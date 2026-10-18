Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя - 18.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261018/krymskaya-oboronitelnaya-pervyy-shturm-vtoroy-oborony-sevastopolya-1070298969.html
Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя
Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя - 18.10.2026 Украина.ру
Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя
18 октября 1941 года 11-я армия генерала Эриха фон Манштейна пошла на штурм Ишуньских позиций Красной армии на Перекопском перешейке. С этого момента принято отсчитывать начало Крымской оборонительной операции – первого акта противостояния за самый, пожалуй, обильно политый кровью полуостров в нашей, а может и в мировой истории
2026-10-18T08:01
2026-10-18T08:01
история
история
история ссср
история новороссии
севастополь
крым
одесса
левченко
красная армия
черноморский флот
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Крымский полуостров всегда имел и имеет в Черноморском регионе стратегическое значение. Узнав об основании Севастополя, турецкий султан изрёк: "пока Крым в руках России, Османскую империю можно сравнивать с домом без дверей, в который каждую минуту беспрепятственно могут явиться воры". Князь Потёмкин эту же мысль изложил более лаконично: "Кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом. Кто владеет Крымом, тот владеет Чёрным морем".Для Третьего Рейха Крым в руках СССР был вообще стратегически опасен – он находился слишком близко от румынских нефтяных вышек и нефтеперерабатывающих заводов, которые давали вермахту большую часть топлива. Нынче не выяснить, кто придумал крылатое выражение "Крым – непотопляемый авианосец", но уже в 30-е годы прошлого века его вовсю использовали британская и немецкая пресса.На штурм Крыма у немцев была нацелена 11-я армия, которой командовал генерал-полковник Ойген фон Шоберт. Однако, 12 сентября его угораздило приземлиться на своём штабном самолёте на советское минное поле, и он открыл счёт погибших на Восточном фронте немецких генерал-полковников.Взамен ему на армию назначили прибывшего из Прибалтики генерала пехоты Эриха фон Манштейна, который там командовал корпусом. Когда он прибыл 17 сентября в Николаев в штаб 11-й армии, её XXX армейский и XXXXIX горный (немцы серьёзно подходили к вопросу противостояния в Крымских горах) корпуса, по 3 дивизии в каждом, преследовали отступавшие в восточном направлении от Днепра 18-ю и 9-ю армии Южного фронта. Передовая вскоре замерла в районе Мелитополя. Тем временем LIV-й армейский корпус двумя дивизиями повернул к Перекопу – третья ещё была на правом берегу у Одессы, как и приданные вскоре армии три горные и три кавалерийские румынские бригады.В первой декаде октября в результате взаимодействия с 1-й танковой и 17-й общевойсковой армиями группы армий "Юг" войска советского Южного фронта под Мелитополем были разгромлены, и на Перекопе сконцентрировались почти все силы 11-й армии – она готова была к штурму.Противостояла им специально сформированная для обороны Крымских перешейков 51-я армия генерал-полковника Фёдора Исидоровича Кузнецова. К 30 сентября немецкие дивизии оттеснили её соединения от Турецкого вала на Ишуньские позиции. В это время советским командованием было принято решение отказаться от дальнейшей обороны Одессы и перебросить защищавшую её Приморскую армию в Крым. Последние подразделения покинули Одессу 16 октября, но на север Крымского полуострова армию успели полностью перебросить только 23 октября – на начало штурма Ишуньских позиций она опоздала.18 октября оборонительные порядки трёх полков 156-й дивизии подверглись 3-часовой бомбардировке и артобстрелу. Разведанные немцами особенно мощные укрепления разносили специально присланные в 54-й ак 36 150-мм гаубиц, 4 240-мм гаубицы, 4 305-мм мортиры (все производства чешского концерна "Шкода"), одна немецкая 355-мм гаубица и дивизион реактивных шестиствольных миномётов. И эта, приданная, вся и остальная артиллерия, собранная почти со всей 11-й армии, включая 88-мм зенитки, недостатка в снарядах не знала. Немцы перепахали наши оборонительные позиции снарядами, сильно деморализовав этим личный состав. А потом вперёд пошла пехота при поддержке самоходок StuG III*.Хотя 156-я стрелковая дивизия (сд), некоторые подразделения прибывшей из Одессы 157-й сд и два Перекопских отряда моряков и понесли тяжёлые потери, Ишуньские позиции они без боя не оставили. Отдельные здания превращённого в укрепрайон Бромового завода переходили из рук в руки по 7-8 раз. Контрудары наносили, в том числе, конники 48-й кавалерийской дивизии (кд).К вечеру 19 октября враг прорвалась к устью реки Чатырлык. Оборонявший бромный завод 183-й разведбат 156-й сд почти полностью полёг, его командир и комиссар застрелились, из окружения смогли вырваться только пулемётчики. Попавший в плен к немцам капитан из штаба дивизии показал им на допросе: "Части морально разложены, после боёв на Перекопе небоеспособны, особенно ухудшило боевой дух пополнение азербайджанцами и грузинами из Батуми, усилившее разложение личного состава". Кроме того нужно отметить, что у дивизионной артиллерии закончились боеприпасы – тыловики не обеспечили подвоз из Керчи, где они штабелями лежали на причалах. Потом виновные понесли за это наказание.На следующий день 48-я кд вместе со 157-й сд, усиленные танковым полком и дивизионом "катюш", атаковали врага и отбросили севернее деревни Ишунь. Но 21 октября враг, нарастив силы, отбросил их обратно и захватил плацдарм на южном берегу реки Чатырлык.22 октября для лучшего управления оборонявшими Крым войсками было создано командование войск Крыма во главе с вице-адмиралом Гордеем Ивановичем Левченко. Но эти меры не помогли. У сражавшихся южнее Ишуни дивизий почти не было воздушного прикрытия, зениток, тяжёлых орудий. Основные силы Приморской армии прибыли, когда советские войска уже были сбиты с хорошо подготовленных Ишуньских позиций, и бой им приходилось принимать практически в голой степи. Нередко у бойцов не было даже лопат, чтобы окопаться.К 27 октября немцы оттеснили войска Приморской и 51-й армии от Чатырлыка на юг, а к 28 числу прорвали их оборону в трёх местах и вырвались на оперативный простор.Ведущий российский военный историк Алексей Валерьевич Исаев (в интервью автору статьи):"Эрих фон Манштейн был человеком, который виртуозно владел техникой операций подвижных соединений. Не зря он планировал план разгрома Франции, не зря он командовал пятьдесят шестым моторизованным корпусом в Прибалтике. И даже будучи лишён полноценных танковых соединений, он всегда стремился создавать подвижные отряды, которые могли прорваться в глубину на автомашинах, на артиллерийских тягачах и захватывать важные пункты. Именно так произошло в октябре 1941 года в Крыму. Немцы сумели блокировать Приморскую армию, связать её боем и одновременно вдоль западного побережья Крыма бросить в её тыл, в глубину, (фактически даже на Севастополь), передовые отряды. И эти передовые отряды, в которые входили, в том числе, румынские моторизованные подразделения, сумели выйти к Бахчисараю и отрезать Приморской армии прямую дорогу на Севастополь".В результате вражеских прорывов войска Крыма оказались разделёнными: 51-я армия стала отступать в сторону Керченского полуострова, а Приморская кружным путём через Крымские горы – к Севастополю. Однако о том, что подвижные вражеские подразделения перерезали самый короткий путь отхода в штабе армии и в Севастополе узнали не сразу, а узнав, сначала не поверили.Не поверил и командир располагавшейся на север от Севастополя 30-й береговой бронебашенной батареи (БББ) капитан Георгий Александрович Александер. Ему об этом 30 октября донёс с передового корректировочного пункта лейтенант Лев Григорьевич Репков.Юрий Викторович Куликов, старший научный сотрудник Военно-исторического музея фортификационных сооружений в городе Севастополь (в интервью автору статьи):"Он выдвинуся на корпост, ему морячок говорит: "Немцы". Он одного из снайперской винтовки сбил. Надо доложить комбату:– Товарищ комбат, немцы, надо открывать огонь".