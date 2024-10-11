https://ukraina.ru/20241011/1057994900.html

Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон - 11.10.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

У меня часто спрашивают: "Где закончится эта война"? Да в Лондоне. Тут же очень простой принцип. Мы берем Харьков – нас обстреливают из Сум. Нас обстреливают из Сум – мы берем Киев. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не уничтожим всех, кто еще хочет стрелять

2024-10-11T05:01

2024-10-11T05:01

2024-10-11T05:01

интервью

украина

сша

америка

камала харрис

станислав крапивник

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

сво

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А если кто-то захочет пострелять в нас из Европы, придется сжечь всю Европ, считает офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав КрапивникОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.- Станислав, мы знаем, что одна из этих мер – ужесточение нашей ядерной доктриной. Еще такими мерами могут стать удары по объектам Украины на территории стран НАТО (аэродромы в Румынии и логистический центр в Жешуве). Этого хватит? Или надо придумать что-то поинтереснее?- Мы уже неоднократно говорили, что Запад воюет с нами в комфортных для себя условиях. Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки.Мы это видим на примере Франции, которую со своей территорию с помощью наших ребят изгнали страны Центральной и Западной Африки. Франция потеряла большой источник золота (своих шахт у нее нет) и урона (урановую руду они покупали в Африке по мизерным ценам). Точно такие же меры можно применить и в отношении Америки.США сейчас пытаются построить заводы по производству урановой руды. Потому что все топливо, которое поступает на их атомные станции, идет из России. Россия обрабатывает почти 70% урановой руды в мире. Без нас им очень тяжело. То же самое касается титана. В Америке нет своего титана. У них вместо титана есть отдельный сплав, который выходит гораздо дороже (даже в холодную войну с этим были проблемы). Есть еще ряд других экономических аспектов, по которым можно давить.Мы пока ничего такого не делаем. Но я надеюсь, мы к этому придем. США должны ощутить последствия войны на своей шкуре, чтобы их комфорт начал испаряться.- Как быть с тем, что в этом случае мы тоже потеряем в деньгах?- Что-то мы, конечно, потеряем. Но деньги – это деньги, а Родина – это Родина. А мы так или иначе кормим тех, кто хочет нас уничтожить. Может быть, какие-то олигархи на этом хотят заработать. Логики в этом нет.Вернемся к Франции. Их министр финансов обещал разорвать "российскую экономику в клочья", а французские инвесторы получают оплату за их инвестиции в российские дороги в евро. Как это понимать? Ничего им возвращать не надо. Девочки и мальчики, все вопросы к вашим властям, которые пытаются нас уничтожить. Бейте их по голове за то, что они бардак создают.А пока Западу комфортно, он будет делать с нами все, что хочет.- Когда вы сказали, что французские инвестиции помогают стоить наши дороги, что вы имели в виду?- В строительство трассы "Москва-Санкт-Петербург" вкладывались французские банки и инвестиционные фонды.Ребята, даже если вы представляете частные организации, вы относитесь к враждебному государству. Ничего мы вам не вернем. Надо понимать, что эти банки и фонды – представители крупного бизнеса, который может влиять на государство. Это не фермеры, которых можно разогнать водометами и резиновыми пулями.Если они потеряют свои деньги, они будут давить на свои власти, чтобы те пересмотрели свою политику.- А прямой военный ответ по странам Запада возможен в каком именно случае?- Если Великобритания разрешит Украине стрелять ракетами Storm Shadow по любой точке России, речь пойдет о гражданских объектах. Но в этом случае наши гиперзвуковые ракеты могут вылететь с территории Сирии и залететь на Кипр, где стоит крупнейшая на Средиземном море военная база Великобритании.Это был бы идеальный вариант. В этом случае мы напрямую не будем трогать британскую территорию, но сломаем их правила, в соответствии с которыми война должна идти только на Украине. Вы стреляете по нашим, мы стреляем по вашим.Я правда не понимаю, почему Запад своим оружием и специалистами убивает русских, а Россия в ответ стреляет только по Украине. Давайте бить по источнику этого зла.- Технических проблем с ударами по британской базе на Кипре у нас нет?- Абсолютно никаких. Во-первых, у нас большая база в Тартусе. Во-вторых, "Калибры" способны долетать до Кипра из Каспийского моря. В-третьих, мы можем просто включить дурака: "Ну да, какие-то ракеты прилетели. А мы тут причем? Наверное, это какие-то местные группировки, которые не любят англичан".- Теперь очень важный момент. Если мы решимся на такой шаг, на какую именно реакцию противника мы будем рассчитывать?