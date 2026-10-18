https://ukraina.ru/20261018/protivnik-dolzhen-byt-neytralizovan-rossii-neobkhodima-debanderizatsiya-ukrainy-1083889619.html

Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины

Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины - 18.10.2026 Украина.ру

Противник должен быть нейтрализован: России необходима дебандеризация Украины

В работе мы часто используем шаблонные формулировки целей СВО — "денацификация и демилитаризация", — порою не полностью отдавая себе отчет, каким конкретным смыслом наполнены эти слова и насколько реальны наши стратегические планы.

2026-10-18T08:04

2026-10-18T08:04

2026-10-18T08:04

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Однако от реализации озвученных нами планов зависит то, что впоследствии мы сможем во всеуслышание назвать Победой. Либо же стыдливо промолчать…Реальные достижения СВО будут определены ходом боевых действий и результатами международных дипломатических усилий. И чем меньше конкретики в нашей заявке на успех, тем больше шансов провозгласить Победой любое, в том числе и компромиссное, соглашение.Но если публично заявленные «денацификация и демилитаризация» Украины, ее нейтральный статус, возвращение прав русскому языку и канонической церкви не будут достигнуты (то есть де-факто Россия войну не выиграет) — нас начнут рвать стаей.Мы должны понимать: продолжение существования киевского режима в его нынешнем виде суть наш проигрыш. Это сохранение абсолютно враждебного, русофобского, милитаристского и настроенного на скорый реванш государства. Без его демонтажа — это отложенная на 5-10 лет новая война, причем война с высочайшей степенью вовлеченности и сплочения Запада.В случае возможного перемирия, планы размещения войск НАТО на территории Украины уже никто не скрывает.Во избежание подобного сценария, Украина в ее нынешнем виде должна быть разоружена и демонтирована — не как культурный феномен или этнос, но как ультранационалистическая идея.Мы называем радикальный украинский национализм «бандеровщиной», хотя корни теории значительно глубже — они тянутся к Михновскому, Донцову, Сциборскому и прочим ненавистникам всего русского. Мы слишком долго игнорировали власть идей, а они обретают материальную силу — ежели овладевают массами (люди старшего поколения помнят, кому принадлежит данный тезис).Если мы хотим излечить наркомана, его необходимо лишить наркотика.В нашем конкретном случае уместно говорить не о расплывчатой «денацификации» Украины, а конкретной «дебандеризации». Понятно, что в ежедневной работе мы используем более привычный людям термин, но в профессиональной деятельности необходимо оперировать точными формулировками.Даже фашизм и нацизм, строго говоря, это не одно и то же. Так и необандеровщина, будучи отрыжкой фашистских практик прошлого, имеет свои специфические черты — от шароварно-нелепых до реально опасных. Этот зверь давно нуждается в научной и юридической кодификации для его безошибочного опознания и нейтрализации.Нынешнее государство Украина сознательно подчеркивает свою связь с ультранационалистической идеологией: на этом построены образовательные программы, символизм общественных пространств, военное воспитание и т.д. Следовательно, мы должны обосновать для себя и других, почему данная идеология является преступной и человеконенавистнической, почему это русофобское государство представляет для России экзистенциальную опасность, почему фанатичные носители идеи должны быть обезврежены — каким образом и на каких юридических основаниях.Хотя бы потому, что радикальный украинский национализм системно использует терроризм ради достижения политических целей.Эмоционально мы понимаем, что таится за словосочетанием «бандеровский режим», но важен единый комплекс юридических толкований и законодательно закрепленных мер. Этот базис необходим для процесса люстрации (важная часть дебандеризации), трибуналов над военными преступниками, определения юридического статуса освобожденных районов, не включенных в состав РФ: они оккупированы или освобождены, а если освобождены — то от кого? Если от бандеровцев, то кто это такие?Еще раз: главный геополитический соперник России на постсоветском пространстве должен быть нейтрализован, иначе традиционная сфера влияния России, с таким трудом воссоздаваемая на обломках Советского Союза, рассыпется в прах: убедившись в слабости бывшей метрополии, экс-советские республики окончательно уйдут под крыло более сильных покровителей и альянсов.Более того, незавершенность процесса нейтрализации Украины спровоцирует атаку на саму РФ, в которой примет участие и жаждущая реванша Украина, и некоторые вчерашние «союзники» (где, к слову сказать, националистическая пропаганда и не думает прекращаться) и, разумеется, коллективный Запад.Кстати, аппетиты бурно растущего Китая со счетов тоже сбрасывать не приходится — достаточно побывать в их центральном историческом музее, где публично демострируются карты, обосновывающие претензии Китая на российские Приморье и Сахалин.А чтобы нейтрализовать бандеровскую Украину, нам самим надо понимать наши планы на будущее. Например: некоторые исторические части русской земли мы включаем в состав РФ, на иных размещаем военные базы, третьи оставляем вечно враждующим атаманам (не забывая регулировать накал их соперничества). Для организации этих процессов необходимо не просто знать врага в лицо, но понимать его способ мышления, его идеологию, использовать ее сильные и слабые стороны, быть уверенными, что мы работаем на стратегическую перспективу.Для реализации стратегических планов необходимо учитывать не только военные, но и политические, финансовые, юридические и прочие составляющие. Возможно, и новому составу Госдумы в первую очередь следует рассмотреть не новые запреты, а основательно поразмыслить на украинскую тему. Благо, специалистов в разных областях, участников СВО и управленцев с колоссальным опытом в парламенте хватает.Имея выверенную «дорожную карту», мы систематизируем свои цели, сделаем их очевидными для общественного понимания, сможем подготовить кадровый резерв управленцев, которым предстоит наводить порядок на непростой во всех отношениях территории.Опыт денацификации Германии нам в помощь, но и над той очистительной миссией государственные люди думали основательно и заранее. Не глупее нас были.

https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

https://ukraina.ru/20260805/ot-nyurnberga-do-kieva-rossiya-vynesla-prigovor-bandere-i-shukhevichu-1082200882.html

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

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Константин Кеворкян https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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Константин Кеворкян https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

мнения, украина, россия, запад, госдума, нато, денацификация, демилитаризация