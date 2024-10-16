https://ukraina.ru/20241016/1058120046.html

Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи

Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи - 16.10.2024 Украина.ру

Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи

Более 40% поляков выступают против приёма украинских беженцев, а 44% считают, что Украине придётся отказаться от части своей территории. При этом польские политики всё чаще высказывают претензии к украинцам.

2024-10-16T05:39

2024-10-16T05:39

2024-10-16T05:39

украина

польша

волынь

ес

украина.ру

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_eca71a8f38e43395b30b76568432bb00.jpg.webp

Во вторник, 15 октября, министр обороны Польши и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий Владислав Косиняк-Камыш дал большое интервью влиятельному польскому порталу Interia.pl. Формально оно приурочено к годовщине прихода леволибералов к власти, однако значительная часть интервью посвящена украинской проблематике. Редакция даже вынесла это в заголовок, который гласит "Правительство ставит условия Украине. Косиняк-Камыш: Это может стать неожиданностью".Под "неожиданностью" лидер Польской народной партии имел в виду, что в вопросе "Волынской резни" его позиции полностью совпадают с позициями премьера Польши и лидера либеральной "Гражданской коалиции" Дональда Туска. И состоят они в том, "что Украина не вступит в ЕС, пока не рассчитается с трагедией Волыни, пока не взглянет правде в глаза"."Я считаю, что постановка именно этого важного для поляков вопроса в контексте вступления Украины в Евросоюз – это самый честный подход, который только можно представить. Потому что мы не ставим этот вопрос условием гуманитарной или военной поддержки. Мы помогали и продолжаем безоговорочно помогать там, где на кону стоят жизни людей и где мы считаем, что можем помочь России проиграть войну. Но вступление в ЕС – это не вопрос "быть или не быть" для Украины, это вопрос возможности развития, более высокого роста ВВП, это их шанс. Потому мы можем рядом с условиями от ЕС поставить наше этическое и историческое условие относительно Волыни", – заявил Косиняк-Камыш.После этого разговор перешёл к гражданам Украины, находящимся на территории Польши, в частности, к провалившейся идее создания на польской территории "Украинского легиона". И тут министр обороны Польши не сдерживал себя."Дело в том, что наше общество очень возмущено видом молодых людей с Украины, которые ездят на самых лучших автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях. И это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, образование, льготы, поставки оружия и другую помощь украинцам", – сказал он.Делая подобное заявление, Владислав Косиняк-Камыш был явно знаком с изменившимся отношением поляков к беженцам с Украины. Как засвидетельствовал свежий опрос польского Центра изучения общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS), результаты которого были обнародованы в конце прошлой недели, ныне 40% поляков выступают против приёма их страной украинских беженцев. Это в 13 с лишним раз больше, чем в марте 2022 года – тогда таких противников было лишь 3%.Самой низкой за два с половиной года является и доля поляков, выступающих за приём беженцев с Украины: хотя таких людей всё ещё чуть больше половины (53%), но это ощутимо ниже, чем в начале СВО – тогда такой приём поддерживали 94% опрошенных. В CBOS отмечают, что на протяжении всего 2022 года приём украинских беженцев поддерживали более 80% опрошенных, а резкое падение по этому вопросу произошло в 2023-м, что социологи связывают с "зерновым кризисом".Стоит отметить, что ухудшение отношения поляков ощущают и сами граждане Украины, находящиеся в Польше. Также в конце прошлой недели исследовательская компания Openfield обнародовала результаты опроса двух категорий украинцев: беженцев, прибывших в Польшу после начала СВО, и трудовых мигрантов, находившихся в этой стране ранее. Как "очень положительное" оценили отношение поляков к себе лишь 1,5% гастарбайтеров и 5,2% беженцев (год назад этот показатель составлял, соответственно, 6,2% и 8%). А 24% украинских трудовых мигрантов и 22% беженцев считают отношение поляков к себе негативным – хотя год назад таких ответов "практически не было".