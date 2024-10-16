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Мишель пригласил Зеленского презентовать "план победы" на саммите ЕС

Мишель пригласил Зеленского презентовать "план победы" на саммите ЕС - 16.10.2024 Украина.ру

Мишель пригласил Зеленского презентовать "план победы" на саммите ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского представить новый "план победы" на саммите Евросоюза 17 октября. До этого Зеленский ознакомил с документом лидеров США и западноевропейских государств.

2024-10-16T12:44

2024-10-16T12:44

2024-10-16T12:44

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Мишель сообщил, что у Зеленского будет шанс представить не только "план победы", но и рассказать о последних событиях в зоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Зеленский ознакомил с этим планом западных лидеров и генсека НАТО в сентябре-октябре. Украинцы узнают о содержании нового плана Зеленского в общих чертах 16 октября.Презентация плана Зеленского в Верховной Раде была анонсирована советником главы президентского офиса Михаилом Подоляком. Он заявил, что Зеленский представит в парламенте "план победы" без публичного обсуждения приложений к этому плану.По словам Подоляка, украинская общественность узнает лишь общие положения плана после презентаций этого документа в США, Евросоюзе и вышедшей из него Британии."Это всё, что касается математической составляющей - то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине", - поведал зрителям украинского телемарафона Подоляк, рассказывая о приложениях к плану.Подоляк отметил, что в самом "плане победы" будет содержаться "логика к пониманию". Она, по его словам, поможет заставить Россию осознать некие перспективы, а партнёров Киева – задуматься о своей готовности коллективно капитулировать перед Москвой.Тем временем Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский

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новости, сша, британия, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, шарль мишель, ес, евросовет, сво