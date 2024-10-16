https://ukraina.ru/20241016/1058118088.html

Авиабомбы сделали свое дело: Алёхин раскрыл, как ВС РФ выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода

Авиабомбы сделали свое дело: Алёхин раскрыл, как ВС РФ выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода - 16.10.2024 Украина.ру

Авиабомбы сделали свое дело: Алёхин раскрыл, как ВС РФ выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода

Украинскому спецназу удалось не захватить, а зайти на Агрегатный завод. Противник попытался удержаться в этих казематах, но управляемые авиабомбы сделали свое дело. Противник вынужден был отойти к мукомольному заводу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-16T06:15

2024-10-16T06:15

2024-10-16T06:15

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Когда после 9 мая ВС РФ активизировались на Харьковском направлении, удалось заняли два плацдарма (Липцы и Волчанск). Это было трудно. Критики говорят: "Почему мы полгода берем Волчанск?". Да потому что там только один Агрегатный завод чего стоит.Тогда ВС РФ заняли территорию предприятия. Потом ушли, потому что было тяжело снабжать группировку. После чего завод заняли ВСУ. А потом на них посыпались корректируемые авиабомбы и завод удалось отбить. По словам эксперта, это была тактическая уловка.Украинскому спецназу удалось не захватить, а зайти на Агрегатный завод, уточнил эксперт. Он попытался удержаться в этих казематах, но авиабомбы сделали свое дело. Противник вынужден был отойти к мукомольному заводу, а мукомольный завод не имеет таких сложных фортификационных сооружений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

https://ukraina.ru/20241015/1058101439.html

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новости, россия, украина, харьков, геннадий алехин, станислав крапивник, детали, вс рф, сво, спецоперация, волчанск, наступление