Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов - 23.05.2024 Украина.ру
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Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов - 23.05.2024 Украина.ру
Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли новый руководитель навести там порядок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-23T03:20
2024-05-23T03:20
новости
россия
украина
андрей белоусов
минобороны рф
дроны
вс рф
деньги
бюджет
лето
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Надеюсь, что новый министр обороны Андрей Белоусов точно знает, что делает. К тому же, он получил карт-бланш от президента России Владимира Путина. А если есть карт-бланш, то он может сделать очень многое, рассказал офицер.Если говорить более конкретно, что за лето новый российский министр обороны может разобраться с логистикой и подсчитать военный бюджет. Чтобы насыщать войска всем, начиная от еды, и заканчивая снарядами и беспилотниками, добавил он.Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли он навести там порядок, чтобы получить максимальную эффективность, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
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новости, россия, украина, андрей белоусов, минобороны рф, дроны, вс рф, деньги, бюджет, лето, министр обороны, сво, бпла
Новости, Россия, Украина, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, дроны, ВС РФ, деньги, бюджет, лето, министр обороны, СВО, БПЛА

Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов

03:20 23.05.2024
 
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Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли новый руководитель навести там порядок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Надеюсь, что новый министр обороны Андрей Белоусов точно знает, что делает. К тому же, он получил карт-бланш от президента России Владимира Путина. А если есть карт-бланш, то он может сделать очень многое, рассказал офицер.
Если говорить более конкретно, что за лето новый российский министр обороны может разобраться с логистикой и подсчитать военный бюджет. Чтобы насыщать войска всем, начиная от еды, и заканчивая снарядами и беспилотниками, добавил он.

"Ни для кого не секрет, что население закупает коптеры и везет их в войска. Причем эти коптеры стоят дешевле, чем их поставляет государство. [Министр обороны РФ Андрей] Белоусов экономист. Он может задать вопрос: "Почему?" А когда он услышит ответ, он скажет: "Вы нам не подходите. Вы уволены", - отметил Кутырь.

Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли он навести там порядок, чтобы получить максимальную эффективность, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
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