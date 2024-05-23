https://ukraina.ru/20240523/1055214983.html

Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов

Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов - 23.05.2024 Украина.ру

Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов

Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли новый руководитель навести там порядок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-05-23T03:20

2024-05-23T03:20

2024-05-23T03:20

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лето

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Надеюсь, что новый министр обороны Андрей Белоусов точно знает, что делает. К тому же, он получил карт-бланш от президента России Владимира Путина. А если есть карт-бланш, то он может сделать очень многое, рассказал офицер.Если говорить более конкретно, что за лето новый российский министр обороны может разобраться с логистикой и подсчитать военный бюджет. Чтобы насыщать войска всем, начиная от еды, и заканчивая снарядами и беспилотниками, добавил он.Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли он навести там порядок, чтобы получить максимальную эффективность, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня

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