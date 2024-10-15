Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области - 15.10.2024 Украина.ру
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Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области - 15.10.2024 Украина.ру
Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые... Украина.ру, 15.10.2024
2024-10-15T16:22
2024-10-15T16:22
украина
белгородская область
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репортажи
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Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые защищают Белгородскую область.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.#Россия #ВСРФ #СВО #спецоперация #война #дроны #ФёдорГромов #Украина_ру #Спецкор #военнослужащие #Белгород #БелгородскаяОбласть #мотострелковаябригада #бойцы #бригада #военкорНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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украина, белгородская область, белгород, видео, дроны, украина.ру, репортажи
Украина, Белгородская область, Белгород, Видео, дроны, Украина.ру, репортажи

Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области

16:22 15.10.2024
 
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Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые защищают Белгородскую область.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

#Россия #ВСРФ #СВО #спецоперация #война #дроны #ФёдорГромов #Украина_ру #Спецкор #военнослужащие #Белгород #БелгородскаяОбласть #мотострелковаябригада #бойцы #бригада #военкор

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