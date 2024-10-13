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"Вызвать социальную напряженность": военный эксперт о том, как победить Украину
"Вызвать социальную напряженность": военный эксперт о том, как победить Украину - 13.10.2024 Украина.ру
"Вызвать социальную напряженность": военный эксперт о том, как победить Украину
Россия не имеет превосходства над Украиной в личном составе, занятым в спецоперации, однако компенсирует это другими вещами. Какими - в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-10-13T07:30
2024-10-13T07:30
2024-10-13T07:30
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детали
сво
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Западные СМИ утверждают, что сейчас у нас в зоне СВО сражаются 540 тысяч человек против 450 тысяч. Да, у нас нет преимущества три к одному, но мы это можем компенсировать техникой, отметил эксперт. "Мы выпускаем много разнообразных дронов. Мы увеличили производство корректируемых авиабомб. Недавно по Запорожью прилетело. Наша задача – уничтожить там все производство и выдавить оттуда все население на западную Украину, чтобы вызвать социальную напряженность", - заявил Мощанский.Наконец-то Россия начала воевать по-взрослому, резюмировал он. О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, детали, сво, спецоперация, россия
Новости, Украина, детали, СВО, Спецоперация, Россия
"Вызвать социальную напряженность": военный эксперт о том, как победить Украину
Россия не имеет превосходства над Украиной в личном составе, занятым в спецоперации, однако компенсирует это другими вещами. Какими - в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Западные СМИ утверждают, что сейчас у нас в зоне СВО сражаются 540 тысяч человек против 450 тысяч. Да, у нас нет преимущества три к одному, но мы это можем компенсировать техникой, отметил эксперт.
"Мы выпускаем много разнообразных дронов. Мы увеличили производство корректируемых авиабомб. Недавно по Запорожью прилетело. Наша задача – уничтожить там все производство и выдавить оттуда все население на западную Украину, чтобы вызвать социальную напряженность", - заявил Мощанский.
Наконец-то Россия начала воевать по-взрослому, резюмировал он.
О складывающейся ситуации в зоне СВО - в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского изданию Украина.ру Россия после Угледара подчищает фланги, чтобы выйти в тыл к ВСУ и загнать их в Запорожье.