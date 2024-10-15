Что изменилось после вторжения ВСУ в Курскую область - глава ВГА Харьковской области Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в студии Украина.ру рассказал о ситуации в регионе, о мерах для поддержки местных жителей и о сложностях, с которыми они сталкиваются, а также о преградах, связанных с нынешним статусом Харьковской области.
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00:37 – Как события в Курской области повлияли на жизнь Харьковской;
02:36 – О поддержке беженцев из Харьковской области;
05:08 – О работе гуманитарных групп;
06:53 – О сложностях в процессе поддержки населения;
10:12 – О бюрократических преградах;
14:02 – Об освобождении Харьковской области;
15:55 – Как поддерживают "с той стороны".
#Ганчев #Харьков #ВГА #Курск #поддержка #беженцы #освобождение #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #Путин #Зеленский #Белгород #ПВР #Волчанск #Липцы #сертификат #жильё #помощь #пенсия #гражданство #уголь #дрова #зима #область #деньги #паспорт #РФ
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 – Как события в Курской области повлияли на жизнь Харьковской;
02:36 – О поддержке беженцев из Харьковской области;
05:08 – О работе гуманитарных групп;
06:53 – О сложностях в процессе поддержки населения;
10:12 – О бюрократических преградах;
14:02 – Об освобождении Харьковской области;
15:55 – Как поддерживают "с той стороны".
#Ганчев #Харьков #ВГА #Курск #поддержка #беженцы #освобождение #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #Путин #Зеленский #Белгород #ПВР #Волчанск #Липцы #сертификат #жильё #помощь #пенсия #гражданство #уголь #дрова #зима #область #деньги #паспорт #РФ
ТГ-канал Харьковской ВГА: t.me/VGA_news
ТГ-канал Виталия Ганчева: t.me/GancheVga
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воеватьПризывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский