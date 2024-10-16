Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский - 16.10.2024 Украина.ру
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Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский
Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский - 16.10.2024 Украина.ру
Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем телеграм-канале рассказал, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине"
2024-10-16T10:23
2024-10-16T10:23
новости
россия
британия
украина
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
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"В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - заверил главком ВСУ.Сырский также рассказал, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте.Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, британия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Британия, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский

10:23 16.10.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем телеграм-канале рассказал, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине"
"В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - заверил главком ВСУ.
Сырский также рассказал, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
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