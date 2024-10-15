Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
Военный корреспондент Украина.ру Фёдор Громов передал первый дрон "Спецкор-1" военнослужащим 34-й отдельной горной горной мотострелковой бригады, которые защищают Белгородскую область.
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
#Россия #ВСРФ #СВО #спецоперация #война #дроны #ФёдорГромов #Украина_ру #Спецкор #военнослужащие #Белгород #БелгородскаяОбласть #мотострелковаябригада #бойцы #бригада #военкор
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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