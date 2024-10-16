"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма - 16.10.2024 Украина.ру
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"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма - 16.10.2024 Украина.ру
"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
В Волчанске ВС РФ основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. Более того, российские бойцы постоянно утюжат места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-16T04:00
2024-10-16T04:00
новости
волчанск
россия
чугуев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
детали
сво
спецоперация
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Спецназ ВСУ зашел на территорию Агрегатного завода в Волчанске и попытался там удержаться. Но российские авиабомбы сделали свое дело, сообщил эксперт.После чего противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений, отметил полковник запаса.Более того, в Волчанске российские войска основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. У ВС РФ сейчас там полный огневой контроль, подчеркнул Алёхин.Плацдармы всегда захватываются с одной целью: нарастить дальнейшее наступление. Российские плацдармы под Волчанском и Липцами расширяются. При этом ВСУ пытаются минировать асфальтированные дороги на Липцевском участке, добавил полковник запаса."Враг понимает, что наступает распутица, когда минировать посадки уже бесполезно. Но и мы установили огневой контроль над трассой "Крым-Харьков-Белгород-Москва", а также над дорогой через Слатино", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
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волчанск
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, волчанск, россия, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, детали, сво, спецоперация, плацдарм
Новости, Волчанск, Россия, Чугуев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, детали, СВО, Спецоперация, плацдарм

"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма

04:00 16.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В Волчанске ВС РФ основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. Более того, российские бойцы постоянно утюжат места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Спецназ ВСУ зашел на территорию Агрегатного завода в Волчанске и попытался там удержаться. Но российские авиабомбы сделали свое дело, сообщил эксперт.
После чего противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений, отметил полковник запаса.
Более того, в Волчанске российские войска основательно отсекли попытки ВСУ закрепиться на правом берегу реки Волчья. У ВС РФ сейчас там полный огневой контроль, подчеркнул Алёхин.
"Более того, мы постоянно утюжим места переброски войск противника из Чугуева через Печенеги. Туда достает ствольная артиллерия, которая стреляет с волчанского плацдарма. А наши ВКС там как у себя дома летают", — указал он.
Плацдармы всегда захватываются с одной целью: нарастить дальнейшее наступление. Российские плацдармы под Волчанском и Липцами расширяются. При этом ВСУ пытаются минировать асфальтированные дороги на Липцевском участке, добавил полковник запаса.
"Враг понимает, что наступает распутица, когда минировать посадки уже бесполезно. Но и мы установили огневой контроль над трассой "Крым-Харьков-Белгород-Москва", а также над дорогой через Слатино", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
Роман Алехин интервью
Вчера, 05:34
Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего естьНа Украине ситуация с нехваткой людей на фронте носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять. Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. То есть психологическая сила людей иссякает
 
НовостиВолчанскРоссияЧугуевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВКСдеталиСВОСпецоперацияплацдарм
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Купянский плацдарм доживает последние дни: эксперт раскрыл, как ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Осколе
05:15"Действуем по проверенной тактической схеме": Алёхин о том, как ВС РФ проламывают оборону ВСУ под Курском
05:00Военный эксперт раскрыл, как ВС РФ выбьют ВСУ из Суджи и "на плечах" отступающего врага зайдут в Сумы
04:45"Враг прошел как нож сквозь масло": Алехин рассказал о важности взаимодействия разных силовых структур
04:30Самойлов: Если ВС РФ "разрежут" врага на три части под Курском, то остаткам ВСУ придется бежать до Сум
04:18Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
04:00Самойлов: ВСУ пытаются щупать другие участки границы, чтобы "укусить" и отвлечь ВС РФ под Суджей
04:00"ВКС летают как у себя дома": военный эксперт раскрыл, как бойцы утюжат ВСУ с волчанского плацдарма
03:57Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
03:45"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
03:30"Пехота шла не тупо в лоб": Алехин объяснил, почему на фронте необходимо взаимодействие всех родов войск
03:15"С молчаливого согласия": эксперт о том, разрешат ли Киеву Бухарест и Кишенев напасть на Приднестровье
03:00Бегство или плановое отступление: Самойлов рассказал, успеют ли ВСУ "собрать чемоданы" под Курском
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