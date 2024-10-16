"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
В Волчанске ВС РФ основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. Более того, российские бойцы постоянно утюжат места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Спецназ ВСУ зашел на территорию Агрегатного завода в Волчанске и попытался там удержаться. Но российские авиабомбы сделали свое дело, сообщил эксперт.
После чего противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений, отметил полковник запаса.
Более того, в Волчанске российские войска основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. У ВС РФ сейчас там полный огневой контроль, подчеркнул Алёхин.
"Более того, мы постоянно утюжим места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Туда достает ствольная артиллерия, которая стреляет с волчанского плацдарма. А наши ВКС там как у себя дома летают", — указал он.
Плацдармы всегда захватываются с одной целью: нарастить дальнейшее наступление. Российские плацдармы под Волчанском и Липцами расширяются. При этом ВСУ пытаются минировать асфальтированные дороги на Липцевском участке, добавил полковник запаса.
"Враг понимает, что наступает распутица, когда минировать посадки уже бесполезно. Но и мы установили огневой контроль над трассой "Крым-Харьков-Белгород-Москва", а также над дорогой через Слатино", — резюмировал собеседник издания.
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