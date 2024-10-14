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Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион - 14.10.2024 Украина.ру
Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
После отчётов украинских спецслужб о раскрытии убийства филолога и националистки Ирины Фарион выяснилось, что арестованный обвиняемый может быть не единственным подсудимым. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на метериалы суда
2024-10-14T13:31
2024-10-14T13:31
2024-10-14T13:31
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убийство
западная украина
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Фарион была застрелена во Львове в июле 2024 года во дворе своего дома. Спецслужбы отчитались о задержании "убийцы", подозреваемым назвали 18-летнего жителя Днепра (Днепропетровска) Вячеслава Зинченко. Он был задержан, допрошен и содержится под стражей. Периодически в зале суда он выслушивает оскорбления и угрозы быть убитым от дочери убитой радикалки Софии Семчишин.Теперь выяснилось, что суд рассматривает рапорт оперуполномоченного ГУНП во Львовской области о том, что в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий по этому уголовному производству установлена причастность к совершению резонансного убийства "неустановленных лиц". В деле фигурируют около 300 абонентов связи.Галицкий районный суд Львова рассмотрел ходатайство следствия и разрешил исследовать телефонные разговоры 291 абонентского номера. Некоторые издания опубликовали сведения из базы данных абонентов с данными по состоянию на октябрь 2024 года.Незадолго до этого Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, днепропетровск, ирина фарион, криминал, русофобия, следствие, суд, убийство, западная украина
Новости, Львов, Днепропетровск, Ирина Фарион, криминал, Русофобия, следствие, Суд, убийство, Западная Украина
Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
После отчётов украинских спецслужб о раскрытии убийства филолога и националистки Ирины Фарион выяснилось, что арестованный обвиняемый может быть не единственным подсудимым. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на метериалы суда
Фарион была застрелена во Львове в июле 2024 года во дворе своего дома. Спецслужбы отчитались о задержании "убийцы", подозреваемым назвали 18-летнего жителя Днепра (Днепропетровска) Вячеслава Зинченко. Он был задержан, допрошен и содержится под стражей. Периодически в зале суда он выслушивает оскорбления и угрозы быть убитым от дочери убитой радикалки Софии Семчишин.
Теперь выяснилось, что суд рассматривает рапорт оперуполномоченного ГУНП во Львовской области
о том, что в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий по этому уголовному производству установлена причастность к совершению резонансного убийства "неустановленных лиц". В деле фигурируют около 300 абонентов связи.
Галицкий районный суд Львова рассмотрел ходатайство следствия и разрешил исследовать телефонные разговоры 291 абонентского номера. Некоторые издания опубликовали сведения из базы данных абонентов с данными по состоянию на октябрь 2024 года.