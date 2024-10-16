Не опять, а снова. Чем может грозить России включение в чёрный список FATF - 16.10.2024 Украина.ру
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Не опять, а снова. Чем может грозить России включение в чёрный список FATF
Не опять, а снова. Чем может грозить России включение в чёрный список FATF - 16.10.2024 Украина.ру
Не опять, а снова. Чем может грозить России включение в чёрный список FATF
Издание Politico сообщает об очередной попытке Украины добиться включения России в чёрный список Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ). В чёрном списке организации уже числятся Иран, КНДР и Мьянма. Заседание ФАТФ состоится 22 октября
2024-10-16T17:04
2024-10-16T17:37
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иран
киев
владимир путин
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брикс
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Самое время разобраться, что такое ФАТФ, какова вероятность включения России в список стран с наивысшими рисками и чем это может грозить.Что такое ФАТФФАТФ создали в 1989 году по решению стран G7, однако с того времени членами организации стали 37 стран из самых разных концов земного шара. Группа занимается выработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Страны, которые "недостаточно сотрудничают" с FATF, включаются в её чёрный список, именуемый как "Призыв к действиям". Список ведётся с 2000 года, а в 2012 году его разделили на две части: серый, куда вносят страны, требующие усиленного мониторинга, и чёрный, в отношении которых FATF предлагает своим членам принимать тщательные меры (проверять и блокировать транзакции, следовать санкционным режимам).Основным видом документов, принимаемых ФАТФ, являются рекомендации, которые в соответствии с Резолюцией СБ ООН №1617 от 2005 года являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН. Первые 40 рекомендаций приняли ещё в 1990 году для борьбы с легализацией денег от торговли наркотиками, а в 2001 году ФАТФ начала заниматься ещё и борьбой с финансированием терроризма, с 2012 года занялась проблематикой предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.Вот именно терроризм и вменяют России: Киев с 2014 года, а Запад с 2022 года. Украинская власть уверяет, что Москва ведёт активное сотрудничество с КНДР и Ираном, финансирует ЧВК "Вагнер" и террористические группировки, а ещё получает прибыль от продажи сельхозпродукции с территорий, которые Киев считает оккупированными, то есть из Новороссии и Донбасса.Что вменяют РоссииС КНДР и Ираном — странами, внесёнными в чёрный список ФАТФ, — Россия действительно сотрудничает. Так 15 октября президент Путин внёс в Госдуму проект о ратификации соглашения с КНДР, предполагающего взаимную военную помощь при отражении агрессии. На этом фоне Киев уже не первый день раскручивает медийный сюжет об участии солдат из КНДР в боевых действиях в составе ВС РФ.Летом — в конце июня 2024 года — тему поднял немецкий обозреватель Юрген Наудитт, рассказывая о готовности Ким Чен Ына помочь России, отправив инженерные войска на Украину, а затем об этом рассуждал аналитик Алексей Кущ. Однако тогда замглавы Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что у США нет информации об отправке инженерных или других частей КНДР на территорию Украины.Сейчас же "Украинская правда" рассказывает о формировании в России "особого бурятского батальона" численностью 3 тыс. человек, укомплектованного гражданами КНДР. При этом издание уже откуда-то узнало, что 18 корейцев уже убежали с позиций на границе Брянской и Курской областей. Легенда с бурятами очень удобна — кто там из европейцев будет разбираться чем бурят отличается от корейца, ведь всё равно все узкоглазые.С позиции доказательной базы обвинения об участии корейцев в боевых действиях звучат так же неубедительно, как и рассказы об ударах северокорейскими ракетами по территории Украины. Ни тогда, ни сейчас никаких убедительных доказательств — ни обломков ракет, ни пленных, ни погибших с корейскими военно-учётными документами — Киев не предоставил.А на середину октября — как раз во время проведения саммита БРИКС в Казани — запланировано подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном — соглашение согласовывают больше двух лет. Однако за пределами передачи России технологий по производству военных БПЛА Киев ничего России вменить не может. Торговля с Ираном оружием разрешена, а Россия играет важную роль на Ближнем Востоке.