Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов - 16.10.2024 Украина.ру
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Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов - 16.10.2024 Украина.ру
Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
Из-за размещения штаба командования по координации военной помощи НАТО Киеву в немецком Висбадене этот город ждёт дурная слава и печальная судьба. Об этом 16 октября РИА "Новости" заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-10-16T11:33
2024-10-16T11:33
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нато
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сво
военная помощь
рютте
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"Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов.Так он оценил перспективу размещения в немецком городе штаба командования по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU). Об этих планах 14 октября в Висбадене рассказал новый генсек НАТО Марк Рютте.Генсек военно-политического блока уверен, что NSATU способна изменить ситуацию на поле боя. Рогов в свою очередь заметил, что Германия не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине."США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - сказал Рогов.Тем временем Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский Также на эту тему: Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
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новости, германия, россия, украина, владимир рогов, нато, общественная палата, сво, военная помощь, рютте, украина-нато
Новости, Германия, Россия, Украина, Владимир Рогов, НАТО, общественная палата, СВО, военная помощь, Рютте, Украина-НАТО

Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов

11:33 16.10.2024
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
Читать в
Из-за размещения штаба командования по координации военной помощи НАТО Киеву в немецком Висбадене этот город ждёт дурная слава и печальная судьба. Об этом 16 октября РИА "Новости" заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов.
Так он оценил перспективу размещения в немецком городе штаба командования по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU). Об этих планах 14 октября в Висбадене рассказал новый генсек НАТО Марк Рютте.
Генсек военно-политического блока уверен, что NSATU способна изменить ситуацию на поле боя. Рогов в свою очередь заметил, что Германия не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине.
"США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - сказал Рогов.
Тем временем Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский
Также на эту тему: Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
 
НовостиГерманияРоссияУкраинаВладимир РоговНАТОобщественная палатаСВОвоенная помощьРюттеУкраина-НАТО
 
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