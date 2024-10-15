https://ukraina.ru/20241015/1058099698.html

Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию

Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию - 15.10.2024 Украина.ру

Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию

Уволенная в запас военнослужащая ВСУ Майя Москвич составила в своих соцсетях список того, что нужно сделать украинскому командованию, чтобы мотивировать граждан страны воевать

2024-10-15T13:18

2024-10-15T13:18

2024-10-15T13:18

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В перечень Москвич включила следующие пункты: По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами, "то есть по зову сердца".Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. На этом фоне потенциальные призывники делают все возможное, чтобы уйти от повестки. Многие даже рискуют жизнью, только бы сбежать с Украины.Также в конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.Еще по теме: Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воевать.*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240930/1057785673.html

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