- В Англии сразу же начнется паника.Нужно понимать, что британские власти – это несерьезные люди. Они пытаются вредить России, но совершенно не продумывают последствия своей политики. Поэтому они сразу же побегут жаловаться Америке, потому что Британия без США – это третьесортная страна. У нее разрушена экономика и оборонная промышленность. У них всего 200 танков на всю страну. Они последний раз "Челленджеры" собирали десять лет назад.Да, у Лондона есть ядерное оружие. Но это ядерное оружие частично находится под контролем американцев. Поэтому британцы в любом случае будут смотреть на реакцию Вашингтона.Если там будет сидеть Трамп (если доживет до выборов и если у него не украдут победу), он вряд ли окажет британцам серьезную поддержку. Если там будет сидеть Харрис, то тут все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.Пока Америка отошла от Украины. У них на первом месте Израиль (непонятно, кто тут кому хозяин), а на втором – Тайвань. Украину американцы списали на Европу, а европейцы ведут себя так, будто они что-то могут сделать. Хотя, повторюсь, без Штатов европейцы не могут ничего.- То есть пока не пройдут выборы в США, Запад не будет выдавать Украине разрешение на ракетные удары?- Совершенно верно. У США сейчас без Украины сплошная головная боль. Во-первых, Штаты сейчас делают все, чтобы уговорить Нетаньяху не расширять конфликт на Ближнем Востоке до войны с Ираном. Во-вторых, в Америке из-за чудовищных последствий урагана "Хелен" растет серьезное недовольство властью.На днях фирма, которая финансирует американское МЧС, объявила себя банкротом. Конечно, когда вы оплачиваете нелегальным мигрантам карманные расходы и гостиницы, никаких денег не будет. Народ это видит и недоумевает.По официальным данным из-за урагана погибло 200 человек. Но люди говорят, что там целые деревни слетали с гор и падали в реки. Очевидцы, которые там ходили по мостам, утверждают, что в реках под мостами плавали десятки трупов. Но государство это не хочет признать. Об этом просто не сообщается. Более того, государство даже не позволяет обществу помочь пострадавшим от этой трагедии. Когда много людей предложили полететь туда на частных вертолетах, чтобы найти выживших, власти просто закрыли воздушное пространство.Еще раз. Разовая выплата пострадавшим от урагана составила всего 750 долларов. А на мигрантов выделяется по 5 тысяч. Израилю США выделяют 14 миллиардов. А тут еще приехал шут-диктатор Зеленский, который получил 8 миллиардов, а потом Байден докинул ему еще 2 миллиарда. И это происходит еще до выборов. Простые американцы ощущают это на своей шкуре. А тут еще один ураган на Флориду надвигается.Так что пока американцам большая война в Европе не нужна.А что будет потом? Недавно Харрис опубликовала на своем сайте планы на будущее (запись потом удалили), где было написано, что Украине будет выделено 500 миллиардов долларов. Если она такое сделает, то народ просто взвоет. Потому что для чужих – все, а для своих – ничего.- Может быть, нам выгодна победа Харрис? Ведь если она так поможет Украине, то сама Америка загнется.- Вполне может быть (смеется).Америка катится вниз в том смысле, что она приближается к кризису суверенного долга. Выскочить из него она уже не может. Единственный способ выйти из него – объявить дефолт. Сейчас объясню, в чем тут проблема.Нормальный долг – это когда ты берешь деньги на срок от шести месяцев до двух лет. Нормальная ставка – 5,5%. В последние 20 лет ставка американского долга была нулевой или даже минусовой. А сейчас она снова возвращается к исторической норме в 5%. И сейчас американцам только для выплаты процентов по кредиту нужно триллион долларов в год. Денег на это нет, но они даже не собираются сокращать расходы. Наоборот. Они только увеличивают траты на Израиль, Украину и все остальное.Откуда взять деньги? Правильно, набрать еще больше кредитов. И сейчас американский долг растет темпом в триллион долларов за квартал. И это будет ускоряться. Потому что каждый этот триллион долларов тоже надо будет обслуживать.Рано или поздно там произойдет то, что мы видели в Греции. Сначала эта прямая линия понемногу поднимается вверх, а потом резко происходит скачок.Сначала инвесторы рассуждают: "5% - это вроде нормально. Страна стабильная, она все вернет". А в какой-то момент они говорят: "Слушай, долг огромный. Может быть, они мне ничего не вернут. Я не хочу 5%, повышай до 7%". Начинается паника, и ставка вырастает до 70%. В Греции за пару месяцев она поднялась с 5% до 40%.Еще раз. Суммы в размере трех американских бюджетов хватит лишь для того, чтобы только оплатить проценты. Поэтому государству остается только печатать деньги. И рано или поздно это приведет к инфляции времен Веймарской республики, когда там здоровенными пачками марок топили печки, чтобы пожарить яичницу.А если США объявят дефолт, статус доллара как мировой валюты моментально улетучится.