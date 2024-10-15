Не победить РФ, а сохранить государство: экс-военнослужащая ВСУ Москвич дала совет командованию
Фото: скриншот видео, Военная из Луцка Майя Москвич уволилась в запас
Уволенная в запас военнослужащая ВСУ Майя Москвич составила в своих соцсетях список того, что нужно сделать украинскому командованию, чтобы мотивировать граждан страны воевать
В перечень Москвич включила следующие пункты:
- —нужен четкий срок службы, поскольку "бесконечность службы умножает на ноль мотивацию служить";
- —мотивация воевать за киевский режим должна быть построена именно на мотивировании, а не на запугивании;
- —"переосознать, за что мы воюем. И, возможно, спуститься немного с уровня "победить Россию" на уровень "сохранить государство";
- —"прекратить делать из военных титанов, а увидеть в них простых людей, очень истощенных, уставших и нуждающихся в отдыхе".
По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.
Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами, "то есть по зову сердца".
30 сентября, 16:04В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИУкраинское издание "Настоящее время"** выпустило материал, в котором утверждается, что места мужчин в ПВО ВСУ активно стали занимать женщины, приходя на смену своим мужьям, отцам и братьям. По информации издания, это женское подразделение назвали "Ведьмы Бучи"
Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. На этом фоне потенциальные призывники делают все возможное, чтобы уйти от повестки. Многие даже рискуют жизнью, только бы сбежать с Украины.
Также в конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.
*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.