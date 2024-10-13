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"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России

"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России - 13.10.2024 Украина.ру

"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России

Активизация боевых действий на Ближнем Востоке со стороны Израиля приводит к тому, что Украина выпадает из фокуса внимания мирового сообщества, что выгодно РФ. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-10-13T07:45

2024-10-13T07:45

2024-10-13T07:45

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"Есть "волшебное государство Израиль". Нетаньяху постоянно поджигает войну, вместо того, чтобы договориться. Это связано в том числе с тем, что у Израиля, несмотря на древность его народа, слишком молодое государство, которое не умеет выстраивать отношения с соседями", - сказал эксперт.Нетаньяху "своей деструктивной политикой нам здорово помогает", констатировал Мощанский. Как только Израиль в очередной раз кого-то бомбит, все смотрят видео в телеграме и забывают про Украину. А мы в этот момент спокойно можем "дать в глаз" Владимиру Зеленскому без причитаний мирового сообщества, пояснил собеседник издания. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.

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новости, биньямин нетаньяху, израиль, россия, сво, спецоперация, украина, детали