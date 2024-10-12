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Эксперт объяснил, почему Зеленский не станет нападать на Приднестровье
Эксперт объяснил, почему Зеленский не станет нападать на Приднестровье - 12.10.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Зеленский не станет нападать на Приднестровье
В настоящий момент на Западе пришли к мнению, что нападение украинской армии на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику нецелесообразно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2024-10-12T06:45
2024-10-12T06:45
2024-10-12T06:45
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владимир зеленский
украина
приднестровье
молдавия
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Разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет, напомнил Бардин. Если вести речь про российский военный арсенал в селе Колбасна на территории Приднестровья, то смысла атаковать его нет, так как Украина получает достаточно западного вооружения, полагает эксперт. "Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе", - заявил Бардин. По его словам, есть ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдавию в вооруженное противостояние.Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.
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Украина.ру
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новости, детали, владимир зеленский, украина, приднестровье, молдавия
Новости, детали, Владимир Зеленский, Украина, Приднестровье, Молдавия
Эксперт объяснил, почему Зеленский не станет нападать на Приднестровье
В настоящий момент на Западе пришли к мнению, что нападение украинской армии на непризнанную Приднестровскую молдавскую республику нецелесообразно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет, напомнил Бардин.
Если вести речь про российский военный арсенал в селе Колбасна на территории Приднестровья, то смысла атаковать его нет, так как Украина получает достаточно западного вооружения, полагает эксперт.
"Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе", - заявил Бардин.
По его словам, есть ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдавию в вооруженное противостояние.
Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.