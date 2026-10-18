Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины - 18.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261018/protivnik-dolzhen-byt-neytralizovan-rossii-neobkhodima-debanderizatsiya-ukrainy-1083889619.html
Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины
Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины - 18.10.2026 Украина.ру
Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины
В работе мы часто используем шаблонные формулировки целей СВО — "денацификация и демилитаризация", — порою не полностью отдавая себе отчет, каким конкретным смыслом наполнены эти слова и насколько реальны наши стратегические планы.
2026-10-18T08:04
2026-10-18T08:04
мнения
украина
россия
запад
госдума
нато
денацификация
демилитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102256/56/1022565660_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_215f91e6b045a98e3f54052653a1d97c.jpg
Однако от реализации озвученных нами планов зависит то, что впоследствии мы сможем во всеуслышание назвать Победой. Либо же стыдливо промолчать…Реальные достижения СВО будут определены ходом боевых действий и результатами международных дипломатических усилий. И чем меньше конкретики в нашей заявке на успех, тем больше шансов провозгласить Победой любое, в том числе и компромиссное, соглашение.Но если публично заявленные «денацификация и демилитаризация» Украины, ее нейтральный статус, возвращение прав русскому языку и канонической церкви не будут достигнуты (то есть де-факто Россия войну не выиграет) — нас начнут рвать стаей.Мы должны понимать: продолжение существования киевского режима в его нынешнем виде суть наш проигрыш. Это сохранение абсолютно враждебного, русофобского, милитаристского и настроенного на скорый реванш государства. Без его демонтажа — это отложенная на 5-10 лет новая война, причем война с высочайшей степенью вовлеченности и сплочения Запада.В случае возможного перемирия, планы размещения войск НАТО на территории Украины уже никто не скрывает.Во избежание подобного сценария, Украина в ее нынешнем виде должна быть разоружена и демонтирована — не как культурный феномен или этнос, но как ультранационалистическая идея.Мы называем радикальный украинский национализм «бандеровщиной», хотя корни теории значительно глубже — они тянутся к Михновскому, Донцову, Сциборскому и прочим ненавистникам всего русского.&nbsp;&nbsp;Мы слишком долго игнорировали власть идей, а они обретают материальную силу — ежели овладевают массами (люди старшего поколения помнят, кому принадлежит данный тезис).Если мы хотим излечить наркомана, его необходимо лишить наркотика.В нашем конкретном случае уместно говорить не о расплывчатой «денацификации» Украины, а конкретной «дебандеризации». Понятно, что в ежедневной работе мы используем более привычный людям термин, но в профессиональной деятельности необходимо оперировать точными формулировками.Даже фашизм и нацизм, строго говоря, это не одно и то же. Так и необандеровщина, будучи отрыжкой фашистских практик прошлого, имеет свои специфические черты — от шароварно-нелепых до реально опасных. Этот зверь давно нуждается в научной и юридической кодификации для его безошибочного опознания и нейтрализации.Нынешнее государство Украина сознательно подчеркивает свою связь с ультранационалистической идеологией: на этом построены образовательные программы, символизм общественных пространств, военное воспитание и т.д. Следовательно, мы должны обосновать для себя и других, почему данная идеология является преступной и человеконенавистнической, почему это русофобское государство представляет для России экзистенциальную опасность, почему фанатичные носители идеи должны быть обезврежены — каким образом и на каких юридических основаниях.Хотя бы потому, что радикальный украинский национализм системно использует терроризм ради достижения политических целей.Эмоционально мы понимаем, что таится за словосочетанием «бандеровский режим», но важен единый комплекс юридических толкований и законодательно закрепленных мер. Этот базис необходим для процесса люстрации (важная часть дебандеризации), трибуналов над военными преступниками, определения юридического статуса освобожденных районов, не включенных в состав РФ: они оккупированы или освобождены, а если освобождены — то от кого? Если от бандеровцев, то кто это такие?Еще раз: главный геополитический соперник России на постсоветском пространстве должен быть нейтрализован, иначе традиционная сфера влияния России, с таким трудом воссоздаваемая на обломках Советского Союза, рассыпется в прах: убедившись в слабости бывшей метрополии, экс-советские республики окончательно уйдут под крыло более сильных покровителей и альянсов.Более того, незавершенность процесса нейтрализации Украины спровоцирует атаку на саму РФ, в которой примет участие и жаждущая реванша Украина, и некоторые вчерашние «союзники» (где, к слову сказать, националистическая пропаганда и не думает прекращаться) и, разумеется, коллективный Запад.Кстати, аппетиты бурно растущего Китая со счетов тоже сбрасывать не приходится — достаточно побывать в их центральном историческом музее, где публично демострируются карты, обосновывающие претензии Китая на российские Приморье и Сахалин.А чтобы нейтрализовать бандеровскую Украину, нам самим надо понимать наши планы на будущее. Например: некоторые исторические части русской земли мы включаем в состав РФ, на иных размещаем военные базы, третьи оставляем вечно враждующим атаманам (не забывая регулировать накал их соперничества). Для организации этих процессов необходимо не просто знать врага в лицо, но понимать его способ мышления, его идеологию, использовать ее сильные и слабые стороны, быть уверенными, что мы работаем на стратегическую перспективу.Для реализации стратегических планов необходимо учитывать не только военные, но и политические, финансовые, юридические и прочие составляющие. Возможно, и новому составу Госдумы в первую очередь следует рассмотреть не новые запреты, а основательно поразмыслить на украинскую тему. Благо, специалистов в разных областях, участников СВО и управленцев с колоссальным опытом в парламенте хватает.Имея выверенную «дорожную карту», мы систематизируем свои цели, сделаем их очевидными для общественного понимания, сможем подготовить кадровый резерв управленцев, которым предстоит наводить порядок на непростой во всех отношениях территории.Опыт денацификации Германии нам в помощь, но и над той очистительной миссией государственные люди думали основательно и заранее. Не глупее нас были.
https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html
https://ukraina.ru/20260805/ot-nyurnberga-do-kieva-rossiya-vynesla-prigovor-bandere-i-shukhevichu-1082200882.html
https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Константин Кеворкян
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg
Константин Кеворкян
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102256/56/1022565660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d9ee971693f0a8ceb58f219a81c863e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, госдума, нато, денацификация, демилитаризация
Мнения, Украина, Россия, Запад, Госдума, НАТО, денацификация, демилитаризация

Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины

08:04 18.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарши на Украине в день рождения С. Бандеры
Марши на Украине в день рождения С. Бандеры - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Константин Кеворкян авторы
Константин Кеворкян
публицист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В работе мы часто используем шаблонные формулировки целей СВО — "денацификация и демилитаризация", — порою не полностью отдавая себе отчет, каким конкретным смыслом наполнены эти слова и насколько реальны наши стратегические планы.
Однако от реализации озвученных нами планов зависит то, что впоследствии мы сможем во всеуслышание назвать Победой. Либо же стыдливо промолчать…
Реальные достижения СВО будут определены ходом боевых действий и результатами международных дипломатических усилий. И чем меньше конкретики в нашей заявке на успех, тем больше шансов провозгласить Победой любое, в том числе и компромиссное, соглашение.
Но если публично заявленные «денацификация и демилитаризация» Украины, ее нейтральный статус, возвращение прав русскому языку и канонической церкви не будут достигнуты (то есть де-факто Россия войну не выиграет) — нас начнут рвать стаей.
Мы должны понимать: продолжение существования киевского режима в его нынешнем виде суть наш проигрыш. Это сохранение абсолютно враждебного, русофобского, милитаристского и настроенного на скорый реванш государства. Без его демонтажа — это отложенная на 5-10 лет новая война, причем война с высочайшей степенью вовлеченности и сплочения Запада.
В случае возможного перемирия, планы размещения войск НАТО на территории Украины уже никто не скрывает.
Во избежание подобного сценария, Украина в ее нынешнем виде должна быть разоружена и демонтирована — не как культурный феномен или этнос, но как ультранационалистическая идея.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 17:17
Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистовЕвропа активно помогает Киеву с наполнением Пантеона национальных героев
Мы называем радикальный украинский национализм «бандеровщиной», хотя корни теории значительно глубже — они тянутся к Михновскому, Донцову, Сциборскому и прочим ненавистникам всего русского.  Мы слишком долго игнорировали власть идей, а они обретают материальную силу — ежели овладевают массами (люди старшего поколения помнят, кому принадлежит данный тезис).
Если мы хотим излечить наркомана, его необходимо лишить наркотика.
В нашем конкретном случае уместно говорить не о расплывчатой «денацификации» Украины, а конкретной «дебандеризации». Понятно, что в ежедневной работе мы используем более привычный людям термин, но в профессиональной деятельности необходимо оперировать точными формулировками.
Даже фашизм и нацизм, строго говоря, это не одно и то же. Так и необандеровщина, будучи отрыжкой фашистских практик прошлого, имеет свои специфические черты — от шароварно-нелепых до реально опасных. Этот зверь давно нуждается в научной и юридической кодификации для его безошибочного опознания и нейтрализации.
Нынешнее государство Украина сознательно подчеркивает свою связь с ультранационалистической идеологией: на этом построены образовательные программы, символизм общественных пространств, военное воспитание и т.д. Следовательно, мы должны обосновать для себя и других, почему данная идеология является преступной и человеконенавистнической, почему это русофобское государство представляет для России экзистенциальную опасность, почему фанатичные носители идеи должны быть обезврежены — каким образом и на каких юридических основаниях.
Хотя бы потому, что радикальный украинский национализм системно использует терроризм ради достижения политических целей.
Эмоционально мы понимаем, что таится за словосочетанием «бандеровский режим», но важен единый комплекс юридических толкований и законодательно закрепленных мер. Этот базис необходим для процесса люстрации (важная часть дебандеризации), трибуналов над военными преступниками, определения юридического статуса освобожденных районов, не включенных в состав РФ: они оккупированы или освобождены, а если освобождены — то от кого? Если от бандеровцев, то кто это такие?
факельное шествие оун упа бандера шухевич - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
5 августа, 14:07
От Нюрнберга до Киева. Россия вынесла приговор Бандере и ШухевичуВ России признали героев Украины Степана Бандеру и Романа Шухевича пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Решение во вторник, 4 августа, принял Тверской суд Москвы
Еще раз: главный геополитический соперник России на постсоветском пространстве должен быть нейтрализован, иначе традиционная сфера влияния России, с таким трудом воссоздаваемая на обломках Советского Союза, рассыпется в прах: убедившись в слабости бывшей метрополии, экс-советские республики окончательно уйдут под крыло более сильных покровителей и альянсов.
Более того, незавершенность процесса нейтрализации Украины спровоцирует атаку на саму РФ, в которой примет участие и жаждущая реванша Украина, и некоторые вчерашние «союзники» (где, к слову сказать, националистическая пропаганда и не думает прекращаться) и, разумеется, коллективный Запад.
Кстати, аппетиты бурно растущего Китая со счетов тоже сбрасывать не приходится — достаточно побывать в их центральном историческом музее, где публично демострируются карты, обосновывающие претензии Китая на российские Приморье и Сахалин.
А чтобы нейтрализовать бандеровскую Украину, нам самим надо понимать наши планы на будущее. Например: некоторые исторические части русской земли мы включаем в состав РФ, на иных размещаем военные базы, третьи оставляем вечно враждующим атаманам (не забывая регулировать накал их соперничества). Для организации этих процессов необходимо не просто знать врага в лицо, но понимать его способ мышления, его идеологию, использовать ее сильные и слабые стороны, быть уверенными, что мы работаем на стратегическую перспективу.
Для реализации стратегических планов необходимо учитывать не только военные, но и политические, финансовые, юридические и прочие составляющие. Возможно, и новому составу Госдумы в первую очередь следует рассмотреть не новые запреты, а основательно поразмыслить на украинскую тему. Благо, специалистов в разных областях, участников СВО и управленцев с колоссальным опытом в парламенте хватает.
Константин Кеворкян - РИА Новости, 1920, 20.11.2019
20 ноября 2019, 15:05
Константин Кеворкян: кто онПублицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру
Имея выверенную «дорожную карту», мы систематизируем свои цели, сделаем их очевидными для общественного понимания, сможем подготовить кадровый резерв управленцев, которым предстоит наводить порядок на непростой во всех отношениях территории.
Опыт денацификации Германии нам в помощь, но и над той очистительной миссией государственные люди думали основательно и заранее. Не глупее нас были.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаРоссияЗападГосдумаНАТОденацификациядемилитаризация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:32Война пришла на Волынь, львовские депутаты пригрозили Трампу. Западная Украина за неделю
09:21Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
08:04Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины
08:01Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя
07:07Много жертв и потерь: саммит ЕС по Украине атаковало дикое земноводное
06:30Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться
06:20Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки"
06:05Страна рухнет окончательно: эксперты о выборе, который должны сделать украинцы
05:30"Кукла и кукловод поругались": эксперт о том, что будет с разведданными для Украины
04:30"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины
20:30Обречённый гарнизон: военный эксперт предрёк скорую катастрофу ВСУ в Доброполье
19:30Сражение за Омельник: военный эксперт вынес приговор Ореховской группировке ВСУ
18:50Ярмарка неслыханной щедрости: Эстония даст Украине еще десять миллионов евро на оружие
18:46Зеленский обижен на Трампа за отмену "адских санкций", военные симулякры в Польше. Итоги 17 октября
18:30"В оперативном окружении": Анпилогов раскрыл, куда ударит "Центр" после Доброполья
18:20Подтверждения нет, но есть надежда: Зеленский снова мечтает о встрече с Путиным
18:14"Опомнитесь, люди!": Приходько воззвала к киевлянам
17:49Комитет ООН против пыток уходит от темы секретных тюрем на Украине — Мирошник
17:33Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах
17:32"Русских на Украине нет": кого защищает новая украинская стратегия в сфере прав человека
Лента новостейМолния