Я думаю, что надолго эту ситуацию удержать уже не получится. Это может произойти в ближайшие два-три года.Америке об этом говорили уже очень давно, но там никто не верил. Был примерно такой диалог:- За углом прячется огромный монстр, который тебя съест. Не ходи туда.- Ну и что. Я же не вижу этого монстра. Значит, можно не волноваться.Теперь США уже зашли за угол, где их поджидает монстр. И как они будут от этого монстра избавляться – неизвестно.Разница между Америкой и Греций состоит лишь в том, что Греция была частью еврозоны, и Германия смогла выкупить их долг в обмен на суверенитет. Америку кто будет спасать? Китайцы?- Почему вы думаете, что Америку никто не будет спасать?- Потому что в мире физически нет столько денег, чтобы выкупить этот долг, который растет с сумасшедшей скоростью. Только федеральный долг составляет 35 триллионов долларов. Его невозможно оплатить. Поэтому постепенно начинается дедолларизация мировой экономики, которая становится для США большой проблемой.Россия и Китай уже перешли на расчеты в национальной валюте. Доллары, которые не нужны, обратно вливаются в Америку, и там начинается гиперинфляция. Потому что Штаты уже не могут перебрасывать свою гиперинфляцию на другие страны.Почему Саудовская Аравия избавилась от доллара? А у нее выхода не было. С 1948 года риал был привязан к доллару. А расширение инфляции – это расширение валютной базы. И она так сильно расширяется, что риал, который привязан к доллару, не может экспортировать свою инфляцию, продавая свои деньги. Эта инфляция просто начала уничтожать саудовскую экономику. Саудиты до последнего момента оттягивали этот момент, но у них просто выхода не было.И все страны, которые связаны с долларом, также будут страдать.- Но ведь мировая война может спасти доллар? То, о чем мы постоянно говорим.- Может. На войну можно списать все долги. Если Европа будет разрушена, ей понадобятся американские кредиты. Это то, на что рассчитывает Америка. Если, конечно, сами Штаты не будут разрушены.Я еще в 1990х годах читал статьи американских аналитиков, где они писали: Нам нужна еще одна "очень хорошая война". И я уже говорил, что американцы считают Вторую мировую войну хорошей не потому, что они сражались с Гитлером, а потому, что они смогли свою экономику вытащить из великой депрессии за счет поставок Англии и Советскому Союзу.И еще с 1990х годов американцы открыто писали: Нам нужна еще одна война, чтобы Европа была разбита, а мы бы нажились на еще одном "Плане Маршала". И они так и действуют.- Насколько я понимаю, Европа пока к обычной войне не готова. А история с ракетными ударами по России – это уже риск ядерной войны.- Конечно.А если война неизбежна, надо воевать на наших условиях.Европа сейчас пытается воссоздать 44 новые бригады. Им на это потребуется примерно пять лет. США сейчас приглашают в оборонку всех европейских инженеров, которые потеряли работу в автомобильной и химической промышленности. Финляндия, где рецессия идет уже два года, тоже готовит армию и рисует карты "великой Финляндии" аж до Урала. "Молодежь, не волнуйтесь. Без работы не останетесь. Потом узнаете, какая это работа".Нам надо ждать, пока враг подготовит такую армию? Нет. Надо бить первыми.- Получается, что нам надо как можно скорее закончить полноценную войну с ВСУ, чтобы начать СВО против Европы?- Это будет зависеть от того, насколько безумными окажутся европейские власти.Теперь насчет ВСУ. Во-первых, они скоро на 20% будут состоять из женщин. Во-вторых, я недавно смотрел видео, где пополнение в автобусах едет на фронт. Эти парни еще бриться не начали. Они выглядят гораздо моложе 18 лет. И вот за это я ненавижу Запад. За то, что они развязали гражданскую войну на нашей территории. Из-за них нам приходится убивать этих детей.У меня часто спрашивают: "Где закончится эта война"? Да в Лондоне. Тут же очень простой принцип. Мы берем Харьков – нас обстреливают из Сум. Нас обстреливают из Сум – мы берем Киев. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не уничтожим всех, кто еще хочет стрелять. А если кто-то захочет пострелять в нас из Европы, придется сжечь всю Европу.Посмотрите, как агрессивно ведет себя Польша. Эстония заявляет, что в случае войны между Россией и НАТО она готова нанести по России превентивный удар. Вы нормальные вообще? Вы не понимаете, что от вас как от страны и народа ничего не останется? Вы же не Украина, которую мы не разносим в пух и прах, потому что там живут русские люди. Тут мы снимем белые перчатки и наденем железные кастеты.Надеюсь, что мы как можно скорее уничтожим всех, кто захочет с нами воевать. И что до Лондона идти не придется.О других нюансах противостояния с Западом - в интервью Ивана Скорикова: Если Россия не пустит украинцев на Ковчег, она столкнется с миллионной армией русофобов

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20241008/1057945077.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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