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Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО

Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО - 07.10.2024 Украина.ру

Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО

Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в соцсетях. Журналисты украинского издания "Страна.ua" уточнили, что Особа погиб на Северском направлении

2024-10-07T10:52

2024-10-07T10:52

2024-10-07T10:52

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Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице.Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Дочь Фарион - София Семчишина - публично угрожала ему, заявив, что он "сдохнет в тюрьме".P.S. Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.После смерти Фарион главное дело ее последних лет - уничтожение русскоговорящих начало буксовать, об этом - в материале В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински.

https://ukraina.ru/20240919/1057558325.html

https://ukraina.ru/20240926/1057709350.html

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новости, украина, ивано-франковск, ирина фарион, "азов", вооруженные силы украины, сбу, русский язык, сво, ликвидация