– Товарищ Репков. Вы ошибаетесь – немцев в этом районе быть не может.– Открывайте огонь, комбат. Немцы наступают.– Я должен запросить у командира дивизиона.Тут начинают Репкова обстреливать, мины летят, разрываются. Он тангенту радиостанции зажимает… и комбат понимает, что всё – это война, мирное время ушло. И он даёт команду: "Репков, держись!"Уже 1 ноября немцы оккупировали Бахчисарай. В советских штабах об этом узнали довольно поздно, поэтому погибло много людей, которые в этот день и следующий пытались по дороге Севастополь-Симферополь доехать до линии фронта или же от неё. 2 ноября погиб герой обороны Одессы, человек, сформировавший легендарный 1-й черноморский полк морской пехоты, полковник Яков Иванович Осипов. Его разгромленная часть остановилась чуть южнее Симферополя (сейчас это район города Симферополя – Украинка). Он поехал, как он думал, в тыл, в штаб 25-й дивизии, в современное Лозовое (южная окраина Симферополя). И тут машина напоролась на вражеских автоматчиков. Они её обстреляли – Осипов погиб, но шофёр уцелел и смог вывезти тело обратно к морпехам.Перед защитниками Севастополя возникла сложная задача. Войск в городе почти не было – нужно было продержаться несколько дней, пока Приморская армия пешком через Крымские горы, через безлесные горные пастбища яйлы доберётся до Севастополя. Выручили морская пехота и береговая артиллерия.Уже 1 ноября 30-я батарея** разнесла вражескую крупнокалиберную батарею, развернувшуюся северо-восточнее Бахчисарая. Всего в этот день из своих 305-мм орудий она провела 5 стрельб, а на следующий – 7. Артиллеристы подловили на привале вражескую роту мотопехоты и уничтожили и её, и 30 грузовиков.К 30 октября в Севастополь из Новороссийска перебросили кораблями свежесформированную 8-ю бригаду морской пехоты. На следующий день она заняла позиции по реке Кача и в дальнейшем, отходя с рубежа на рубеж, всё время вставала перед противником заслоном. В тот же 4-й (северный) сектор обороны Севастополя были брошены все имевшиеся подразделения морской пехоты: рота, сформированная из спортсменов Черноморского флота, стрелковый батальона береговой службы и т.д. 7 ноября из Ялты перебросили в Севастополь отошедшую с севера полуострова потрёпанную 7-ю бригаду морской пехоты (роту и два батальона). Она заняла позиции в районе Меккензиевых гор. Но главную роль в задержке противника сыграла всё же береговая и корабельная артиллерия.Постепенно к 9 ноября к Севастополю подтянулись и остальные части Приморской армии. Севастопольский оборонительный район возглавил её командующий генерал-майор Иван Ефимович Петров. К 16 ноября попытки штурма города полностью прекратились. Манштейн понял, что с наскока взять Севастополь не удастся – нужно стянуть к нему силы, дать людям передышку, подвезти боеприпасы, и потом уже идти на приступ.Что касается отступившей на Керченский полуостров 51-й армии – зацепиться за него она не смогла и под давлением 42-го армейского корпуса немцев (3 дивизии) эвакуировалась на Таманский полуостров.За допущенный бардак, большие потери и сдачу Керчи командующего войсками Крыма вице-адмирала Левченко уже 1 декабря арестовали. Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к 10 годам лагерей. Однако за провинившегося лично перед Сталиным заступился и поручился командующий ВМФ СССР адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Левченко помиловали, понизив сразу на два звания до капитана 1-го ранга, и отправили командовать Кронштадтской военно-морской базой. Он потом ещё стал причиной гибели десанта на остров Соммерс в Финском заливе, но это уже отдельная история.Ну а защитники Севастополя стали готовиться ко 2-му (по советской версии) и к 1-му (по немецкой) штурму города, который начался 17 декабря 1941 года.* В советской мемуарной и научной литературе часто встречались утверждения о боях с танкам. Однако, в составе 11-й армии подвижных соединений не было вообще. Какое-то количество танков имелось в румынских моторизованных подразделениях.** 30-я батарея состояла из двух двухорудиных (305 мм.) башен с линкора "Полтава".
