https://ukraina.ru/20241016/1058118250.html

"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма

"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма - 16.10.2024 Украина.ру

"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма

В Волчанске ВС РФ основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. Более того, российские бойцы постоянно утюжат места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-16T04:00

2024-10-16T04:00

2024-10-16T04:00

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волчанск

россия

чугуев

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спецоперация

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Спецназ ВСУ зашел на территорию Агрегатного завода в Волчанске и попытался там удержаться. Но российские авиабомбы сделали свое дело, сообщил эксперт.После чего противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений, отметил полковник запаса.Более того, в Волчанске российские войска основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. У ВС РФ сейчас там полный огневой контроль, подчеркнул Алёхин.Плацдармы всегда захватываются с одной целью: нарастить дальнейшее наступление. Российские плацдармы под Волчанском и Липцами расширяются. При этом ВСУ пытаются минировать асфальтированные дороги на Липцевском участке, добавил полковник запаса."Враг понимает, что наступает распутица, когда минировать посадки уже бесполезно. Но и мы установили огневой контроль над трассой "Крым-Харьков-Белгород-Москва", а также над дорогой через Слатино", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

https://ukraina.ru/20241015/1058076511.html

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новости, волчанск, россия, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, детали, сво, спецоперация, плацдарм