https://ukraina.ru/20241009/1057993299.html

Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?

Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР? - 09.10.2024 Украина.ру

Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин объяснил изданию Украина.ру, почему важно отодвинуть Запорожский фронт подальше на север от Азовского моря.

2024-10-09T17:49

2024-10-09T17:49

2024-10-09T18:00

эксклюзив

запорожье

днепр

донецкая народная республика

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

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По информации издания Украина.ру, есть высокая степень вероятности того, что в октябре-ноябре этого года начнется еще одно российское наступление – на этот раз на Запорожском участке фронта. Оно будет преследовать две главные цели: первая - поддержать наше наступление в Донбассе и не дать украинскому командованию перекинуть туда дополнительные силы; вторая - взять в осаду левобережную часть Запорожья.Напомним, что летом 2024 года в интервью Украина.ру командир добровольческого отряда "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин и командир другого отряда добровольцев БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" прогнозировали, что ВСУ в августе-сентябре могут повторить "контрнаступ" в сторону Азовского моря – сначала в район Токмака и Мелитополя, а затем и Бердянска.Однако, как известно, украинцы наступление предприняли, но в другом месте – в Курской области, перебросив свои резервы в том числе и с Запорожского направления. Видимо, Курское направление показалось им более лучшим направлением с военной и политической точек зрения. А вот в Запорожской области, наоборот, ударить этой осенью может российская армия."Сейчас российское наступление идет в сторону Большой Новоселки от освобожденной недавно Золотой Нивы. Посмотрите на карту, и вы увидите, что Новоселка – это фактически граница с Запорожской областью. Если от нее двигаться по дороге на запад, то вы сами можете увидеть, что мы заходим в тыл укропам не только на Времьевском выступе, но и вообще начинаем дальше разрезать украинскую группировку вплоть до Днепра.Вот в этот момент, скорее всего, наши и ударят с юга в сторону Запорожья, Орехова и Гуляйполя, поддержав наше наступление на юге ДНР. Если всё сложится удачно, мы подойдем к Запорожью. При этом надо помнить, что мы уже фактически в пригородах Гуляйполя, и наши от Васильевки, перейдя через высохший лиман на Днепре, вошли в ту часть Каменского, которую не контролировали", - заявил Александр "Варяг" Матюшин.Наш собеседник напомнил, что если Днепропетровск далеко, то Запорожье близко – по прямой от Каменского 40 км. Город в основном находится на левом берегу. От правого берега его отделяет широкое русло Днепра. Если Запорожье возьмут в осаду, то сам этот факт будет серьезным моральным ударом по ВСУ, так как на грани падения окажется уже не районный, а целый областной центр. Украинскому руководству будет тяжело объяснить Западу и своим гражданам, как так получилось.В пользу того, что в планы российского командования входит задача по освобождению Запорожья, говорит и то, что украинские военные объекты в этом городе в последнее время чуть ли не ежедневно подвергаются ударам баллистических ракет и авиабомб ФАБ-500.Отодвигание Запорожского фронта на север делает более безопасным сухопутный коридор из Ростова-на-Дону в Крым, при этом речь идёт как о движении по федеральной трассе "Новороссия", так и по вот-вот откроющемуся железнодорожному сообщению. Безопасность движения грузов по этому транспортному коридору обессмысливает попытки Киева уничтожить Крымский мост. При этом необходимо помнить, что по сухопутному пути на полуостров можно перевезти существенно больше грузов, чем по мосту.Читайте также материал Александра Чаленко Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожье, днепр, донецкая народная республика, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру