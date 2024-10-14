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Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион

Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион - 14.10.2024 Украина.ру

Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион

После отчётов украинских спецслужб о раскрытии убийства филолога и националистки Ирины Фарион выяснилось, что арестованный обвиняемый может быть не единственным подсудимым. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на метериалы суда

2024-10-14T13:31

2024-10-14T13:31

2024-10-14T13:31

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Фарион была застрелена во Львове в июле 2024 года во дворе своего дома. Спецслужбы отчитались о задержании "убийцы", подозреваемым назвали 18-летнего жителя Днепра (Днепропетровска) Вячеслава Зинченко. Он был задержан, допрошен и содержится под стражей. Периодически в зале суда он выслушивает оскорбления и угрозы быть убитым от дочери убитой радикалки Софии Семчишин.Теперь выяснилось, что суд рассматривает рапорт оперуполномоченного ГУНП во Львовской области о том, что в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий по этому уголовному производству установлена причастность к совершению резонансного убийства "неустановленных лиц". В деле фигурируют около 300 абонентов связи.Галицкий районный суд Львова рассмотрел ходатайство следствия и разрешил исследовать телефонные разговоры 291 абонентского номера. Некоторые издания опубликовали сведения из базы данных абонентов с данными по состоянию на октябрь 2024 года.Незадолго до этого Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО

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новости, львов, днепропетровск, ирина фарион, криминал, русофобия, следствие, суд, убийство, западная украина