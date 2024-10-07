Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО
© Фото : соцсети Василий Особа. Архивное фото
Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в соцсетях. Журналисты украинского издания "Страна.ua" уточнили, что Особа погиб на Северском направлении
Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.
В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.
В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице.
Позже была установлена личность стрелявшего, им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Дочь Фарион - София Семчишина - публично угрожала ему, заявив, что он "сдохнет в тюрьме".
19 сентября, 15:51Решил, что в тюрьме безопаснее: суд удовлетворил желание возможного убийцы ФарионПодозреваемый в убийстве националистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ему "угрожает опасность от российских спецслужб" и "радикально настроенных лиц", поэтому будет лучше, чтобы он пока оставался в тюрьме
P.S. Русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
26 сентября, 17:13Посмертная зрада: имя Фарион "увековечили" на советском зданииНеонацистке, филологу и экс-депутату Верховной Рады Ирине Фарион установили во Львове мемориальную табличку. В церемонии приняли участие ее дочка и внучка. Кадры с открытия 26 сентября опубликовал украинский канал Новини.Live
После смерти Фарион главное дело ее последних лет - уничтожение русскоговорящих начало буксовать, об этом - в материале В первый же день: в Ивано-Франковске избили шпрехенфюрера за требование говорить по-украински.