Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину - 13.10.2024 Украина.ру
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Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину
Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину - 13.10.2024 Украина.ру
Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину
Почему иностранцы выбирают русских женщин и забыли ли они свой консерватизм, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-10-13T03:14
2024-10-13T04:54
россия
запад
европа
владимир путин
миграция
ес
новости
мария бутина
грег вайнер
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Он начал с того, что основная преграда, сдерживающая приезд в Россию людей, которые симпатизируют стране и культуре, — колоссальный языковой барьер. По его мнению, именно поэтому иностранцы-мужчины, которые приезжают в Россию и испытывают языковые проблемы, как правило, женятся на русских женщинах. Через русскоязычных жен они общаются с миром.Затрагивая в интервью тему ЛГБТ*, эксперт сказал:“Если мы говорим о русскоязычных людях, которые прожили за рубежом 30–40 лет, как правило, они сохранили свой консерватизм и, естественно, с удовольствием переезжают в Россию, где ЛГБТ* запрещены”.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина также объяснила, в чем причины переселения иностранных граждан в Россию.“Если говорить о гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоПрезидент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.Полный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию*Запрещенная в России организация.
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россия, запад, европа, владимир путин, миграция, ес, новости, мария бутина, грег вайнер, украина.ру, госдума, офицеры россии, детали
Россия, Запад, Европа, Владимир Путин, миграция, ЕС, Новости, Мария Бутина, Грег Вайнер, Украина.ру, Госдума, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, детали

Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину

03:14 13.10.2024 (обновлено: 04:54 13.10.2024)
 
Фото: "Иностранцы о России", иностранец, русские девушки, Россия
Фото: Иностранцы о России, иностранец, русские девушки, Россия
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Почему иностранцы выбирают русских женщин и забыли ли они свой консерватизм, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Он начал с того, что основная преграда, сдерживающая приезд в Россию людей, которые симпатизируют стране и культуре, — колоссальный языковой барьер. По его мнению, именно поэтому иностранцы-мужчины, которые приезжают в Россию и испытывают языковые проблемы, как правило, женятся на русских женщинах. Через русскоязычных жен они общаются с миром.
“Исходя из этого, для переезда в Россию мы можем рассматривать только тех людей, у которых нет языкового барьера. Это зачастую те, кто давно живет на Западе, в массе своей — люди 30–40 лет, которые планируют вернуться на родину и провести остаток своей жизни там, где нет проблем с языком и им близка культура”, — поделился своим выводом Вайнер.
Затрагивая в интервью тему ЛГБТ*, эксперт сказал:
“Если мы говорим о русскоязычных людях, которые прожили за рубежом 30–40 лет, как правило, они сохранили свой консерватизм и, естественно, с удовольствием переезжают в Россию, где ЛГБТ* запрещены”.
Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина также объяснила, в чем причины переселения иностранных граждан в Россию.
“Если говорить о гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.
С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.
“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".
Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.
Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
Президент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.
Полный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию
*Запрещенная в России организация.
 
РоссияЗападЕвропаВладимир ПутинмиграцияЕСНовостиМария БутинаГрег ВайнерУкраина.руГосдумаОФИЦЕРЫ РОССИИдетали
 
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