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Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки"

Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки" - 16.10.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки"

В середине октября Минобороны Украины (МО) объявило войну Минздраву, пытаясь лишить его денежных потоков за уклоняющихся от мобилизации, кроме того МО Украины массово пошло по увеселительным и развлекательным заведениям и наведалось в техникумы и ВУЗы.

2024-10-16T05:50

2024-10-16T05:50

2024-10-16T05:50

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владимир зеленский

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денис шмыгаль

минздрав

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А пока военкомы с врачами делили деньги, оказалось, что Украина теряет как молодёжь — 300 тыс. старшеклассников покинули страну накануне начала учебного года, — на которую у военкомов были свои планы, так и поголовье свиней, сокращающееся из-за вспышек Африканской чумы свиней.Об этих и других новостях из сферы украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Неконституционен и не страшно14 октября Рада отклонила все 13 блокирующих постановлений, что разблокировало принятие закона о повышении налогов.В изложении нардепа Нины Южаниной изменения выглядят следующим образом.· Военный сбор повышается с 1,5% до 5% для наёмных работников, кроме силовиков, а для ИП военный сбор устанавливается в размере 10% от минимальной заработной платы (800 гривен в месяц). При этом отчётность по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной как было ранее.· Ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых). На этом фоне банки ещё будут принуждать к покупке облигаций внутреннего займа выбивая из них дополнительные средства для покрытия дефицита бюджета.· С каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. гривен. АЗС на это отреагируют увеличением объёмов и без того массового недолива топлива. Но если сейчас недоливают 1,5–2%, то будет 5–6% от объёма топлива.· На 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни в размере 14 тыс. гривен.· Повышены ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина.· На 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты.При этом тот факт, что законопроект признало антиконституционным Главное юридическое управление Верховной Рады, особенно в части вступления норм закона задним числом и нарушения принципа равенства налогоплательщиков перед законом, это никого уже не волнует. Закон подпишут, а деньги взыщут — киевской власти они нужны для продолжения боевых действий. Длящаяся война гарантирует отсутствие потрясений для этой же власти и позволяет сохранять существующие финансовые схемы, при которых представители власти обогащаются на мародёрстве и разворовывании бюджетов.Новый виток мобилизацииКиевская власть, столкнувшись с массовым невыполнением мобилизационных планов по всем регионам страны без какого-либо исключения, решила закрутить "гайки".Во-первых, прошли обыски в руководстве медико-социальных экспертных комиссий МСЭК), которые устанавливают факт инвалидности. Только у руководителя Хмельницкого областного МСЭК нашли 6 млн долларов наличными. Украинские СМИ раскопали примерные прайс-листы МСЭК: после начала СВО третья группа инвалидности стоила 5 тыс. долларов, вторая — 7–8 тыс. долларов, а за первую просили от 8 до 10 тыс. долларов. После ужесточения мобилизационного законодательства расценки выросли до 10–20 тыс. долларов. Плюс активно зарабатывали в МСЭК на оценке необходимости ухода за инвалидом их родственниками, подлежащими мобилизации, что обходилось в 6–10 тыс. долларов за "услугу". Часть денег уходило в Минздрав, поэтому, подняв тему с коррупцией в МСЭК, военкомы объявили войну Минздраву, пытаясь замкнуть на себя оставшиеся неподконтрольными финансовые потоки.В качестве реакции на попытку оттеснить его от финансовых потоков Минздрав предлагает реформировать МСЭК как источник коррупции и выдачи поддельных справок для уклонения от мобилизации. Вместо МСЭК предлагают создать Центры оценки повседневного функционирования человека и цифровизовать их деятельность, установив чёткие критерии инвалидности с подтверждением всего и вся через электронную систему здравоохранения.