https://ukraina.ru/20241016/1058148705.html

Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки

Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки - 16.10.2024 Украина.ру

Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки

Зеленский представил Верховной Раде и народу Украины свой план победы, с которым он гастролировал в Европе и США. План состоит из пяти пунктов, двух тайных приложений.

2024-10-16T20:03

2024-10-16T20:03

2024-10-16T20:04

украина

запад

европа

владимир зеленский

дмитрий песков

константин бондаренко

нато

верховная рада

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_759290fd47d95ca9f0ae8e859f33d20b.jpg

Сенсаций в нем нет, как и достижимых целей: НАТО, дальнобой. Из нового – Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, а по окончании конфликта украинские военные будут укреплять оборону уже в самой Европе. Даже лояльный журналист Юлиан Рёпке так прокомментировал тезисы Зеленского: "Меня поражает не то, что он (Зеленский - Ред.) излагает эти пункты, а то, что все они являются пунктами, реализация которых уже отвергнута западными "партнерами". В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя". Соотечественники Зеленского также скептически отнеслись к плану победы, поскольку они нарочито невыполнимы. Между тем, в Москве внимательно послушали слова Зеленского, и Дмитрий Песков назвал "План победы - замаскированным планом США по продолжению конфликта". Больше мнений на эту тему – в обзоре соцсетей.Политолог Константин БондаренкоКоротко о "Плане победы", представленном в Верховной Раде, и о "математике". По сути Западу предлагается сделка: вы предоставляете доступ к военным ресурсам и средства для ведения войны, разрешаете бить ракетами дальнего радиуса действия по территории России, а мы соглашаемся отдать вам недра Украины, предоставить территорию под базы НАТО и заменим своими бойцами американский контингент в Европе.Материальная выгода очевидна. Но уже первый пункт (заявление о вступлении Украины в НАТО) будет обозначать переход к непосредственной конфронтации между Россией и НАТО. Размещение "стратегического неядерного пакета", как завуалировано назвали иностранные базы, противоречит Конституции. Недра - собственность не государства, а народа Украины (ст. 13 Конституции), и для их передачи в пользование иностранных компаний потребуется как минимум референдум - народ не давал Зеленскому мандат на отчуждение его собственности. То есть, план выглядит малореалистично. И давайте называть вещи своими именами: суть заключаемой сделки состоит в том, что "вы (Запад) помогаете нам остановить Путина, а мы за это соглашаемся на статус вашей колонии".Волонтер Юрий СапроновНе понравился мне план.При всем уважении к президенту Зеленскому и его феноменальной борьбе за Украину в внешней политике.Справедливости нет.Сказал он в отношении Запада к Украине в плане, я так понимаю, вступлению в НАТО , ЕС, количество, качество и сроки поставок вооружения.Согласен.Но.Почему нет про справедливость в Украине и почему нет отдельного пункта про коррупцию?Получается нам все и всё должны, а мы ?Мы СЕБЕ что должны?Ещё раз основной запрос общества сейчас коррупция и справедливость внутри страны.Украинский предприниматель Виктор КоноваловПлан такой:1. Всех, кто все еще заикается на тему коррупции - пакуем из офисов и прямиком на убой. Без амуниции. Без стратегии. Без подготовки. Потери врага умножим на 5, народец "скушает".2. Чтобы умирать ради драматичной статистики (жуткой картинки в медиа - претекста попросить еще миллиард-другой) было не так обидно: льем героический пафос из всех "независимых сми".3. Карго-культ - наше всё. Завтра нас примут в НАТО, послезавтра - в мировое правительство. Все, куда ни плюнь - гордятся нашими успехами. Еще бы, самая "независимая" нация в мире.Еще год-другой, и в рейтинге коррупции займем почетное первое место, победим врага на его же поле!Журналист Макс НазаровРебят, целый день читаю разные мнения по Плану победы, который сегодня озвучил Зеленский вы же понимаете, что дело вообще не в этом плане, а в невозможности его реализации "мы хотели, а вы не смогли" - нехитрая технология, которая позволит заморозить войну по линии безысходности или западные партнеры нам сильно врут, а на самом деле тайно приняли нас в НАТО, дали дальнобой и вип-пропуск в главную масонскую ложу и это мимо? ну тогда до последнего деда, чего ужПолитик Олег ЦаревЕще один важный фрагмент выступления Зеленского в Верховной Раде. Зеленский объясняет, что Запад получит, если поможет Зеленскому реализовать его "план победы". Он акцентирует внимание на том, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов — ураном, титаном, литием, графитом и тд."И это наша возможность экономического роста, усиления Евросоюза ради экономической и безопасностной автономии. И это возможность для Штатов и партнеров с G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыльные инвестиции. Украина предлагает США и Европе заключить соглашение о "совместной охране этих ресурсов, общего инвестирования и совместного использования экономического потенциала".Зеленский открыто предлагает Западу сделку: три вещи в обмен на военные ресурсы. Он готов отдать украинские недра, украинский суверенитет — размещение баз НАТО и жизни украинцев — замену американского контингента в Европе на украинских солдат.Зеленский готов сдать все, что можно, ради того, чтобы продолжить войну и продолжать оставаться у власти.Зеленский манипулирует, говоря о том, что эти природные богатства на территории Украины усилят либо Россию (видимо, когда она отвоюет эти территории), либо Украину с Западом. Взамен он хочет в НАТО, он хочет бить по России, он хочет включить Украину в европейскую систему ПРО и ПВО.Но тут есть нюанс помимо вопроса о том, готов ли Запад пойти на эту сделку. Пункт о размещении "стратегического неядерного пакета", под которым, очевидно, подразумеваются военные базы, противоречат Конституции Украины (статье 17). Равно как и предлагать Западу недра Зеленский не вправе, так как по Конституции недра принадлежат не государству и уж точно не Зеленскому, а народу Украины (статья 13). Ну и самое главное, народ Украины не принадлежит Зеленскому, чтобы он так свободно распоряжался жизнями людей.Журналист Игорь Гомольский"План победы" Зеленского, как выяснилось, заключается в том, что весь мир должен батрачить, а Зеленский - панувать. Должен признать, что это самая удачная его шутка за последние десять лет.Политолог Илья УховЭто конечно прямо нарочно не придумаешь. Сразу после клоунского выступления Зеленского в Раде с мифическим "планом победы" главный куратор моментально заявил, что никаких предпосылок к вступлению в НАТО не предвидится.То есть прямо с первого же пункта хозяева дезавуировали всю конструкцию...Политтехнолог Карл ВолохЛучше бы продолжал держать свой план в секрете – тогда хотя бы самые тупые поклонники могли бы надеяться , что тебе есть что предложить.Журналист Кирилл ШуликаПо поводу плана Зеленского… Ну того самого, которого все ждали. Смысл там в чем, я коротко напишу, чтобы не грузить подробностями. Просто подойти к условному Байдену, Шольцу или Макрону и сказать "дай!", как было раньше, уже не работает. Значит, надо было чуть поменять… Теперь будет звучать "Доброго вечора, ми з України. Дай!" Вот, собственно, и все… Весь план. Как он сработает, вы и без меня догадаетесь.О других мнениях и подробностях плана Зеленского - в статье Сергея Зуева "Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября"

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, запад, европа, владимир зеленский, дмитрий песков, константин бондаренко, нато, верховная рада, ес, эксклюзив