https://ukraina.ru/20251010/god-1941-y-melitopolskiy-kotl-1069863881.html
https://ukraina.ru/20241031/1058484280.html
https://ukraina.ru/20261001/1057814812.html
https://ukraina.ru/20181031/1021605730.html
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история, история ссср, история новороссии, севастополь, крым, одесса, левченко, красная армия, черноморский флот, нквд, вермахт, великая отечественная война, оборона, 1941-ый
История, История, история СССР, история Новороссии, Севастополь, Крым, Одесса, Левченко, Красная Армия, Черноморский флот, НКВД, вермахт, Великая Отечественная война, оборона, 1941-ый

Крымская оборонительная: 85 лет первому штурму второй обороны Севастополя

08:01 18.10.2026
 
© ФотоКрымская оборонительная операция (карта из социальных сетей)
Крымская оборонительная операция (карта из социальных сетей) - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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18 октября 1941 года 11-я армия генерала Эриха фон Манштейна пошла на штурм Ишуньских позиций Красной армии на Перекопском перешейке. С этого момента принято отсчитывать начало Крымской оборонительной операции – первого акта противостояния за самый, пожалуй, обильно политый кровью полуостров в нашей, а может и в мировой истории
Крымский полуостров всегда имел и имеет в Черноморском регионе стратегическое значение. Узнав об основании Севастополя, турецкий султан изрёк: "пока Крым в руках России, Османскую империю можно сравнивать с домом без дверей, в который каждую минуту беспрепятственно могут явиться воры". Князь Потёмкин эту же мысль изложил более лаконично: "Кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом. Кто владеет Крымом, тот владеет Чёрным морем".
Для Третьего Рейха Крым в руках СССР был вообще стратегически опасен – он находился слишком близко от румынских нефтяных вышек и нефтеперерабатывающих заводов, которые давали вермахту большую часть топлива. Нынче не выяснить, кто придумал крылатое выражение "Крым – непотопляемый авианосец", но уже в 30-е годы прошлого века его вовсю использовали британская и немецкая пресса.
На штурм Крыма у немцев была нацелена 11-я армия, которой командовал генерал-полковник Ойген фон Шоберт. Однако, 12 сентября его угораздило приземлиться на своём штабном самолёте на советское минное поле, и он открыл счёт погибших на Восточном фронте немецких генерал-полковников.
Взамен ему на армию назначили прибывшего из Прибалтики генерала пехоты Эриха фон Манштейна, который там командовал корпусом. Когда он прибыл 17 сентября в Николаев в штаб 11-й армии, её XXX армейский и XXXXIX горный (немцы серьёзно подходили к вопросу противостояния в Крымских горах) корпуса, по 3 дивизии в каждом, преследовали отступавшие в восточном направлении от Днепра 18-ю и 9-ю армии Южного фронта. Передовая вскоре замерла в районе Мелитополя. Тем временем LIV-й армейский корпус двумя дивизиями повернул к Перекопу – третья ещё была на правом берегу у Одессы, как и приданные вскоре армии три горные и три кавалерийские румынские бригады.
В первой декаде октября в результате взаимодействия с 1-й танковой и 17-й общевойсковой армиями группы армий "Юг" войска советского Южного фронта под Мелитополем были разгромлены, и на Перекопе сконцентрировались почти все силы 11-й армии – она готова была к штурму.