Отдельная история с финансированием террористических группировок. Единой процедуры признания организаций террористическими, и тем более их списка, нет. Однако наивысшим приоритетом обладают решения Совбеза ООН. Эта организация ЧВК "Вагнер" террористической группировкой не признавала — это сделали США и ЕС на своём уровне. США 26 января 2023 года признали ЧВК "Вагнер" "транснациональной криминальной организацией", а Парламентская ассамблея ОБСЕ террористической организацией. Впрочем, странам Центральной Африки, прибегшим к помощи данной ЧВК, мнение Вашингтона или клерков и Парламентской ассамблеи ОБСЕ безразлично.Мало того, СБ ООН не признавал террористическими и ХАМАС и "Хезболлу", которые устраивают реальные террористические акты, а не то, что Киев приписывал ЧВК "Вагнер".С ЛНР и ДНР примерно та же история, так как террористическими группировками они априори не являются. Тут остается лишь процитировать коллегу Павла Волкова, который отмечает, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями лишь с точки зрения украинских СМИ и блогеров, но не с точки зрения украинского государства. Ни один украинский суд не признал ЛДНР террористическими организациями, поскольку в таком случае невозможно было бы подписание Минских соглашений. И это вызвало юридическую коллизию в уголовных делах против людей, симпатизировавших ЛДНР. Их судили за "поддержку террористических организаций" без наличия таковых. В какой-то момент (когда посыпались запросы адвокатов) Верховный суд был вынужден постановить, чтобы "террористичность" ЛДНР доказывали в каждом отдельном процессе. На практике этого, естественно, не произошло, потому что тогда бы процессы длились по 10 лет, но в начале всех обвинительных актов пара страниц всегда занимало описание того, какие "ужасы" творят ЛДНР.В общем, даже с доказательством сотрудничества России с террористами всё очень непросто. А доказывать придётся так как ФАТФ принимает решения консенсуально, то есть поддержать включение России в чёрный список должны все 37 стран ФАТФ. И вот тут начнутся проблемы.Первая проблема — целесообразность включения России в стоп-лист. Если с Португалией или Данией всё ясно — чем меньше страны, тем жёстче заявления себе позволяют их политики, — то с получением согласия от крупных держав будут явные проблемы. Как минимум ЮАР, Индии, Китаю, Турции, Саудовской Аравии, Малайзии и Объединённым Арабским Эмиратам это не нужно. Эти страны тесно взаимодействуют с Россией. Страна-членам БРИКС или претендентам на обретение членства в этой организации (например, Турции) портить отношения с Россией вообще не к чему.Вторая проблема — несвоевременность подобного решения. Автор во введении к данному тексту не зря использовал формулировку "в очередной раз". ФАТФ приостановила членство России в организации в качестве ответной меры не за СВО или отношения с Ираном, а за приостановку публикации Россией и её крупными компаниями финансовой информации. А 23 июня 2023 года FATF не стала включать Россию ни в чёрный, ни в серый списки (в сером списке 26 стран). Меры к России решили не применять так как для этого не нашлось объективных оснований. И это был период ещё победных ожиданий от украинского контрнаступления, медийную поддержку которому оказывали все западные СМИ.Сейчас же очевидно, что Украина в этой войне не победит. Это осознали даже в Чехии, решившей вернуть своего посла в Москву. Поэтому вероятность включения России в чёрный список FATF в 2024 году ещё меньше, чем в 2023 году.А что же если нетТем не менее, если предположить, что Россию всё же включат в чёрный список, то жизнь на этом не заканчивается.Во-первых, Россия уже под серьёзными финансовыми санкциями. Она не может использовать свободно конвертируемые валюты и вынуждена прибегать к юаню как их заменителю. Плюс десятки крупных банков отключены от SWIFT, из страны ушли мировые платёжные системы, а США могут внести любой банк в санкционный список лишь на основании того, что он помогает ОПК России. На этом фоне банки и так занимаются жёсткими проверками транзакций с Россией, поэтому новые ограничения принципиально ничего не изменят.Во-вторых, инициированные Западом с помощью санкций изменения в мировой финансовой системе носят необратимый характер. 10 октября Россия предложила свою систему расчётов между странами БРИКС, которые сэкономят странам-членам объединения до 30 млрд долларов в год и позволит прибавить 1% к ежегодному ВВП. Основой системы будут платежи цифровыми валютами с их фиксацией в распределённом реестре — блокчейне — операторами которого будут Центробанки. Подробнее об этом можно прочитать в тексте "Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе".На этом фоне включение России в чёрный список ФАТФ будет воспринято исключительно как повод для ускорения работ по обеспечению финансового суверенитета и отвязке от западной финансовой инфраструктуры.О том, какие проблемы уже есть и какие еще ожидают Украину в экономике, - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки".
