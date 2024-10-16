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Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов - 16.10.2024 Украина.ру
Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
Из-за размещения штаба командования по координации военной помощи НАТО Киеву в немецком Висбадене этот город ждёт дурная слава и печальная судьба. Об этом 16 октября РИА "Новости" заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-10-16T11:33
2024-10-16T11:33
2024-10-16T11:33
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"Вместо того, чтобы прославлять Висбаден как один из старейших курортов в Европе, этот город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов", - сказал Рогов.Так он оценил перспективу размещения в немецком городе штаба командования по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU). Об этих планах 14 октября в Висбадене рассказал новый генсек НАТО Марк Рютте.Генсек военно-политического блока уверен, что NSATU способна изменить ситуацию на поле боя. Рогов в свою очередь заметил, что Германия не сделала никаких исторических выводов, идя на поводу у англосаксов и все больше втягиваясь в вооруженный конфликт на Украине."США и Британия грамотно провоцируют Германию на самоубийственные действия", - сказал Рогов.Тем временем Британия готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ - Сырский Также на эту тему: Новый штаб НАТО в Германии погубит Украину — депутат Госдумы
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новости, германия, россия, украина, владимир рогов, нато, общественная палата, сво, военная помощь, рютте, украина-нато
Новости, Германия, Россия, Украина, Владимир Рогов, НАТО, общественная палата, СВО, военная помощь, Рютте, Украина-НАТО
Рогов рассказал, какой город ждет дурная слава и печальная судьба места поддержки современных нацистов
Из-за размещения штаба командования по координации военной помощи НАТО Киеву в немецком Висбадене этот город ждёт дурная слава и печальная судьба. Об этом 16 октября РИА "Новости" заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов