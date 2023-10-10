https://ukraina.ru/20231010/1050023432.html

Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе

Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе - 10.10.2023 Украина.ру

Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе

Правительство России приступило к запуску системы трансграничных расчётов с использованием системы цифровых финансовых активов (ЦФА)

2023-10-10T07:53

2023-10-10T07:53

2023-10-10T09:23

эксклюзив

россия

расчеты

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антироссийские санкции

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Для проведения расчётов будут использоваться цифровые валюты центральных банков (CBDC) и токены (цифровой аналог ценных бумаг), выпущенные российскими компаниями совместно с иностранными. За изложенным выше скрывается попытка России создать систему расчётов с дружественными странами, которой будут безразличны чьи-либо санкции в силу её независимости от США как оператора мировой финансовой системы.Слабые звенья финансовых системЕсли предельно упростить, то современная финансовая система состоит из двух звеньев. Первое — это банки во всём своём разнообразии форм собственности (государственные и частные) и специализации (коммерческие, сберегательные, инвестиционные, специализированные и так далее). Второе — центробанк как созданный государством регулятор, чья задача не только заниматься эмиссией (то есть выпуском) национальных денежных единиц (фиатные деньги), но и кредитовать коммерческие банки, а также следить за их деятельностью, обеспечивая стабильность финансовой системы.Мировые расчёты в такой системе являются взаимодействием различных банков между собой с помощью специализированных инструментов, облегчающих проведение расчётов (система SWIFT, платёжные системы Visa, Mastercard и так далее).В этой системе есть два слабых звена: банки как юридические лица, зарегистрированные в определённых государствах, а также инструменты взаимодействия между банками. Прошлый год показал всю уязвимость данной системы:· Российские банки массово оказывались под санкциями, а их активы арестовывали;· Из России ушли ведущие мировые платёжные системы Visa и Mastercard;· Российские банки массово отключали от системы SWIFT;· Коммерческие банки из недружественных стран закрывали корреспондентские счета российских банков, что не позволяло им использовать доллары и евро для проведения расчётов.К счастью, в санкционном угаре не было принято решение о конфискации ЗВР России — их арестовали, но не отняли. Конфискация окончательно добила бы финансовую систему вместе с основами международного права.Тем не менее привычная система расчётов стала жертвой крайней централизации и зависимости от государства, а также государств от США, контролирующих доллар как главную мировую резервную валюту, в которой проводятся свыше 80% расчётов в мире.Попытки российской власти что-либо изменить особого эффекта не возымели:· США сделали всё для блокировки российской системы МИР в третьих странах;· Китайская платёжная система UnionPay альтернативой Visa и Mastercard так и не стала;· Попытки сохранить доступ к мировой финансовой системе через специализированные банки оказались лишь частично успешным — «Газпромбанк» стал опорным для расчётов с ЕС за газ, а «Россельхозбанк» превратить в опорный банк для расчётов за с/х продукцию уже не получилось.Как следствие, Россия вынуждена торговать с дружественными странами в национальных валютах — это безопасно, но неудобно по сравнению с использованием свободно конвертируемых валют.Торговля в национальных валютахНациональные валюты, в 99% не являются свободно конвертируемыми, то есть мало кому нужны за пределами своих стран. Как следствие, приходится решать массу проблем, особенно России как крупному экспортёру сырья и энергоносителей. За примерами далеко ходить не нужно.Товарооборот России с Индией резко взмыл вверх из-за роста экспорта Россией нефти. Однако России дополнительные объёмы индийских товаров не требуются: всё, что было необходимо, закупалось и до начала СВО. Как следствие, торговля идёт, а расчёты вести сложно и деньги стали массово «зависать» в Индии из-за того, что рупии России не нужны, рубль Индия покупать не хочет, а доллар и евро использовать для расчётов нельзя из-за санкций. Альтернативы в виде инвестирования денег от продажи Индии нефти в индийскую же экономику неинтересны — активы в Индии переоценены, да и России нужны живые деньги в том числе для торговли с другими странами, включая не совсем дружественные. Поэтому банкирам приходится искать варианты: проводить расчёты через Китай и Объединённые Арабские Эмираты.