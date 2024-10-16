Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
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Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ
Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ - 16.10.2024 Украина.ру
Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ
Президент США Джозеф Байден до конца недели намерен собрать в Германии заседание с тремя главами западных государств. На заседании "квартета" бедут рассмотрены военные поставки на Украину, сообщает американский телеканал CNN
2024-10-16T12:26
2024-10-16T12:26
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Байден намерен встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. По информации телеканала, ведущие поставщики оружия на Украину рассматривают возможность дальнейшей поддержки конфликта."Четыре лидера планировали встретиться на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Рамштайн, но встреча была отменена, когда Байден отложил свою зарубежную поездку из-за урагана "Милтон", надвигающегося на юго-восток США. Байден пообещал перенести поездку в Германию, однако перспективы встречи так называемого Европейского квада были неясны", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Владимир Зеленский в пятницу был в ФРГ и получил от Шольца обещание выделить дополнительно 1,5 миллиарда долларов в качестве новой помощи Киеву.По данным Кильского института мировой экономики, важнейшими поставщиками оружия на Украину в вооружённом конфликте с Россией являются США, Германия, Британия и Франция. Как отметили в CNN, с февраля 2022 года они предоставили Киеву прямую военную поддержку на сумму около 90 миллиардов долларов."В последние недели Зеленский отправился в мировое турне, чтобы укрепить поддержку обороны своей страны от России, а президентские выборы в США ставят под сомнение устойчивость этой помощи. Зеленский встретился с вице-президентом Камалой Харрис во время визита в Вашингтон в сентябре, а также лично встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом", - констатировал американский телеканал.Также на эту тему: Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
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новости, германия, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, олаф шольц, cnn, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, эммануэль макрон, британия, сво
Новости, Германия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, CNN, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, Эммануэль Макрон, Британия, СВО

Байден собирает в Германии квартет главных "помощников" ВСУ

12:26 16.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джозеф Байден до конца недели намерен собрать в Германии заседание с тремя главами западных государств. На заседании "квартета" бедут рассмотрены военные поставки на Украину, сообщает американский телеканал CNN
Байден намерен встретиться в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. По информации телеканала, ведущие поставщики оружия на Украину рассматривают возможность дальнейшей поддержки конфликта.
"Четыре лидера планировали встретиться на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Рамштайн, но встреча была отменена, когда Байден отложил свою зарубежную поездку из-за урагана "Милтон", надвигающегося на юго-восток США. Байден пообещал перенести поездку в Германию, однако перспективы встречи так называемого Европейского квада были неясны", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Владимир Зеленский в пятницу был в ФРГ и получил от Шольца обещание выделить дополнительно 1,5 миллиарда долларов в качестве новой помощи Киеву.
По данным Кильского института мировой экономики, важнейшими поставщиками оружия на Украину в вооружённом конфликте с Россией являются США, Германия, Британия и Франция. Как отметили в CNN, с февраля 2022 года они предоставили Киеву прямую военную поддержку на сумму около 90 миллиардов долларов.
"В последние недели Зеленский отправился в мировое турне, чтобы укрепить поддержку обороны своей страны от России, а президентские выборы в США ставят под сомнение устойчивость этой помощи. Зеленский встретился с вице-президентом Камалой Харрис во время визита в Вашингтон в сентябре, а также лично встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом", - констатировал американский телеканал.
Также на эту тему: Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
 
НовостиГерманияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийОлаф ШольцCNNВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьЭммануэль МакронБританияСВО
 
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