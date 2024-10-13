https://ukraina.ru/20241013/1058029567.html

Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину

Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину - 13.10.2024 Украина.ру

Языковой барьер или культура — что перевесит для иностранца. Вайнер про секреты возвращения на Родину

Почему иностранцы выбирают русских женщин и забыли ли они свой консерватизм, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-10-13T03:14

2024-10-13T03:14

2024-10-13T04:54

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Он начал с того, что основная преграда, сдерживающая приезд в Россию людей, которые симпатизируют стране и культуре, — колоссальный языковой барьер. По его мнению, именно поэтому иностранцы-мужчины, которые приезжают в Россию и испытывают языковые проблемы, как правило, женятся на русских женщинах. Через русскоязычных жен они общаются с миром.Затрагивая в интервью тему ЛГБТ*, эксперт сказал:“Если мы говорим о русскоязычных людях, которые прожили за рубежом 30–40 лет, как правило, они сохранили свой консерватизм и, естественно, с удовольствием переезжают в Россию, где ЛГБТ* запрещены”.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина также объяснила, в чем причины переселения иностранных граждан в Россию.“Если говорить о гражданах, которые по национальности не русские и к России не имеют никакого отношения, но хотят переехать, здесь главная причина — это нетрадиционные, неолиберальные ценности, которые насаждаются в странах Запада обществу. ЛГБТ*-повестка, принудительное обучение детей нетрадиционным взаимоотношениям, зверства ювенальной юстиции”, — подробно описала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовГерой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой в интервью изданию Украина.ру назвал причину, по которой большое количество наших соотечественников желают переехать или вернуться в Россию.“Когда в анкете требуется указать причину, по которой люди хотят вернуться в Россию, большинство из них пишут только одно: "Мы боимся за будущее своих детей".Неудивительно, ведь в Европе проводится политика, когда ребенок по сути не принадлежит своим родителям. Он принадлежит структурам Евросоюза, которые возомнили себя богами, имеющими право распоряжаться людскими судьбами. Поэтому русские люди хотят вернуться обратно. И процесс их возвращения удачно запущен”, — прокомментировал Липовой.Подробнее о том, из каких стран идет больший поток, в интервью — Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолгоПрезидент Владимир Путин 19 августа подписал указ, что иностранцы из дальнего зарубежья, желающие переехать в Россию, могут оформить временное проживание без экзамена по русскому языку, истории и особенностям законодательства России. С тех пор, по данным миграционных компаний, в Россию решили переехать почти 800 иностранцев.Полный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию*Запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20241011/1058012829.html

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россия, запад, европа, владимир путин, миграция, ес, новости, мария бутина, грег вайнер, украина.ру, госдума, офицеры россии, детали