В случае с Таиландом, которому Россия продала 24 истребителя Су-35, часть средств Россия получит не в форме денег, а товарами — Таиланд будет на протяжении 40 лет поставлять сельскохозяйственную и промышленную продукцию.Кроме того, заработанные Россией деньги приходится хранить за её пределами, например в Китае, что оборачивается сменой зависимости от США и ЕС на зависимость от Китая.В общем, торговлю в национальных валютах назвать простой сложно и удовольствия от этого банкиры явно не получают. Главная проблема — отсутствие у 99% национальных валют статуса свободно конвертируемых.Торговля в долларах с приставкой «крипто-»Торговля с недружественными странами в долларах и евро через банки практически невозможна, но это не означает, что нет способа перевести деньги из России в условную Германию. Просто теперь каналом для перевода денег стали криптокошельки и криптообменники.Если майнингом биткоинов и альткоинов (аналоги биткоина) граждане занимались преимущественно для себя (хотя их тоже используют для оплаты товаров и услуг), то стейблокоины — криптовалюты, чей курс привязан к курсу фиатных валют (например, доллара), стали полноценным, пусть и весьма специфическим средством расчёта.На первый взгляд мир криптовалют является полноценной альтернативой классической банковской системе:· Данные о транзакциях фиксируются в распределённом регистре (блокчейне) и не могут быть подделаны либо удалены/утрачены;· Деньги не хранятся на корреспондентских счетах в коммерческих банках, а значит, не могут быть заморожены или арестованы;· Курс стейблкоина привязан к курсу фиатной валюты, что обеспечивает предсказуемость при расчётах.Но во всей этой идиллии масса нюансов.Во-первых, мир криптовалют держится на доверии и в этом его главная слабость. Участникам платежа некому жаловаться — у системы нет регулятора. За оборот стейблкоина отвечают мутные конторы — иначе их не назовёшь. Например, эмиссией USDT (критовалютный аналог доллара) на блокчейне Tron (TRC-20) отвечает компания Tether, у которой проблемы с финансовой отчётностью и обеспеченностью USDT финансовыми активами.Во-вторых, обмен криптовалют всё равно происходит через криптобиржи, которые в данной схеме становятся уязвимым звеном. Мало того что данные биржи часто ничем принципиальным не отличаются от МММ (падение криптобиржи FTX, чья бухгалтерия велась смайликами в мессенджерах, тому яркое доказательство), так они ещё и крайне уязвимы для государств. США, например, ополчились на криптобиржу Binance, которая недавно ушла из России, пополнив длинный список бирж, отказавшихся работать с Россией.В-третьих, транзакции в стейблкоинах всё же отслеживаются. В мире криптовалют есть свои проверки на безопасность и надёжность, транзакции между Россией и другими странами в ERC-20 (USDT на блокчейне Ethereum) отслеживаются и часто блокируются, а попытка перевести TRC-20 с российским следом на криптобиржу, скорее всего, обернётся блокировкой средств.Поэтому переводить деньги с одного криптокошелька на другой пока получается, но проблемных мест в подобном замените банковской системы хватает. Вся система работает на доверии и умении обходить ограничения. Порой ограничения оказываются сильнее, а порой происходит откровенное злоупотребление доверием, как в деле с мошенничеством на 7 млрд рублей, которое инкриминируют Валерии Федякиной (известна как Bitmama), создавшей финансовую пирамиду с приставкой «крипто-».Проще говоря, для нормальных расчётов криптовалюты не подходят, но это не означает, что в опыт их организации является бесполезным. Цифровые валюты и государственный блокчейнТаким образом, главное преимущество криптовалют — распределённый регистр (блокчейн), а главные недостатки — отсутствие доверия к эмитентам криптовалют и острый дефицит каких-либо правил по проведению платежей. Отсутствие всесильного контроля за криптовалютами со стороны США является недоработкой Вашингтона, которую американские чиновники попытаются исправить.И вот тут стоит вернуться к упомянутым во введении цифровым финансовым активам (ЦФА) и цифровому рублю как главному ЦФА, который заложат в основу проектируемой санкционно устойчивой финансовой системе.По большому счёту, ЦФА — это цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, которые зарегистрированы в специальной информационной системе. Их отличие от своих документарных аналогов — простота выпуска. На законодательном уровне оборот ЦФА урегулировали в 2020 году, а с 2022 года их стали регистрировать. А в этом году приняли закон о цифровом рубле — важнейшем цифровом финансовом активе, без которого не получится создать российский сегмент новой мировой финансовой системы.