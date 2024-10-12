https://ukraina.ru/20241012/1057974984.html
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области - 12.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области
Украинская группировка в Донбассе ранее уже укреплялись за счет подразделений, переброшенных из-под Запорожья, в настоящий момент не понятно, какие силы оттуда еще можно отправить на этот участок фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-10-12T06:15
2024-10-12T06:15
2024-10-12T06:15
новости
детали
украина
россия
сво
спецоперация
запорожская область
донбасс
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057885728_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_cc396e687cf72e63c786b39ec3774979.jpg
Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск, отметил эксперт. "А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить", - заявил Угольный. По его словам, у ВСУ в резерве на Запорожском направлении есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку. Но в этом случае Украина серьезно ослабит этот участок, который и так ослаблен после того, как противник снял оттуда четыре бригады, подытожил собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.
украина
россия
запорожская область
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057885728_167:0:1499:999_1920x0_80_0_0_1425ddcb16c73ded95ec31505d2e5280.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, детали, украина, россия, сво, спецоперация, запорожская область, донбасс, всу
Новости, детали, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, Запорожская область, Донбасс, ВСУ
Военный эксперт рассказал, ждать ли ВСУ в Донбассе подкрепления из Запорожской области
Украинская группировка в Донбассе ранее уже укреплялись за счет подразделений, переброшенных из-под Запорожья, в настоящий момент не понятно, какие силы оттуда еще можно отправить на этот участок фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Дело в том, что Украина уже перебрасывала 178-ю бригаду и 15-ю бригаду Нацгвардии с Запорожского направления под Красноармейск, отметил эксперт.
"А, учитывая, что мы начали двигаться к Каменскому вдоль берега Каховского водохранилища, не знаю, что они еще могут оттуда отправить", - заявил Угольный.
По его словам, у ВСУ в резерве на Запорожском направлении есть 118-я бригада. Возможно, ее отправят в Богоявленку. Но в этом случае Украина серьезно ослабит этот участок, который и так ослаблен после того, как противник снял оттуда четыре бригады, подытожил собеседник издания.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в интервью Владислава Угольного изданию Украина.ру Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья.