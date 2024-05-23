Разобраться с логистикой и посчитать деньги: офицер о том, что может успеть за лето Андрей Белоусов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли новый руководитель навести там порядок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Надеюсь, что новый министр обороны Андрей Белоусов точно знает, что делает. К тому же, он получил карт-бланш от президента России Владимира Путина. А если есть карт-бланш, то он может сделать очень многое, рассказал офицер.
Если говорить более конкретно, что за лето новый российский министр обороны может разобраться с логистикой и подсчитать военный бюджет. Чтобы насыщать войска всем, начиная от еды, и заканчивая снарядами и беспилотниками, добавил он.
"Ни для кого не секрет, что население закупает коптеры и везет их в войска. Причем эти коптеры стоят дешевле, чем их поставляет государство. [Министр обороны РФ Андрей] Белоусов экономист. Он может задать вопрос: "Почему?" А когда он услышит ответ, он скажет: "Вы нам не подходите. Вы уволены", - отметил Кутырь.
Руководство Минобороны РФ ничем не отличается от любого трудового коллектива. Все зависит от того, кто возглавит этот трудовой коллектив и сможет ли он навести там порядок, чтобы получить максимальную эффективность, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
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