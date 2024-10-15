https://ukraina.ru/20241015/1058108447.html

На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК

На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК - 15.10.2024 Украина.ру

На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК

Британское издание The Independent сообщило своим читателям об облавах, которые проходят на Украине на концертах, а также в барах и ресторанах. Авторы материала заострили внимание на том, что насильственный призыв, а также негласный запрет для СМИ говорить о нем происходят на фоне успехов ВС РФ

2024-10-15T16:20

2024-10-15T16:20

2024-10-15T16:20

россия

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

океан эльзы

нацсовет

мобилизация

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В субботу, 12 октября, украинские военкомы нагрянули на концерт "Океана Эльзы" и силой тащили оттуда мужчин призывного возраста. Это событие вызвало бурю негодования не только на Украине, вот что написали об этом в сети англоязычные пользователи."Ребята, вам надо свергнуть вашего Зеленского и отдать его под суд, а то от вашей страны ничего не останется", "Что ж, парни, удачи вам. Большинство из вас живыми домой не вернется. Теперь вы знаете, что ваш босс стал мультимиллионером, а его жена делает покупки в парижских бутиках", "Бросают все новых мужчин в эту мясорубку. Пора кончать эту войну. Трамп ее закончит", Нет, не закончит, он финансирование отзовет. После этого финансировать Украину придется Европе и Британии. Надо быть осторожнее в своих желаниях", - написали люди.Во вторник, 15 октября, украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал местные СМИ не распространять информацию о работе военкоматов и повсеместных облавах. В ведомстве объяснили свое требование борьбой со спекуляциями и фейками, а также обвинили в этом российские СМИ.Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Также внесены изменения в законодательство в части наказания уклонистов. Теперь они рискуют не только штрафом, но и своим жильем.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Еще по теме: Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию и Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать.

https://ukraina.ru/20241012/1058044617.html

https://ukraina.ru/20241015/1058103119.html

https://ukraina.ru/20241015/1058102445.html

https://ukraina.ru/20241015/1058092406.html

https://ukraina.ru/20241015/1058098235.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, океан эльзы, нацсовет, мобилизация