При этом опрос CBOS показал, что относительно приёма украинских беженцев, как и по большинству других вопросов, Польша разделена политически. Сторонники правящей коалиции это в основном поддерживают: среди избирателей "Левых" таких 81%, "Гражданской коалиции" – 71%, блока "Третий путь" (куда входит Польская народная партия) – 72%. В оппозиционных и правых партиях поддержка приёма украинцев ощутимо ниже: в "Конфедерации" – 52% (45% против), в партии "Право и Справедливость" – 49% (42% против). Однако падение поддержки наблюдается во всём политическом спектре Польши, потому неудивительно, что лидер "народников" сделал украиноскептические заявления.CBOS также спросил, следует ли польским властям вернуть на Украину мужчин мобилизационного возраста. Эту идею поддержали более двух третей респондентов (67%), против выступили лишь чуть более одной пятой части (22%). Против такого решения в основном выступают только избиратели "Левых". Подавляющее большинство респондентов, голосующих за другие партии, высказались за, особенно электорат "Конфедерации".Что же касается российско-украинского конфликта, то 46% опрошенных CBOS поляков поддерживают продолжение Украиной боевых действий, а 39% выступают за мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Киева. При этом почти половина поляков (44%) считает: конфликт закончится тем, что Украине придется отдать часть своей территории. Лишь 19% опрошенных думают, что россияне уйдут с территорий, занятых с начала СВО, 6% – что Украина выйдет на границы 1991 года, а 4% – что Россия захватит всю территорию Украины.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский, результаты опроса CBOS симптоматичны, но не вызывают особого удивления."Во-первых, все рассудительные люди предвидели, что рано или поздно основанное на эмоциях положительное отношение к украинцам закончится. Причём закончится естественным способом – люди устанут от этой проблемы, у людей на первый план выйдут их собственные проблемы, в первую очередь экономического характера. Как по мне, нынешний показатель в 53% поддержки приёма украинских беженцев является ещё достаточно высоким.Во-вторых, продолжающаяся война на Украине сделала отпечаток на ментальности поляков, которые попросту начинают бояться, что в эту войну будет напрямую втянута Польша. А в-третьих, как и прогнозировалось, нарастают конфликты между поляками и украинцами. В больших городах они не настолько заметны, а вот в небольших населённых пунктах они видны отчётливо. Там просто очевидны столкновения на культурном и даже цивилизационном уровне", – считает польский журналист.Добавлю, что таких столкновений хватает и в больших городах. Так, утром 15 октября во Вроцлаве (где более 180 тысяч граждан Украины из 900 тысяч реально проживающих в агломерации людей) вновь появились бандеровские граффити. Неизвестные нарисовали красно-чёрный флаг и написали "Слава УПА*" на украинском языке. Причём сделано это на памятнике полякам, убитым на Восточных Кресах (Восточном приграничье, то есть на Волыни и Галичине, ныне входящих в состав Украины).Мачей Вишнёвский также обратил внимание на то, что почти половина поляков считает: Украина вынуждена будет отдать часть своих территорий в результате конфликта."Это весьма неожиданно, однако речь идёт лишь о трансформации желания, чтобы эта война, наконец, завершилась. Причём завершилась в том смысле, чтобы она перестала быть угрозой для них лично, не стала региональной и тем более мировой. Именно в связи с этим значительная часть выступает за отправку на Украину её граждан мужского пола в мобилизационном возрасте.И дело не только в том, чтобы убрать их с глаз долой. Не стоит забывать о столкновении социально-экономических интересов: о доступе к медицине и образованию, социальным льготам и выплатам, занятии бизнесом. Во всех этих сферах полякам становится всё сложнее, а украинцам – всё проще, и это ведёт к раздражению в польском обществе. И этот процесс, к сожалению, будет нарастать", – считает он.По мнению Вишнёвского, вопрос Волыни, который в последнее время активнее поднимают в Варшаве, имеет определённое влияние на спад поддержки поляками приёма украинских беженцев, но не основное."Я бы не демонизировал эту проблему. Вопрос Волыни занимает важное место в польской ментальности, но столкновение социально-экономических интересов, на бытовом уровне, куда важнее для простых людей. Поляки считают, что украинцы получают льготы и деньги, которые причитаются гражданам Польши, и считают это несправедливым. Поляки также опасаются – другой вопрос, обоснованно или нет, – что украинцы займут их рабочие места и вообще место в социально-экономической системе Польши", – считает редактор портала Strajk.pl.О позиции польской власти в отношении к российско-украинскому конфликту - в статье "Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

польша

волынь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

украина, польша, волынь, ес, украина.ру, эксклюзив