Мелитопольский котёл 1941 года - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября 2025, 08:00История
Год 1941-й: Мелитопольский "котёл"9 октября 1941 года закончились бои в районе очередного немецкого "котла", в который вермахт замкнул очередные две советские армии. В результате немцы захватили Мелитополь, Мариуполь и получил прямую дорогу на Таганрог и Ростов. Но не всё в этой истории так однозначно беспросветно, как кажется при первом взгляде
Противостояла им специально сформированная для обороны Крымских перешейков 51-я армия генерал-полковника Фёдора Исидоровича Кузнецова. К 30 сентября немецкие дивизии оттеснили её соединения от Турецкого вала на Ишуньские позиции. В это время советским командованием было принято решение отказаться от дальнейшей обороны Одессы и перебросить защищавшую её Приморскую армию в Крым. Последние подразделения покинули Одессу 16 октября, но на север Крымского полуострова армию успели полностью перебросить только 23 октября – на начало штурма Ишуньских позиций она опоздала.
18 октября оборонительные порядки трёх полков 156-й дивизии подверглись 3-часовой бомбардировке и артобстрелу. Разведанные немцами особенно мощные укрепления разносили специально присланные в 54-й ак 36 150-мм гаубиц, 4 240-мм гаубицы, 4 305-мм мортиры (все производства чешского концерна "Шкода"), одна немецкая 355-мм гаубица и дивизион реактивных шестиствольных миномётов. И эта, приданная, вся и остальная артиллерия, собранная почти со всей 11-й армии, включая 88-мм зенитки, недостатка в снарядах не знала. Немцы перепахали наши оборонительные позиции снарядами, сильно деморализовав этим личный состав. А потом вперёд пошла пехота при поддержке самоходок StuG III*.
Хотя 156-я стрелковая дивизия (сд), некоторые подразделения прибывшей из Одессы 157-й сд и два Перекопских отряда моряков и понесли тяжёлые потери, Ишуньские позиции они без боя не оставили. Отдельные здания превращённого в укрепрайон Бромового завода переходили из рук в руки по 7-8 раз. Контрудары наносили, в том числе, конники 48-й кавалерийской дивизии (кд).
Командующий 11-й армией Эрих фон Манштейн. Южный фронт, февраль 1942 года
Командующий 11-й армией Эрих фон Манштейн. Южный фронт, февраль 1942 года
Командующий 11-й армией Эрих фон Манштейн. Южный фронт, февраль 1942 года
К вечеру 19 октября враг прорвалась к устью реки Чатырлык. Оборонявший бромный завод 183-й разведбат 156-й сд почти полностью полёг, его командир и комиссар застрелились, из окружения смогли вырваться только пулемётчики. Попавший в плен к немцам капитан из штаба дивизии показал им на допросе: "Части морально разложены, после боёв на Перекопе небоеспособны, особенно ухудшило боевой дух пополнение азербайджанцами и грузинами из Батуми, усилившее разложение личного состава". Кроме того нужно отметить, что у дивизионной артиллерии закончились боеприпасы – тыловики не обеспечили подвоз из Керчи, где они штабелями лежали на причалах. Потом виновные понесли за это наказание.
На следующий день 48-я кд вместе со 157-й сд, усиленные танковым полком и дивизионом "катюш", атаковали врага и отбросили севернее деревни Ишунь. Но 21 октября враг, нарастив силы, отбросил их обратно и захватил плацдарм на южном берегу реки Чатырлык.
22 октября для лучшего управления оборонявшими Крым войсками было создано командование войск Крыма во главе с вице-адмиралом Гордеем Ивановичем Левченко. Но эти меры не помогли. У сражавшихся южнее Ишуни дивизий почти не было воздушного прикрытия, зениток, тяжёлых орудий. Основные силы Приморской армии прибыли, когда советские войска уже были сбиты с хорошо подготовленных Ишуньских позиций, и бой им приходилось принимать практически в голой степи. Нередко у бойцов не было даже лопат, чтобы окопаться.
Юнга Боря Кулешин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября 2024, 08:00История
Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"30 октября 1941 года неожиданно для советского командования началась оборона Севастополя: одно из самых трагичных и кровавых, и при этом одно из самых героических событий Великой Отечественной войны. Она стала одной из причин провала немецкого Drang nach Osten, который через полгода после падения города превратился "драп на вестен"
К 27 октября немцы оттеснили войска Приморской и 51-й армии от Чатырлыка на юг, а к 28 числу прорвали их оборону в трёх местах и вырвались на оперативный простор.
Ведущий российский военный историк Алексей Валерьевич Исаев (в интервью автору статьи):
"Эрих фон Манштейн был человеком, который виртуозно владел техникой операций подвижных соединений. Не зря он планировал план разгрома Франции, не зря он командовал пятьдесят шестым моторизованным корпусом в Прибалтике. И даже будучи лишён полноценных танковых соединений, он всегда стремился создавать подвижные отряды, которые могли прорваться в глубину на автомашинах, на артиллерийских тягачах и захватывать важные пункты. Именно так произошло в октябре 1941 года в Крыму. Немцы сумели блокировать Приморскую армию, связать её боем и одновременно вдоль западного побережья Крыма бросить в её тыл, в глубину, (фактически даже на Севастополь), передовые отряды. И эти передовые отряды, в которые входили, в том числе, румынские моторизованные подразделения, сумели выйти к Бахчисараю и отрезать Приморской армии прямую дорогу на Севастополь".
© РИА Новости . В. ГаспарянцАдмирал Гордей Левченко (фото 1956 года)
Адмирал Гордей Левченко (фото 1956 года) - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . В. Гаспарянц
Адмирал Гордей Левченко (фото 1956 года)
В результате вражеских прорывов войска Крыма оказались разделёнными: 51-я армия стала отступать в сторону Керченского полуострова, а Приморская кружным путём через Крымские горы – к Севастополю. Однако о том, что подвижные вражеские подразделения перерезали самый короткий путь отхода в штабе армии и в Севастополе узнали не сразу, а узнав, сначала не поверили.
Не поверил и командир располагавшейся на север от Севастополя 30-й береговой бронебашенной батареи (БББ) капитан Георгий Александрович Александер. Ему об этом 30 октября донёс с передового корректировочного пункта лейтенант Лев Григорьевич Репков.
Юрий Викторович Куликов, старший научный сотрудник Военно-исторического музея фортификационных сооружений в городе Севастополь (в интервью автору статьи):
Генерал-полковник Иван Петров - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
1 октября, 07:58История
Генерал Петров – защитник Одессы, Крыма и Кавказа30 сентября исполнилось 128 лет со дня рождения генерала Ивана Ефимовича Петрова, который в годы Великой Отечественной войны командовал Приморской армией, внёс неоценимый вклад в оборону Одессы, Севастополя и Кавказа
"Он выдвинуся на корпост, ему морячок говорит: "Немцы". Он одного из снайперской винтовки сбил. Надо доложить комбату:
– Товарищ комбат, немцы, надо открывать огонь".
– Товарищ Репков. Вы ошибаетесь – немцев в этом районе быть не может.
– Открывайте огонь, комбат. Немцы наступают.
– Я должен запросить у командира дивизиона.
Тут начинают Репкова обстреливать, мины летят, разрываются. Он тангенту радиостанции зажимает… и комбат понимает, что всё – это война, мирное время ушло. И он даёт команду: "Репков, держись!"
Уже 1 ноября немцы оккупировали Бахчисарай. В советских штабах об этом узнали довольно поздно, поэтому погибло много людей, которые в этот день и следующий пытались по дороге Севастополь-Симферополь доехать до линии фронта или же от неё. 2 ноября погиб герой обороны Одессы, человек, сформировавший легендарный 1-й черноморский полк морской пехоты, полковник Яков Иванович Осипов. Его разгромленная часть остановилась чуть южнее Симферополя (сейчас это район города Симферополя – Украинка). Он поехал, как он думал, в тыл, в штаб 25-й дивизии, в современное Лозовое (южная окраина Симферополя). И тут машина напоролась на вражеских автоматчиков. Они её обстреляли – Осипов погиб, но шофёр уцелел и смог вывезти тело обратно к морпехам.
