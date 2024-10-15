Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев - 15.10.2024 Украина.ру
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Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев - 15.10.2024 Украина.ру
Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных... Украина.ру, 15.10.2024
2024-10-15T12:38
2024-10-15T12:38
харьковская область
курская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
видео
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных жителей и о сложностях, с которыми они сталкиваются, а также о преградах, связанных с нынешним статусом Харьковской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:37 – Как события в Курской области повлияли на жизнь Харьковской;02:36 – О поддержке беженцев из Харьковской области;05:08 – О работе гуманитарных групп;06:53 – О сложностях в процессе поддержки населения;10:12 – О бюрократических преградах;14:02 – Об освобождении Харьковской области;15:55 – Как поддерживают "с той стороны". #Ганчев #Харьков #ВГА #Курск #поддержка #беженцы #освобождение #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #Путин #Зеленский #Белгород #ПВР #Волчанск #Липцы #сертификат #жильё #помощь #пенсия #гражданство #уголь #дрова #зима #область #деньги #паспорт #РФТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVgaНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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харьковская область, курская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Харьковская область, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео

Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев

12:38 15.10.2024
 
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных жителей и о сложностях, с которыми они сталкиваются, а также о преградах, связанных с нынешним статусом Харьковской области.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:37 – Как события в Курской области повлияли на жизнь Харьковской;
02:36 – О поддержке беженцев из Харьковской области;
05:08 – О работе гуманитарных групп;
06:53 – О сложностях в процессе поддержки населения;
10:12 – О бюрократических преградах;
14:02 – Об освобождении Харьковской области;
15:55 – Как поддерживают "с той стороны".

#Ганчев #Харьков #ВГА #Курск #поддержка #беженцы #освобождение #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #Путин #Зеленский #Белгород #ПВР #Волчанск #Липцы #сертификат #жильё #помощь #пенсия #гражданство #уголь #дрова #зима #область #деньги #паспорт #РФ

ТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_news

ТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVga

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Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
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Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
11:32
Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воеватьПризывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
 
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