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Иван Лизан
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россия, иран, киев, владимир путин, ким чен ын, алексей кущ, чвк, оон, брикс, эксклюзив
Россия, Иран, Киев, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Алексей Кущ, ЧВК, ООН, БРИКС, Эксклюзив

Не опять, а снова. Чем может грозить России включение в чёрный список FATF

17:04 16.10.2024 (обновлено: 17:37 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Издание Politico сообщает об очередной попытке Украины добиться включения России в чёрный список Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ). В чёрном списке организации уже числятся Иран, КНДР и Мьянма. Заседание ФАТФ состоится 22 октября
Самое время разобраться, что такое ФАТФ, какова вероятность включения России в список стран с наивысшими рисками и чем это может грозить.
Что такое ФАТФ
ФАТФ создали в 1989 году по решению стран G7, однако с того времени членами организации стали 37 стран из самых разных концов земного шара. Группа занимается выработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Страны, которые "недостаточно сотрудничают" с FATF, включаются в её чёрный список, именуемый как "Призыв к действиям". Список ведётся с 2000 года, а в 2012 году его разделили на две части: серый, куда вносят страны, требующие усиленного мониторинга, и чёрный, в отношении которых FATF предлагает своим членам принимать тщательные меры (проверять и блокировать транзакции, следовать санкционным режимам).
Основным видом документов, принимаемых ФАТФ, являются рекомендации, которые в соответствии с Резолюцией СБ ООН №1617 от 2005 года являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН. Первые 40 рекомендаций приняли ещё в 1990 году для борьбы с легализацией денег от торговли наркотиками, а в 2001 году ФАТФ начала заниматься ещё и борьбой с финансированием терроризма, с 2012 года занялась проблематикой предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Вот именно терроризм и вменяют России: Киев с 2014 года, а Запад с 2022 года. Украинская власть уверяет, что Москва ведёт активное сотрудничество с КНДР и Ираном, финансирует ЧВК "Вагнер" и террористические группировки, а ещё получает прибыль от продажи сельхозпродукции с территорий, которые Киев считает оккупированными, то есть из Новороссии и Донбасса.
Что вменяют России
С КНДР и Ираном — странами, внесёнными в чёрный список ФАТФ, — Россия действительно сотрудничает. Так 15 октября президент Путин внёс в Госдуму проект о ратификации соглашения с КНДР, предполагающего взаимную военную помощь при отражении агрессии. На этом фоне Киев уже не первый день раскручивает медийный сюжет об участии солдат из КНДР в боевых действиях в составе ВС РФ.
Летом — в конце июня 2024 года — тему поднял немецкий обозреватель Юрген Наудитт, рассказывая о готовности Ким Чен Ына помочь России, отправив инженерные войска на Украину, а затем об этом рассуждал аналитик Алексей Кущ. Однако тогда замглавы Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что у США нет информации об отправке инженерных или других частей КНДР на территорию Украины.
Сейчас же "Украинская правда" рассказывает о формировании в России "особого бурятского батальона" численностью 3 тыс. человек, укомплектованного гражданами КНДР. При этом издание уже откуда-то узнало, что 18 корейцев уже убежали с позиций на границе Брянской и Курской областей. Легенда с бурятами очень удобна — кто там из европейцев будет разбираться чем бурят отличается от корейца, ведь всё равно все узкоглазые.
С позиции доказательной базы обвинения об участии корейцев в боевых действиях звучат так же неубедительно, как и рассказы об ударах северокорейскими ракетами по территории Украины. Ни тогда, ни сейчас никаких убедительных доказательств — ни обломков ракет, ни пленных, ни погибших с корейскими военно-учётными документами — Киев не предоставил.
А на середину октября — как раз во время проведения саммита БРИКС в Казани — запланировано подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном — соглашение согласовывают больше двух лет. Однако за пределами передачи России технологий по производству военных БПЛА Киев ничего России вменить не может. Торговля с Ираном оружием разрешена, а Россия играет важную роль на Ближнем Востоке.
Отдельная история с финансированием террористических группировок. Единой процедуры признания организаций террористическими, и тем более их списка, нет. Однако наивысшим приоритетом обладают решения Совбеза ООН. Эта организация ЧВК "Вагнер" террористической группировкой не признавала — это сделали США и ЕС на своём уровне. США 26 января 2023 года признали ЧВК "Вагнер" "транснациональной криминальной организацией", а Парламентская ассамблея ОБСЕ террористической организацией. Впрочем, странам Центральной Африки, прибегшим к помощи данной ЧВК, мнение Вашингтона или клерков и Парламентской ассамблеи ОБСЕ безразлично.