Пока цифровой рубль и ЦФА существуют отдельно друг от друга, но профильный закон о ЦФА доработают, создав механизмы для трансграничных расчётов. При этом необходимо понимать, что простых граждан эта история не затронет — 40,7% из них в принципе не понимают, что такое цифровой рубль и для чего он необходим.В отличие от криптовалюты, эмиссией которой может заниматься кто угодно, эмитентом цифрового рубля (равно как и наличного/безналичного) будет Центробанк. Но если безналичные рубли находятся на счетах коммерческих банков — банки используют их для кредитования, зарабатывая на этом деньги, — то цифровой рубль будет храниться на счетах Центробанка.Гражданам использование цифрового рубля не даёт никаких явных преимуществ, так как на эти рубли ЦБ РФ не будет начислять какие-либо проценты, а для оплаты в режиме офлайн требуется предварительное выведение (резервирование) денег с онлайновой части кошелька в офлайновую. Отдельного приложения для цифрового рубля от ЦБ РФ не будет — его встроят в приложения коммерческих банков — и посредническая прослойка в виде классических банков сохранится. То есть по вопросам, связанным с цифровым рублём, мы всё равно будем взаимодействовать сперва с коммерческими банками, а потом уже ЦБ РБ. Кроме того, цифровой рубль пока не позволит обойти западные санкции и, например, оплатить игру в Steam или товар в заграничном онлайн-магазине. В дальнейшем такая возможность может и появится, но пока о них речи не идёт.Таким образом, для физических лиц мало что изменится, и третья форма рубля на наши жизни в ближайшее время не повлияет. Заработать вся система для физических лиц должна с 2025–2027 годов.А вот для государства и российских юридических лиц перемены будут.Цифровые рубли будут храниться на счетах ЦБ РФ, что в теории позволит ему совершенного бесплатно пользоваться этими деньгами (вкладов и выплат процентов не предусмотрено), направляя их на туда, куда сочтёт целесообразным государство (вопрос заработка для ЦБ вторичен — он не коммерческая структура), то есть «кредитовать» что угодно без привлечения коммерческих банков;ЦБ РФ и Росфинмониториг получат больше возможностей для контроля за оборотом рубля, то есть выявлять подозрительные транзакции будет проще, а уходить от уплаты налогов сложнее.Государство сможет обязать крупный (и не только) бизнес хранить деньги не на счетах коммерческих банков, а на счетах ЦБ, то есть не в безналичной, а цифровой форме.Государство переведёт все свои транзакции в цифровую форму, что позволит резко ограничить возможности для нецелевого использования денег и построения различных коррупционных схем. Проще говоря, цифровые рубли будут «окрашены».Государство создаст условия для дальнейшего сокращения доли наличных в денежном обороте.А теперь представим, что дружественные России страны выпустили свои цифровые валюты и договорились между собой о правилах их использования, а данные об операциях решили хранить в своем распределённом регистре. Вот именно так в общих чертах и будет выглядеть новая финансовая система, которую попытается выстроить Россия.Новая системаВ общих контурах лоббируемая Россией альтернатива мировой финансовой системе будет выглядеть следующим образом.На вершине пирамиды будут находиться центробанки, выпускающие цифровые аналоги национальных валют, в которых будет осуществляться международная торговля. В этом плане безналичные валюты заменяются их цифровыми аналогами. Однако если безналичные деньги хранятся в банках, доступ которым их валютах на корреспондентских счетах можно заблокировать, то цифровые деньги будут храниться в блокчейне. У распределённого регистра нет регулятора с рубильником и опциями карать и миловать, а взлом такой системы потребует колоссальных усилий. В середине этой системы будут находиться коммерческие банки, которым отведут роль приятного интерфейса между центробанком и физическими/юридическими лицами. В основании пирамиды останутся в физические и юридические лица, чьи транзакции будут пристально отслеживать государственные органы. Подобная система расчётов будет действовать для дружественных стран.Для остальных юрисдикций, особенно недружественных, судя по всему, будет использоваться классическая криптовалюта во всём её разнообразии. Минфин России как раз работает над созданием условий для легализации децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO), что позволит перевести в правовое поле расчёты в криптовалютах, превратив их в цифровые финансовые активы.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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