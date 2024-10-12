Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области - 12.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области - 12.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области
Украинская группировка в Донбассе ранее уже укреплялись за счет подразделений, переброшенных из-под Запорожья, в настоящий момент не понятно, какие силы оттуда еще можно отправить на этот участок фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-10-12T06:15
2024-10-12T06:15
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запорожская область
донбасс
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Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск, отметил эксперт. "А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить", - заявил Угольный. По его словам, у ВСУ в резерве на Запорожском направлении есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку. Но в этом случае Украина серьезно ослабит этот участок, который и так ослаблен после того, как противник снял оттуда четыре бригады, подытожил собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.
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новости, детали, украина, россия, сво, спецоперация, запорожская область, донбасс, всу
Новости, детали, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, Запорожская область, Донбасс, ВСУ

Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области

06:15 12.10.2024
 
Фото: "Думаська", новобранцы, ВСУ
Фото: Думаська, новобранцы, ВСУ
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Украинская группировка в Донбассе ранее уже укреплялись за счет подразделений, переброшенных из-под Запорожья, в настоящий момент не понятно, какие силы оттуда еще можно отправить на этот участок фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск, отметил эксперт.
"А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить", - заявил Угольный.
По его словам, у ВСУ в резерве на Запорожском направлении есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку. Но в этом случае Украина серьезно ослабит этот участок, который и так ослаблен после того, как противник снял оттуда четыре бригады, подытожил собеседник издания.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.
 
НовостидеталиУкраинаРоссияСВОСпецоперацияЗапорожская областьДонбассВСУ
 
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