© "Военный альбом"Разрушенная башня 30-й бронебашенной батареи в Севастополе (немецкое фото)
Разрушенная башня 30-й бронебашенной батареи в Севастополе (немецкое фото)
© "Военный альбом"
Разрушенная башня 30-й бронебашенной батареи в Севастополе (немецкое фото)
Перед защитниками Севастополя возникла сложная задача. Войск в городе почти не было – нужно было продержаться несколько дней, пока Приморская армия пешком через Крымские горы, через безлесные горные пастбища яйлы доберётся до Севастополя. Выручили морская пехота и береговая артиллерия.
Уже 1 ноября 30-я батарея** разнесла вражескую крупнокалиберную батарею, развернувшуюся северо-восточнее Бахчисарая. Всего в этот день из своих 305-мм орудий она провела 5 стрельб, а на следующий – 7. Артиллеристы подловили на привале вражескую роту мотопехоты и уничтожили и её, и 30 грузовиков.
К 30 октября в Севастополь из Новороссийска перебросили кораблями свежесформированную 8-ю бригаду морской пехоты. На следующий день она заняла позиции по реке Кача и в дальнейшем, отходя с рубежа на рубеж, всё время вставала перед противником заслоном. В тот же 4-й (северный) сектор обороны Севастополя были брошены все имевшиеся подразделения морской пехоты: рота, сформированная из спортсменов Черноморского флота, стрелковый батальона береговой службы и т.д. 7 ноября из Ялты перебросили в Севастополь отошедшую с севера полуострова потрёпанную 7-ю бригаду морской пехоты (роту и два батальона). Она заняла позиции в районе Меккензиевых гор. Но главную роль в задержке противника сыграла всё же береговая и корабельная артиллерия.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2018
31 октября 2018, 12:52
Севастополь может быть только русским или вообще не быть77 лет назад, 30 октября 1941 года началась оборона Севастополя от немецко-румынских войск под общим командованием генерала пехоты Эриха фон Манштейна. К концу осады Манштейн стал генерал-фельдмаршалом: свои высшие звания и награды он получил именно за кампанию в Крыму и взятие Севастополя
Постепенно к 9 ноября к Севастополю подтянулись и остальные части Приморской армии. Севастопольский оборонительный район возглавил её командующий генерал-майор Иван Ефимович Петров. К 16 ноября попытки штурма города полностью прекратились. Манштейн понял, что с наскока взять Севастополь не удастся – нужно стянуть к нему силы, дать людям передышку, подвезти боеприпасы, и потом уже идти на приступ.
Что касается отступившей на Керченский полуостров 51-й армии – зацепиться за него она не смогла и под давлением 42-го армейского корпуса немцев (3 дивизии) эвакуировалась на Таманский полуостров.
За допущенный бардак, большие потери и сдачу Керчи командующего войсками Крыма вице-адмирала Левченко уже 1 декабря арестовали. Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к 10 годам лагерей. Однако за провинившегося лично перед Сталиным заступился и поручился командующий ВМФ СССР адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Левченко помиловали, понизив сразу на два звания до капитана 1-го ранга, и отправили командовать Кронштадтской военно-морской базой. Он потом ещё стал причиной гибели десанта на остров Соммерс в Финском заливе, но это уже отдельная история.
© ФотоСергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
Сергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма Битва за Севастополь, 2015 год - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото
Сергей Барковский в роли адмирала Филиппа Октябрьского и Валерий Гришко в роли генерала Ивана Петрова. Кадр из фильма "Битва за Севастополь", 2015 год
Ну а защитники Севастополя стали готовиться ко 2-му (по советской версии) и к 1-му (по немецкой) штурму города, который начался 17 декабря 1941 года.
* В советской мемуарной и научной литературе часто встречались утверждения о боях с танкам. Однако, в составе 11-й армии подвижных соединений не было вообще. Какое-то количество танков имелось в румынских моторизованных подразделениях.
** 30-я батарея состояла из двух двухорудиных (305 мм.) башен с линкора "Полтава".
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