Мало того, СБ ООН не признавал террористическими и ХАМАС и "Хезболлу", которые устраивают реальные террористические акты, а не то, что Киев приписывал ЧВК "Вагнер".
С ЛНР и ДНР примерно та же история, так как террористическими группировками они априори не являются. Тут остается лишь процитировать коллегу Павла Волкова, который отмечает, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями лишь с точки зрения украинских СМИ и блогеров, но не с точки зрения украинского государства. Ни один украинский суд не признал ЛДНР террористическими организациями, поскольку в таком случае невозможно было бы подписание Минских соглашений.
И это вызвало юридическую коллизию в уголовных делах против людей, симпатизировавших ЛДНР. Их судили за "поддержку террористических организаций" без наличия таковых. В какой-то момент (когда посыпались запросы адвокатов) Верховный суд был вынужден постановить, чтобы "террористичность" ЛДНР доказывали в каждом отдельном процессе. На практике этого, естественно, не произошло, потому что тогда бы процессы длились по 10 лет, но в начале всех обвинительных актов пара страниц всегда занимало описание того, какие "ужасы" творят ЛДНР.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
В общем, даже с доказательством сотрудничества России с террористами всё очень непросто. А доказывать придётся так как ФАТФ принимает решения консенсуально, то есть поддержать включение России в чёрный список должны все 37 стран ФАТФ. И вот тут начнутся проблемы.
Первая проблема — целесообразность включения России в стоп-лист. Если с Португалией или Данией всё ясно — чем меньше страны, тем жёстче заявления себе позволяют их политики, — то с получением согласия от крупных держав будут явные проблемы. Как минимум ЮАР, Индии, Китаю, Турции, Саудовской Аравии, Малайзии и Объединённым Арабским Эмиратам это не нужно. Эти страны тесно взаимодействуют с Россией. Страна-членам БРИКС или претендентам на обретение членства в этой организации (например, Турции) портить отношения с Россией вообще не к чему.
Вторая проблема — несвоевременность подобного решения. Автор во введении к данному тексту не зря использовал формулировку "в очередной раз". ФАТФ приостановила членство России в организации в качестве ответной меры не за СВО или отношения с Ираном, а за приостановку публикации Россией и её крупными компаниями финансовой информации. А 23 июня 2023 года FATF не стала включать Россию ни в чёрный, ни в серый списки (в сером списке 26 стран). Меры к России решили не применять так как для этого не нашлось объективных оснований. И это был период ещё победных ожиданий от украинского контрнаступления, медийную поддержку которому оказывали все западные СМИ.
Сейчас же очевидно, что Украина в этой войне не победит. Это осознали даже в Чехии, решившей вернуть своего посла в Москву. Поэтому вероятность включения России в чёрный список FATF в 2024 году ещё меньше, чем в 2023 году.
А что же если нет
Тем не менее, если предположить, что Россию всё же включат в чёрный список, то жизнь на этом не заканчивается.
Во-первых, Россия уже под серьёзными финансовыми санкциями. Она не может использовать свободно конвертируемые валюты и вынуждена прибегать к юаню как их заменителю. Плюс десятки крупных банков отключены от SWIFT, из страны ушли мировые платёжные системы, а США могут внести любой банк в санкционный список лишь на основании того, что он помогает ОПК России. На этом фоне банки и так занимаются жёсткими проверками транзакций с Россией, поэтому новые ограничения принципиально ничего не изменят.
Во-вторых, инициированные Западом с помощью санкций изменения в мировой финансовой системе носят необратимый характер. 10 октября Россия предложила свою систему расчётов между странами БРИКС, которые сэкономят странам-членам объединения до 30 млрд долларов в год и позволит прибавить 1% к ежегодному ВВП. Основой системы будут платежи цифровыми валютами с их фиксацией в распределённом реестре — блокчейне — операторами которого будут Центробанки. Подробнее об этом можно прочитать в тексте "Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе".
На этом фоне включение России в чёрный список ФАТФ будет воспринято исключительно как повод для ускорения работ по обеспечению финансового суверенитета и отвязке от западной финансовой инфраструктуры.
О том, какие проблемы уже есть и какие еще ожидают Украину в экономике, - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки".
 
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