Во-вторых, военкомы с конца прошлой недели активно ходят по ресторанам, концертам, торговым центрами и даже нагрянули в Буковель. Конкретный эффект в виде мобилизованных от таких рейдов неизвестен, равно как и денежный. На фоне рейдов рестораны зафиксировали 25% рост количества заказов с доставкой, а граждане принялись массово продавать билеты на концерты, понимая тот факт, что безопасных мест для отдыха теперь нет. Сколько будут длиться рейды пока не ясно. Очевидно лишь то, что расценки за бронь от нежданных визитёров вырастут ещё сильнее, а сфера услуг, особенно гастрольно-концертная серьёзно просядет в деньгах, о чём мы узнаем по постам в соцсетях с жалобами украинских артистов на безденежье.В-третьих, Зеленский поручил Кабмину провести ревизию забронированных предприятиями критической инфраструктуры военнообязанных до 20 ноября. Таких по всей стране уже насчитали 1,5 млн человек. Безусловно, среди них есть и те, кто бронь купил, но пострадают и те, кто получил её честно — военкомам всё равно, им нужно выполнить план любой ценой. Поэтому стоимость откупных платежей вновь вырастет. Бизнес уже жалуется на невозможность подтверждения статуса критической инфраструктуры, что позволяло ранее бронировать работников.Плюс силовики стали бороться со схемой уклонения от мобилизации через поступление в университеты. СБУ задержала ректора частного университета в Закарпатье, принявшего на бакалавриат 200 мужчин без экзаменов, а также директора финколледжа в Киевской области, где задним числом зачисляли мужчин в аспирантуру.При этом 6 млн граждан Украины свои учётные данные не обновили и остались невидимками для украинской бюрократии и военкомов. Из 4,3 млн человек, которые данные обновили, 1,5 млн человек оказались под бронью, ещё 700 тыс. человек под мобилизацию не попадают в силу того, что им меньше 25 лет.Таким образом, стараниями Зеленского украинцы вновь попали в ситуацию, когда свобода стала ещё дороже, чем прежде, а наиболее пострадавшими от этого станут те, кто поверили киевским чиновникам и обновили свои данные. Впрочем, среди обновивших большое количество случаев, когда были указаны заведомо некорректные данные, например регистрация в Мелитополе или Бердянске.На этом фоне нардеп Нина Южанина со ссылкой на главу Минобразования Оксена Лисового, заявила об отъезде с Украины накануне учебного года 300 тыс. школьников 10–11 классов. Среди них много парней, которым придётся становиться на воинский учёт с перспективой стать невыездными и в какой-то момент, когда киевская власть, столкнувшись с очередными проблемами при мобилизации, понизит призывной возраст до 21 года как того требуют в Вашингтоне. Очевидно, что сотни тысяч выехавших школьников в страну уже не вернутся — они закончат школу за пределами Украины и там же получат образование. Проще говоря, молодое поколение Украина потеряет и без мобилизации, но оно останется живым, а не мёртвым как того хотелось бы американцам и украинским военкомам, которым всё равно кого ловить и обилечивать.Вспышки Африканской чумы свиней (АЧС)Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщила о 46% росте случаев выявленных вспышек Африканской чумы свиней на подконтрольной киевской власти территории с начала 2024 года. К 25 сентября текущего года зафиксированы 67 вспышек, тогда как за аналогичный период прошлого года было выявлено 46 случаев. До пика заболеваемости в 2017 году (166 случаев) и 2018 года (149 случаев) пока далеко, но свиноводы уже бьют тревогу. При этом часть свинокомплексов скрывают информацию о вспышках, забивая свиней самостоятельно, равно как делает это и население."Африканка" для человека угрозы не представляет, но для свиней летальна — смертность превышает 90%. Поэтому на территории, где выявлена АЧС забивают всё поголовье свиней, вводя карантин. А это приводит к убыткам для свинокомплексов и крестьян, выращивающих свинину.Исполнительный директор ассоциации Мясной отрасли Николай Бабанко сообщает, что из-за АЧС Украина уже потеряла 10% поголовья свиней, а до конца года потери составят 20–30%, что сократит поголовье свиней на Украине с 4,9 млн до 3,4 млн голов. Всё это спровоцирует рост стоимости свинины с текущих 190–200 гривен за килограмм до 300 гривен, а предприятия отрасли потеряют 11,7 млрд гривенВ росте вспышек АЧС естественно винят Россию и войну, но реальность значительно сложнее чёрно-белой картины мира в головах украинских журналистов.