как Россия закончит специальную военную операцию на Украине? Над этим вопросом 14 октября задумались авторы американского Military Watch Magazine.Издание напоминает концепцию сдерживания России, которую бывший начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак изложил на конференции “Оборона Прибалтики” в Вильнюсе. Тогда он сказал, что "после победы России на Украине у нас будет по одной российской дивизии во Львове, в Бресте и в Гродно". Поэтому в будущем сдерживании Москвы инициативу на себя должна взять Варшава.“Если они нападут хотя бы на пядь литовской территории, ответ последует незамедлительно. Не в тот же день, а в ту же минуту. Мы поразим все стратегические цели в радиусе 300 км. Мы напрямую ударим по Санкт-Петербургу”, — цитирует издание слова Анджейчака.По мнению авторов американского издания, эти слова польского военачальника свидетельствуют о постепенном изменении консенсуса в западном мире о том, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, в связи с чем оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО.Главными факторами, сформировавшими этот консенсус, стали огромные потери среди элитных подразделений ВСУ в Курской области, последовательные успехи ВС РФ в Донбассе и масштабная утрата новой техники, которую западные страны поставили на Украину, считают авторы публикации.Теперь Североатлантический альянс сосредоточился на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики, где они напрямую столкнулись бы с российскими и белорусскими войсками в случае полного поражения Украины, отмечает Military Watch Magazine. Примерами служат планы Германии по размещению контингента в 4 800 человек в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии, которая присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, пишет американский военный журнал.Словацкое издание Slovo тем временем анализирует обсуждаемые в западном обществе варианты выхода из украинского кризиса. Один из них - заключение "перемирия" между Россией и Украиной, которые законсервируют нынешнее положение на фронте. Второй - заключение "мира", основанного на какой-то сделке с Россией.Но ничего не выйдет, так как Запад пытается очередной раз обмануть Россию, предлагая ей заведомо неприемлемые варианты, полагают словацкие журналисты.По их мнению, предложение о "перемирии на нынешней линии фронта" — это не что иное, как попытка Вашингтона и Лондона дать киевскому режиму передышку и время на пополнение армии. При этом во время "перемирия" Украина с неясными границами сможет вступить в НАТО. По сути это еще один западный обман, такой же как Минские договоренности, констатирует издание."Еще хуже, чем предложение о перемирии-подготовке к новой войне, выглядит предложение об "обменной сделке" между Украиной и Россией. Это предложение основано на совершенно сознательном игнорировании главной причины российского вмешательства в конфликт на Донбассе", - отмечает газета, напоминая, что России не нужны были украинские территории, а нужен мирный и безопасный сосед, который не пустит на свою территорию откровенных врагов РФ.Если кому-то российское требование кажется необоснованным или даже бессмысленным, то это его проблемы, подчеркивает словацкое Slovo.Готова ли Америка признать поражение Украины?На страницах американской газеты The Washington Post (WP) 16 октября появилась статья, в которой в том числе говорится о том, как исход предстоящих президентских выборов в США повлияет на перспективу украинского урегулирования.По мнению авторов публикации, кто бы ни победил в предстоящей президентской гонке – Камала Харрис или Дональд Трамп, он все-равно столкнется с непреклонным Владимиром Путиным, твердо придерживающимся своих требований, которые означают "конец украинского суверенитета".Это в том числе требования о "денацификации" Украины, которое подразумевает смену власти в Киеве или об установлении российского контроля над всей территорией новых субъектов РФ в их административных границах, напоминает издание."Сторонники переговоров предполагают, что это не более чем уловка, и что Путин будет вынужден пойти на компромиссы. Но кто его вынудит?", - задаются вопросом американские журналисты.По их словам, администрация Байдена ограничивается тем, что она уже делает, но этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечить Украине победу над Россией."Историки могут прийти к заключению, что администрация Байдена проиграла этот конфликт в первый год — полтора, так как постоянно отказывалась передать Украине оружие, которое могло изменить ситуацию на поле боя, когда российские войска были в замешательстве. Если в ближайшее время не произойдет существенная смена курса, шансов у Украины не останется, и спасти ее уже не удастся, как не удастся заключить сделку с Путиным, если в ней не будет фактической капитуляции Киева", - констатирует The Washington Post.С другой стороны, сторонники Трампа думают, что само возвращение этого человека на президентский пост будет достаточно, чтобы напугать Путина и вынудить его отказаться от своих интересов на Украине, продолжают авторы публикации.Но для того, чтобы действительно "напугать" российского президента, Трампу после прихода к власти пришлось бы стразу же сосредоточится на увеличении количества и качества военной и экономической помощи Украине, отмечает издание. В первые месяцы своего президентства Трампу пришлось бы уговаривать Конгресс утвердить значительные новые расходы на поставки дополнительных вооружений, предполагает WP.По мнению авторов издания, Трампу может хватить смелости проигнорировать угрозы эскалации, которые исходят от России, но ему вряд ли захочется потратить первый год своего президентства на дальнейшее втягивание США в украинский конфликт и на провоцирование кризиса с Россией, и все это ради того, чтобы выбраться из такой конфронтации."Путин наверняка поймет, что Трамп блефует, и в этот момент Трамп на самом деле встанет перед выбором: либо наращивать участие Америки в вооруженном конфликте, либо отступить и дать согласие на нейтралитет, а следовательно, на полную беззащитность Украины. Как вы думаете, какое решение он примет?", - задаются риторическим вопросом авторы статьи.По их мнению, нынешний курс не приведет к прочному урегулированию украинского кризиса."Если не произойдут какие-то драматические изменения, победа в этом вооруженном конфликте, как и в большинстве других, будет одержана на поле боя. Мирная сделка нас не спасет. Американцам в ближайшем времени придется решать, готовы ли они позволить Украине проиграть", - резюмирует The Washington Post.Вопрос о том, разрешит ли Вашингтон Киеву ударить в тыл России дальнобойным западным оружием и спровоцирует ли это ядерную войну за последнюю неделю в западной штампе уступил место более трезвым вопросам. Союзники Украины уже не отрицают очевидного - российские войска продвигаются по всем фронтам, и приходится констатировать, никто на Западе не понимает, что с этим делать здесь и сейчас.Больше о "плане победы" Зеленского в тексте Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

