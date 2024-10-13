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"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России
"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России - 13.10.2024 Украина.ру
"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России
Активизация боевых действий на Ближнем Востоке со стороны Израиля приводит к тому, что Украина выпадает из фокуса внимания мирового сообщества, что выгодно РФ. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-13T07:45
2024-10-13T07:45
2024-10-13T07:45
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"Есть "волшебное государство Израиль". Нетаньяху постоянно поджигает войну, вместо того, чтобы договориться. Это связано в том числе с тем, что у Израиля, несмотря на древность его народа, слишком молодое государство, которое не умеет выстраивать отношения с соседями", - сказал эксперт.Нетаньяху "своей деструктивной политикой нам здорово помогает", констатировал Мощанский. Как только Израиль в очередной раз кого-то бомбит, все смотрят видео в телеграме и забывают про Украину. А мы в этот момент спокойно можем "дать в глаз" Владимиру Зеленскому без причитаний мирового сообщества, пояснил собеседник издания. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
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новости, биньямин нетаньяху, израиль, россия, сво, спецоперация, украина, детали
Новости, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Россия, СВО, Спецоперация, Украина, детали
"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России
Активизация боевых действий на Ближнем Востоке со стороны Израиля приводит к тому, что Украина выпадает из фокуса внимания мирового сообщества, что выгодно РФ. Об этом изданию Украина.ру заявил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
"Есть "волшебное государство Израиль". Нетаньяху постоянно поджигает войну, вместо того, чтобы договориться. Это связано в том числе с тем, что у Израиля, несмотря на древность его народа, слишком молодое государство, которое не умеет выстраивать отношения с соседями", - сказал эксперт.
Нетаньяху "своей деструктивной политикой нам здорово помогает", констатировал Мощанский.
Как только Израиль в очередной раз кого-то бомбит, все смотрят видео в телеграме и забывают про Украину. А мы в этот момент спокойно можем "дать в глаз" Владимиру Зеленскому без причитаний мирового сообщества, пояснил собеседник издания.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.