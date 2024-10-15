На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК - 15.10.2024 Украина.ру
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На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК - 15.10.2024 Украина.ру
На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
Британское издание The Independent сообщило своим читателям об облавах, которые проходят на Украине на концертах, а также в барах и ресторанах. Авторы материала заострили внимание на том, что насильственный призыв, а также негласный запрет для СМИ говорить о нем происходят на фоне успехов ВС РФ
2024-10-15T16:20
2024-10-15T16:20
россия
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
океан эльзы
нацсовет
мобилизация
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В субботу, 12 октября, украинские военкомы нагрянули на концерт "Океана Эльзы" и силой тащили оттуда мужчин призывного возраста. Это событие вызвало бурю негодования не только на Украине, вот что написали об этом в сети англоязычные пользователи."Ребята, вам надо свергнуть вашего Зеленского и отдать его под суд, а то от вашей страны ничего не останется", "Что ж, парни, удачи вам. Большинство из вас живыми домой не вернется. Теперь вы знаете, что ваш босс стал мультимиллионером, а его жена делает покупки в парижских бутиках", "Бросают все новых мужчин в эту мясорубку. Пора кончать эту войну. Трамп ее закончит", Нет, не закончит, он финансирование отзовет. После этого финансировать Украину придется Европе и Британии. Надо быть осторожнее в своих желаниях", - написали люди.Во вторник, 15 октября, украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал местные СМИ не распространять информацию о работе военкоматов и повсеместных облавах. В ведомстве объяснили свое требование борьбой со спекуляциями и фейками, а также обвинили в этом российские СМИ.Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Также внесены изменения в законодательство в части наказания уклонистов. Теперь они рискуют не только штрафом, но и своим жильем.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию и Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать.
https://ukraina.ru/20241012/1058044617.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, океан эльзы, нацсовет, мобилизация
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Океан Эльзы, Нацсовет, мобилизация

На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК

16:20 15.10.2024
 
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Британское издание The Independent сообщило своим читателям об облавах, которые проходят на Украине на концертах, а также в барах и ресторанах. Авторы материала заострили внимание на том, что насильственный призыв, а также негласный запрет для СМИ говорить о нем происходят на фоне успехов ВС РФ
"Лидеры Украины пытаются укрепить свои силы, в то время как Россия продолжает постепенное продвижение на ключевых направлениях восточной линии фронта. Киев изо всех сил пытается сдержать военную мощь России, особенно в восточной части Донецкой области, и, похоже, не имеет ни живой силы, ни вооружения для начала собственного наступления. Несмотря на то, что успехи России были постепенными, ее устойчивое движение вперед, похоже, медленно накапливается, поскольку украинцы оттесняются назад", - говорится в публикации The Independent.
Святослав Вакарчук на концерте - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
12 октября, 08:20
"Океан Эльзы" помог с мобилизацией. Главное на Украине на утро 12 октябряУкраинские военкомы и полиция провели облаву в Киеве по концерта "Океана Эльзы"
В субботу, 12 октября, украинские военкомы нагрянули на концерт "Океана Эльзы" и силой тащили оттуда мужчин призывного возраста. Это событие вызвало бурю негодования не только на Украине, вот что написали об этом в сети англоязычные пользователи.
"Ребята, вам надо свергнуть вашего Зеленского и отдать его под суд, а то от вашей страны ничего не останется", "Что ж, парни, удачи вам. Большинство из вас живыми домой не вернется. Теперь вы знаете, что ваш босс стал мультимиллионером, а его жена делает покупки в парижских бутиках", "Бросают все новых мужчин в эту мясорубку. Пора кончать эту войну. Трамп ее закончит", Нет, не закончит, он финансирование отзовет. После этого финансировать Украину придется Европе и Британии. Надо быть осторожнее в своих желаниях", - написали люди.
Во вторник, 15 октября, украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал местные СМИ не распространять информацию о работе военкоматов и повсеместных облавах. В ведомстве объяснили свое требование борьбой со спекуляциями и фейками, а также обвинили в этом российские СМИ.
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На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомовВопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Также внесены изменения в законодательство в части наказания уклонистов. Теперь они рискуют не только штрафом, но и своим жильем.
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
09:21
ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска - ПушилинБольше двух третей территории города Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 октября в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил глава республики Денис Пушилин
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
12:40
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Еще по теме: Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию и Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать.
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОкеан ЭльзыНацсоветмобилизация
 
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