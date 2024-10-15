Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать - 15.10.2024 Украина.ру
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Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать
Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать - 15.10.2024 Украина.ру
Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать
Призывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
2024-10-15T11:32
2024-10-15T11:32
новости
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россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
верховная рада
молодежь
призывники
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На уточняющий вопрос ведущего, не окажется ли это билетом в один конец для молодежи и ВСУ в целом, Оболенский заявил, что не все молодые люди погибнут, так как "нет тотальной смерти, мы эффективны".Комбриг добавил, что сам выпустился из военного института и начал военную службу в 21 год. А сейчас его сыну 11 и мальчик уже выражает желание служить в армии."Меня это с одной стороны пугает, а с другой - я понимаю, что делаю правильные вещи", - сказал Оболенский.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. На этом фоне потенциальные призывники делают все возможное, чтобы уйти от повестки. Многие даже рискуют жизнью, только бы сбежать с Украины.Также в конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.Другие темы: Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат".
https://ukraina.ru/20241013/1058058828.html
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, верховная рада, молодежь, призывники
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Верховная Рада, молодежь, призывники

Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать

11:32 15.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
Читать в
Призывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее", - сказал он.
На уточняющий вопрос ведущего, не окажется ли это билетом в один конец для молодежи и ВСУ в целом, Оболенский заявил, что не все молодые люди погибнут, так как "нет тотальной смерти, мы эффективны".
Комбриг добавил, что сам выпустился из военного института и начал военную службу в 21 год. А сейчас его сыну 11 и мальчик уже выражает желание служить в армии.
"Меня это с одной стороны пугает, а с другой - я понимаю, что делаю правильные вещи", - сказал Оболенский.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.
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Эта информация вызвала негодование не только у населения. Часть депутатов Верховной Рады также выступили за запрет мобилизации молодежи.
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А вот министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, наоборот, посетовал на то, что ученики 10-11 классов стремятся уехать за границу, не дожидаясь повестки. Чиновник заявил, что его министерство "побуждает их оставаться разными способами".
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Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. На этом фоне потенциальные призывники делают все возможное, чтобы уйти от повестки. Многие даже рискуют жизнью, только бы сбежать с Украины.
Также в конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.
Другие темы: Пленный террорист "Айдара"* попросил паспорт РФ и место в спецназе "Ахмат".
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУВерховная Радамолодежьпризывники
 
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