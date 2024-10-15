https://ukraina.ru/20241015/1058109184.html

Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области

Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области - 15.10.2024 Украина.ру

Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области

Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые... Украина.ру, 15.10.2024

2024-10-15T16:22

2024-10-15T16:22

2024-10-15T16:22

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Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые защищают Белгородскую область.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.#Россия #ВСРФ #СВО #спецоперация #война #дроны #ФёдорГромов #Украина_ру #Спецкор #военнослужащие #Белгород #БелгородскаяОбласть #мотострелковаябригада #бойцы #бригада #военкорНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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