Во-первых, на Украине нет привычного для России Россельхознадзора. Ещё в 2014 году ветеринаров и фитосанитаров на Украине объединили со службой по защите прав потребителей, девальвировав значимость двух этих важнейших видов контроля до проблематики некорректно пробитых кассовых чеков. Примерно тогда же распустили ветеринарную милицию, а после 2016 года не позволили её воссоздать.Во-вторых, ветеринары и фитосанитары на Украине никогда не финансировались в достаточном объёме. Поэтому численность сотрудников в службах – теперь это департаменты с региональными отделениями – абсолютно недостаточна.В-третьих, вся без исключения украинская бюрократия уже давно разложилась и решение любой проблемы является исключительно вопросом денег, особенно если речь идёт об экспорте продукции с/х, на которую теперь приходится свыше 50% украинского экспорта.Кроме того – это, пожалуй, важнейший аспект – на территории Украины все эти годы успешно работали американские биолаборатории, где изучались высокопатогенные штаммы птичьего гриппа, распространение летучими мышами возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, коронавирусов. Поэтому Украина была сознательно превращена в один большой полигон или биореактор.На этом фоне боевые действия стали лишь катализатором, ускорив распад государственных институтов, но идти по этому пути Россия Украину уж точно не принуждала.Прочие новостиНардеп Владимир Мороз прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения до 6–7 гривен за киловатт, а для бизнеса до 11–12 гривен. Рост будет постепенным, сам нардеп считает, что "люди этого не выдержат", но кто их будет спрашивать. При этом премьер Шмыгаль отрапортовал о накопленных в ПХГ 12,2 млрд м3 газа и 3,1 млн тонн угля, чего "достаточно для прохождения зимы". Так оно или нет узнаем уже в ближайшее время — на Украину идут морозы, которые и проверят готовность энергосистемы к холодам. А пока энергетики прогнозируют дефицит в 30% от генерации, а также работают над увеличением пропускной способности трансграничных ЛЭП с 1,7 до 2,4 ГВт.ВС РФ за минувшую неделю несколько раз ударили по портам Большой Одессы в момент, когда там с сухогрузов выгружались военная техника и боеприпасы. Киевская власть ввоз военных грузов через порты традиционно отрицает, но это и не удивительно, главное, что подобные факты зафиксированы Минобороны РФ. На этом фоне Bloomberg сообщил о росте стоимости страховки для судов, проходящих через украинские порты, на 1%. Но рост ставок на трафике в морские порты не сказался.Цены на подсолнечник из-за сокращения урожая превысили максимум с мая 2021 года, а вслед за ним на 20–30 долларов за тонну (до 1025) подтянулись цены и на подсолнечное масло. Объём переработки подсолнечника упал до 10-летнего минимума.НБУ (Национальный банк Украины) обратился к спикеру Рады Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу о переименовании копеек в шаги.USAID выделил 1,75 млрд долларов на поддержку украинского сельского хозяйства. Деньги достанутся крупным агрохолдингам.Румыния ввела лицензирование на импорт яиц и мяса птицы с Украины — из-за разницы в регуляторике себестоимость производства птицеводческой продукции в Румынии на 30% выше, чем на Украине.Белорусский "Гродноазот" разоблачили: он поставлял свои удобрения на Украину под видом продукции из Туркменистана через территорию Евросоюза с помощью компании, зарегистрированной в ОАЭ гражданами Турции. Удобрения, как оказывается, везли из РБ в порт Ростова-на-Дону, а оттуда через болгарский Бургас в порт Русе. Оттуда их переправляли в Измаил. Всего так ввезли свыше 4,9 тыс. тонн азотных удобрений. И ввозили бы и дальше так как они, с учётом всех издержек с транспортировкой и документами, обходились явно дешевле аналогичной продукции из ЕС и Украины. Поэтому ещё не ясно, кого украинские силовики наказали сильнее: Белоруссию или своих аграриев.О том, как и почему Украину покидают 300 тысяч старшеклассников - подробнее в статье Павла Котова "Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины"Кроме того, о том, как в условиях санкций Россия добивается энергетической независимости - в статье Ивана Лизана "Вместо сердца пламенный мотор. Как Россия благодаря санкциям Запада идет к энергетической независимости"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, румыния, владимир зеленский, владимир морозов (посол), денис шмыгаль, минздрав, ес, вуз