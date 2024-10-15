https://ukraina.ru/20241015/1058098771.html

Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев

Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев - 15.10.2024 Украина.ру

Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных... Украина.ру, 15.10.2024

2024-10-15T12:38

2024-10-15T12:38

2024-10-15T12:38

харьковская область

курская область

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных жителей и о сложностях, с которыми они сталкиваются, а также о преградах, связанных с нынешним статусом Харьковской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:37 – Как события в Курской области повлияли на жизнь Харьковской;02:36 – О поддержке беженцев из Харьковской области;05:08 – О работе гуманитарных групп;06:53 – О сложностях в процессе поддержки населения;10:12 – О бюрократических преградах;14:02 – Об освобождении Харьковской области;15:55 – Как поддерживают "с той стороны". #Ганчев #Харьков #ВГА #Курск #поддержка #беженцы #освобождение #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #Путин #Зеленский #Белгород #ПВР #Волчанск #Липцы #сертификат #жильё #помощь #пенсия #гражданство #уголь #дрова #зима #область #деньги #паспорт #РФТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_newsТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVgaНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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